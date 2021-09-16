حزب العدالة والتنمية المغربي

أخنوش.. كيف وصل الملياردير النافذ إلى رئاسة حكومة المغرب؟

عيّن الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيساً للحكومة بعد تصدّر حزبه الانتخابات. يعدّ أخنوش شخصية جدلية بامتياز بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي، فكيف انتقل من رجل الظل الذي لم يعرف له تاريخ حزبي قوي إلى هذه المكانة؟