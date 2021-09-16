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حزب العدالة والتنمية المغربي

حزب ذو مرجعية إسلامية يقود الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني. فاز الحزب في انتخابات 2011 و2016. ويشبه البعض إيديولوجيته بنموذج حزب العدالة والتنمية التركي.

حزب سياسي مغربي محافظ مبني على المرجعية الإسلامية. انبثق عام 1998 من اتحاد الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية برئاسة عبد الكريم الخطيب مع حركة التوحيد والإصلاح بزعامة عبد الإله بنكيران. فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية عام 2011 لأول مرة، وتولى زعيمه بنكيران رئاسة الحكومة وتمكن في الانتخابات البرلمانية التالية عام 2016 من تحسين نتيجته.

25.09.2016 **** epa05555961 Supporters wave flags during a speech by the Prime Minister of Morocco and Secretary General of the Party, Justice and Development party (PJD) Abdelilah Benkirane during the electoral campaign for the legislative in Rabat, Morocco, 25 September 2016. The next parliamentary election will be held 07 October 2016. EPA/ABDELHAK SENNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Senna

في زمن طالبان ـ أفول الإسلام السياسي في المغرب وتونس؟ 16.09.2021

من المفارقات أن يتزامن اكتساح حركة طالبان لأفغانستان مع تراجع الإسلام السياسي في شمال إفريقيا وبالتحديد تونس والمغرب، بعد اختبار إسلاميي "العدالة والتنمية" و"النهضة" محك الديموقراطية في نظامين سياسيين مختلفين.
(210909) -- RABAT, Sept. 9, 2021 (Xinhua) -- The leader of the National Rally of Independents of Morocco Aziz Akhannouch (Front) speaks during a press conference in Rabat, Morocco, on Sept. 9, 2021. The liberal National Rally of Independents has won a big victory in Morocco's lower house elections held on Wednesday, taking 97 of all 395 seats, with 96 percent of votes counted, Interior Minister Abdelouafi Laftit said early Thursday. (Photo by Chadi/Xinhua)

أخنوش.. كيف وصل الملياردير النافذ إلى رئاسة حكومة المغرب؟ 11.09.2021

عيّن الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيساً للحكومة بعد تصدّر حزبه الانتخابات. يعدّ أخنوش شخصية جدلية بامتياز بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، فكيف انتقل من رجل الظل الذي لم يعرف له تاريخ حزبي قوي إلى هذه المكانة؟
Moroccan Prime Minister Abdelilah Benkirane attends the inauguration of the Slat Alfassiyine synagogue in the northern city of Fez, on February 13, 2013. The two-year restoration of the 17th century synagogue bore eloquent testimony to the spiritual wealth and diversity of the Kingdom of Morocco and its heritage, Moroccan King Mohammed said in a message read by Benkirane. AFP PHOTO/FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

عبد الإله بنكيران ـ ملكي أكثر من الملك.. ولكن! 22.02.2018

خصومه يرون فيه بهلوانياً شعبوياً يُخفي مشروعه السياسي بدهاء، فيما يرى المعجبون فيه سياسياً استثنائياً لم يَجُد المغرب بمثله، يقاتل بشراسة جبروت الثروة والنفوذ من أجل المواطن البسيط. فمن يكون عبد الإله بنكيران؟
Egyptian women show their inked fingers after voting in Cairo, Egypt, Monday, Nov. 28, 2011. Voting began on Monday in Egypt's first parliamentary elections since longtime authoritarian leader Hosni Mubarak was ousted in a popular uprising nine months ago. The vote is a milestone many Egyptians hope will usher in a democratic age after decades of dictatorship. (Foto:Amr Nabil/AP/dapd)

تطلعات شباب الربيع العربي وصعود الإسلام السياسي 04.12.2011

أكدت نتائج الانتخابات في تونس والمغرب ومصر هاجس الخوف لشرائح واسعة من المجتمعات العربية، خصوصا الشباب، بشان صعود الإسلام السياسي، ما قد يؤدي إلى تراجع في الحقوق والحريات الفردية في بلدان الربيع العربي.