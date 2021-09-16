حزب العدالة والتنمية المغربي

حزب ذو مرجعية إسلامية يقود الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني. فاز الحزب في انتخابات 2011 و2016. ويشبه البعض إيديولوجيته بنموذج حزب العدالة والتنمية التركي.
حزب سياسي مغربي محافظ مبني على المرجعية الإسلامية. انبثق عام 1998 من اتحاد الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية برئاسة عبد الكريم الخطيب مع حركة التوحيد والإصلاح بزعامة عبد الإله بنكيران. فاز الحزب في الانتخابات البرلمانية عام 2011 لأول مرة، وتولى زعيمه بنكيران رئاسة الحكومة وتمكن في الانتخابات البرلمانية التالية عام 2016 من تحسين نتيجته.