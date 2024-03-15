حزب الله يقول لإيران إنه سيقاتل بمفرده في أي حرب مع إسرائيل

للمرة الثالثة يجتمع قائد فيلق القدس مع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي أكد مجدداً لقاآني أن حزب الله لا يريد أن تنجر إيران لحرب مع إسرائيل، وأنه سيقاتل بمفرده. فـ"هذه هي معركتنا"، تنقل عنه المصادر.

قالت سبعة مصادر إنه وسط الهجوم الذي تتعرض له حركة (حماس) في غزة، زار قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بيروت في فبراير/شباط لبحث المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية بعد ذلك، وهو هجوم قد يلحق ضرراً جسيماً بالشريك الإقليمي الرئيسي لطهران.

اللقاء الثالث

وذكرت المصادر أن قاآني اجتمع في العاصمة اللبنانية مع حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله للمرة الثالثة على الأقل منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل وما تبعه من حملة عسكرية إسرائيلية على غزة.

وأضافت المصادر أن الحديث تحول إلى احتمال أن تشن إسرائيل هجوماً شاملاً في لبنان. وقالت ثلاثة مصادر، وهم إيرانيون من الدائرة الداخلية للسلطة، إن مثل هذا التصعيد قد يضغط على إيران للرد بقوة أكبر مقارنة بما فعلته حتى الآن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك فضلاً عن الآثار المدمرة على الجماعة اللبنانية الشيعية.

وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية، أظهر حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل، دعمه لحماس من خلال إطلاق وابل محدود من الصواريخ عبر الحدود الشمالية لإسرائيل.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

يسيطر قاآني ونصر الله على عشرات الآلاف من المقاتلين وترسانة ضخمة من الصواريخ والقذائف. وهما الشخصيتان الرئيسيتان في شبكة تحالفات طهران والفصائل الموالية لها صورة من: jamaran.news

نصر الله: سنقاتل بمفردنا

وأشارت جميع المصادر إلى أنه في الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقاً، طمأن نصر الله قاآني بأنه لا يريد أن تنجر إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن حزب الله سيقاتل بمفرده. وقال نصر الله لقاآني "هذه هي معركتنا"، حسبما قال مصدر إيراني مطلع على المباحثات.

ومع هذا، فإن المناوشات في لبنان، التي تجري بطريقة تتجنب تصعيد كبير، دفعت عشرات الآلاف إلى النزوح على جانبي الحدود.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 200 من مقاتلي حزب الله ونحو 50 مدنيا في لبنان، في حين أدت الهجمات من لبنان على إسرائيل إلى مقتل 12 جندياً إسرائيلياً وستة مدنيين. وفي الأيام الماضية، زادت حدة الضربات الإسرائيلية المضادة واتسع نطاقها مما أثار المخاوف من خروج العنف عن نطاق السيطرة حتى لو توصل المفاوضون إلى هدنة مؤقتة في غزة.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في فبراير/شباط إلى أن إسرائيل تعتزم زيادة الهجمات لإخراج مقاتلي حزب الله نهائياً من منطقة الحدود في حالة وقف إطلاق النار في غزة، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية في وقت سابق إن إسرائيل لا تسعى إلى توسيع نطاق الأعمال القتالية لكنها على استعداد للقتال على جبهات جديدة إذا لزم الأمر. واندلاع حرب شاملة على حدودها الشمالية من شأنه استنزاف موارد إسرائيل العسكرية.

مخاطر جسيمة

وقال مصدران متوافقان مع آراء الحكومة في طهران إن إيران وحزب الله يدركان المخاطر الجسيمة التي قد تترتب على حرب أوسع نطاقا في لبنان، بما في ذلك توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية.

وتصنف الولايات المتحدة إيران دولة راعية للإرهاب وتسعى منذ سنوات لكبح برنامج طهران النووي. ولطالما اعتبرت إسرائيل إيران تهديدا لوجودها. وتنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي.

ومن أجل هذا التقرير، تحدثت رويترز إلى أربعة مصادر إيرانية واثنين من المصادر الإقليمية إلى جانب مصدر لبناني أكد فحوى الاجتماع. وقال مصدران أمريكيان ومصدر إسرائيلي إن إيران تريد تجنباً لعواقب أي حرب بين إسرائيل وحزب الله. وطلب الجميع عدم الكشف عن هوياتهم لحساسية الأمر.

حماس وحزب الله... أهداف "سهلة" في لبنان؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية أو الحكومة الإسرائيلية أو طهران أو حزب الله لطلبات للحصول على تعقيب.

ويرى محللون أن اجتماع بيروت يسلط الضوء على الضغوط التي تتعرض لها استراتيجية إيران المتمثلة في تجنب تصعيد كبير في المنطقة، وفي نفس الوقت إظهار القوة والدعم لغزة في أنحاء الشرق الأوسط من خلال الجماعات المسلحة المتحالفة معها في العراق وسوريا واليمن.

ويجري كبح نفوذ طهران الذي زرعته بعناية في المنطقة، بما في ذلك من خلال الهجوم الإسرائيلي على حماس إلى جانب اتفاق دفاعي محتمل بين الولايات المتحدة والسعودية واتفاق التطبيع المحتمل بين إسرائيل والرياض، بالإضافة إلى التحذيرات الأمريكية من ضرورة عدم تورط إيران في الصراع بين حماس وإسرائيل.

تصور إسرائيل

يسيطر قاآني ونصر الله على عشرات الآلاف من المقاتلين وترسانة ضخمة من الصواريخ والقذائف. وهما الشخصيتان الرئيسيتان في شبكة تحالفات طهران والفصائل الموالية لها إذ أن فيلق القدس هو الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وبينما أشار حزب الله علنا إلى أنه سيوقف هجماته على إسرائيل بمجرد أن توقف إسرائيل هجماتها على غزة، قال المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين مؤخراً إن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤدي إلى استقرار الأوضاع تلقائيا في جنوب لبنان.

ويقول دبلوماسيون عرب وغربيون إن إسرائيل تبدي إصراراً قوياً على منع وجود مقاتلي حزب الله الرئيسيين على حدودها خشية وقوع هجوم مماثل لهجوم حماس.

واتفق مسؤول إسرائيلي كبير مع الرأي القائل إن إيران لا تسعى إلى حرب شاملة مشيرا إلى رد فعل طهران المنضبط على الهجوم الإسرائيلي على حماس. وقال المسؤول "يبدو أنهم يشعرون بتهديد عسكري حقيقي. لكن هذا التهديد قد يحتاج إلى أن يصبح أكثر مصداقية".

"خط الدفاع الأول"

قال مصدران إقليميان إن اندلاع حرب في لبنان تؤدي إلى إضعاف حزب الله بشكل خطير سيكون بمثابة ضربة قوية لإيران التي تعتمد على الجماعة، التي تأسست بدعم منها عام 1982، كحصن لها في مواجهة إسرائيل ولدعم مصالحها في المنطقة.

وقال عبد الغني الإرياني، وهو الباحث البارز في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية باليمن "حزب الله في الحقيقة هو خط الدفاع الأول عن إيران". وقالت المصادر الإيرانية في الدائرة الداخلية للسلطة إنه إذا قامت إسرائيل بعمل عسكري كبير ضد حزب الله، قد تجد طهران نفسها مضطرة إلى تكثيف حربها بالوكالة.

ومع ذلك، أقر مسؤول أمني إيراني بأن تكلفة مثل هذا التصعيد قد تكون باهظة جداً بالنسبة للجماعات المتحالفة مع إيران. وأضاف أن مشاركة إيران بشكل مباشر قد تخدم مصالح إسرائيل وتوفر مبررا لاستمرار وجود القوات الأمريكية في المنطقة. وقال مسؤول أمريكي إنه بالنظر إلى علاقات طهران الواسعة والممتدة منذ عقود مع حزب الله، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، الفصل بينهما.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل، باركت إيران التصرفات الداعمة لحليفتها في غزة بما في ذلك هجمات شنتها جماعات عراقية على المصالح الأمريكية. كما قدمت معلومات استخباراتية وأسلحة لعمليات الحوثيين ضد حركة الشحن في البحر الأحمر. لكنها لم تصل إلى حد شن حرب دون قيود على جبهات متعددة على إسرائيل. وقالت ثلاثة مصادر فلسطينية إن حماس توقعت أن تدعمها إيران بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

قاآني اجتمع مع قادة العمليات في عدة دول

وذكر مسؤول إيراني أنه قبل اللقاء مع نصر الله في بيروت، ترأس قاآني اجتماعاً لمدة يومين في إيران في مطلع فبراير/شباط مع قادة العمليات في فصائل باليمن والعراق وسوريا وثلاثة ممثلين عن حزب الله ووفد من الحوثيين.

وأضاف المسؤول أن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي كان حاضرا أيضا، لكن حماس لم تشارك في اللقاء. وأردف: "اتفق كل المشاركين في النهاية على أن إسرائيل تريد توسيع دائرة الحرب وأنه يجب تجنب الوقوع في هذا الفخ لأنه سيبرر وجود قوات أمريكية إضافية في المنطقة".

وعمل قاآني بعد فترة وجيزة على وقف هجمات الجماعات العراقية. وحزب الله مستمر حتى الآن في تبادل الهجمات عبر الحدود في إطار ما وصفه مراقبون بقواعد الاشتباك غير المكتوبة مع إسرائيل.

ورغم عقود من الصراعات بالوكالة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، لم تدخل الجمهورية الإسلامية قط حربا مباشرة مع إسرائيل، وقالت المصادر الإيرانية الأربعة إنه لا توجد رغبة في تغيير ذلك.

ووفقا لأحد المصادر الإيرانية في الدائرة الداخلية للسلطة، لا يريد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أن تمتد الحرب إلى إيران حيث تحول استياء المواطنين من النظام الحاكم العام الماضي إلى احتجاجات حاشدة.

وقال الإرياني "الإيرانيون براجماتيون ويخشون اتساع نطاق الحرب". وأضاف "لو كانت إسرائيل بمفردها لقاتلوها، لكنهم يعلمون أنه إذا اتسعت دائرة الحرب، ستتدخل الولايات المتحدة".

ع.ح/و.ب (رويترز)