حزب العدالة والتنمية التركي

حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم حالياً في تركيا بزعامة أردوغان، يواجه الحزب حاليا تراجع مكانته السياسية بعد خسارته مدن رئيسية مثل استنبول في الانتخابات البلدية مؤخرا. كما يواجه مشكلة تراجع النمو الاقتصادي في البلاد.

تشكّل حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية المحافظة من قبل نواب منشقين عن حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 حزيران 2001. يحكم حزب العدالة تركيا منذ عام 2002. ويُعد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أبرز زعمائه. غير أن الحزب الذي يحكم بمفرده يواجه معارضة قوية من التيارات العلمانية التي تتهمه بقمع المعارضة وتقييد الحريات.