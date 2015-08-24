حزب العمال الكردستاني حزب كردي يكافح من أجل استقلال المناطق التركية التي يشكل الأكراد غالبيتها. يتزعم الحزب عبدالله أوجلان المسجون حاليا في تركيا. عاد الحزب مؤخرا إلى الواجهة بعد فشل اتفاق للسلام مع السلطات التركية.

رغم إعلان أوجلان التنازل عن العنف، ما يزال حزب العمال ممنوعا في ألمانيا ودول أخرى على أساس أنه تنظيم إرهابي حسب لوائح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. نشأ الحزب في سبعينات القرن الماضي بزعامة عبدالله أوجلان وتحوّل بسرعة إلى قوة مسلحة خاضت معارك كثيرة دامية في جنوب شرق تركيا مع قوات الأمن والجيش التركيين. وبعد توقف أعمال العنف لسنوات بموجب اتفاق مع أوجلان عادت القوات التركية إلى ضرب مواقع الحزب الذي يرد بدوره على الضربات التركية.