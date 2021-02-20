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حزب العدالة والتنمية التركي

حزب العدالة والتنمية هو الحزب الحاكم حالياً في تركيا بزعامة أردوغان، يواجه الحزب حاليا تراجع مكانته السياسية بعد خسارته مدن رئيسية مثل استنبول في الانتخابات البلدية مؤخرا. كما يواجه مشكلة تراجع النمو الاقتصادي في البلاد.

تشكّل حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الإسلامية المحافظة من قبل نواب منشقين عن حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 حزيران 2001. يحكم حزب العدالة تركيا منذ عام 2002. ويُعد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان أبرز زعمائه. غير أن الحزب الذي يحكم بمفرده يواجه معارضة قوية من التيارات العلمانية التي تتهمه بقمع المعارضة وتقييد الحريات.

RIZE, TURKEY - FEBRUARY 15: Turkish President Recep Tayyip Erdogan makes a speech at the provincial congress of his ruling Justice and Development (AK) Party in Rize, Turkey on February 15, 2021. Emin Sansar / Anadolu Agency

مقتل 13 رهينة تركياً بشمال العراق يشعل الخلاف السياسي في تركيا 20.02.2021

عثر الجيش التركي على 13 جثة لمواطنين أتراك مخطوفين بشمال العراق، هذا الحادث عمق الخلافات بين المعارضة والحكومة. القسم التركي بـ DW يقدم إجابات على أهم الأسئلة حول هذه الواقعة.
Polizisten setzen Tränengas gegen Studenten der Bogazici Universität während einer Demonstration ein. Die türkische Polizei ist gegen Hunderten von Studenten vorgegangen, die gegen die Ernennung eines neuen Universitäts-Direktors durch den Präsidenten Erdogan zu protestieren. Der neuernannte Direktor steht in Verbindung mit der türkischen Regierungspartei.

احتجاجات الطلبة في تركيا ـ الصورة العدائية القديمة الجديدة لأردوغان 08.02.2021

المواجهات بين طلبة جامعة بوغازيتشي في إسطنبول والشرطة مستمرة. والرئيس التركي يصف المحتجين بـ"الإرهابيين" ويحاول أن يلصق بهم نفس التهم التي ألصقت بمتظاهري منتزة غيزي عام 2013. لكن لماذا أختار أردوغان أسلوب المواجهة؟
Alkohol und Tabak verbote in der Türkei.

ثقافة المقاهي والحانات في إسطنبول مهددة بالاندثار 05.02.2021

الحانات في أزقة إسطنبول محبوبة جدا. فهنا يلتقي السكان لشرب كأس "راكي" أو لعب الطاولة. لكن مستقبل الحانات العريقة بات مجهولا في ظل تداعيات جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق، وأيضا بسبب الإجراءات الحكومية في السنوات الأخيرة.

Die türkische Studentin Ceren Özdemir wurde in Ordu vor ihrer Haustür erstochen und ermordet. Kameraaufnahmen von ihren letzten Minuten am Leben.

لماذا يتم تجاهل ظاهرة اغتيال النساء في تركيا؟ 09.12.2019

شابة تركية يتم اغتيالها في طريقها إلى منزلها ـ وهي واحد من بين 430 حالة اغتيال نساء في عام 2019 وحده. منظمات مدافعة عن حقوق المرأة تطالب بحماية أفضل للنساء من العنف، لكن الحكومة التركية قلما تفعل شيئا ضد الظاهرة.

Vermutlicher Selbstmord einer Familie in Antalya Schlagworte: Selbstmord, Familie, Antalya Wo wurde das Bild aufgenommen?: Antalya / Türkei Wann wurde das Bild aufgenommen?: 09.11.2019 Bildbeschreibung: Ort vermutlichen Selbstmord einer Familie in Antalya Das Foto ist von DHA, wir haben einen Abonnement, daher die Rechte sind frei für DW Türkisch.

الأزمة الاقتصادية في تركيا: الانتحار كمخرج أخير 20.11.2019

سلسلة من حالات الانتحار تشد أنفاس تركيا. ثلاث عائلات انتحرت بتناول السم والسبب في كل مرة مشاكل اقتصادية. الأزمة الاقتصادية تدفع الناس إلى الموت، كما تقول المعارضة. ما حقيقة ذلك؟
09.01.2017 Abgeordnete des Parlaments sind am 09.01.2017 in Ankara (Türkei) zusammengekommen, um über die geplante Verfassungsreform in der Türkei zu beraten. Auf Betreiben von Staatschef Erdogan will die türkische Regierungspartei AKP ein Präsidialsystem einführen. Zunächst muss das Parlament aber über die geplante Verfassungsänderung abstimmen, die den Präsidenten deutlich stärken und das Parlament schwächen würde. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

حزمة قوانين إصلاح النظام القضائي في تركيا مجرد خدعة؟ 12.10.2019

تعتزم الحكومة التركية إصلاح النظام القضائي بحزمة قوانين ـ بينها تعزيز حقوق الصحفيين المحالين إلى المحاكم. لكن منتقدي الحزمة يعتبرون خطة إصلاح النظام القضائي مجرد محاولة لذر الرماد في العيون.
اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي تقرر تسعى إلى فصل أربعة أعضاء من الحزب، من بينهم أحمد داوود أوغلو.

حزب أردوغان يحيل داود أوغلو إلى لجنة تأديبية سعيا لفصله 03.09.2019

اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم تقرر بالإجماع إحالة أربعة أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية مرفقا بطلب لفصلهم نهائيا من الحزب، من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.

Videostill aus NDR-Produktion.

تركيا.. أئمة مساجد تحت "سياط" حزب العدالة والتنمية 17.08.2019

يوماً بعد يوم يُحكِم "حزب العدالة والتنمية" في تركيا سيطرته على الدولة والمجتمع بل وحتى على الشؤون الدينية. الأئمة الذين يخرجون عن خط الحزب، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، يواجهون التسريح من العمل. بعضهم تحدث لـDW.

President of Turkey and ruling Justice and Development (AK) Party chair Recep Tayyip Erdogan makes a speech during the AK Party's extended provincial heads meeting at party headquarters, in Ankara on December 6, 2018. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

خبير: الديمقراطية في تركيا تترقب صيفا ساخنا جدا! 09.05.2019

ستعاد الانتخابات البلدية في اسطنبول لا محال، ولكن ماذا يعني ذلك بالنسبة للديمقراطية في بلد يحكمه أردوغان؟ الصحافي جان دوندار المقيم في منفاه الألماني ينطلق في تحليل حصري من أن قطار الديمقراطية في تركيا لا يمكن أن يتوقف.
Feb. 13, 2018*** Turkey's President and leader of ruling Justice and Development Party Recep Tayyip Erdogan addresses the members of his ruling party at the parliament in Ankara, Turkey, Tuesday, Feb. 13, 2018. Erdogan issued a warning Tuesday to Greece, Cyprus and international companies exploring for gas in the eastern Mediterranean not to step out of line and encroach on Turkey's rights.(AP Photo/Burhan Ozbilici) |

أردوغان يفكر في "تجريم" العلاقة الجنسية خارج الزواج مجدداً 21.02.2018

طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تجريم" الزنا مجددا، فيما تعرض تصريحه لانتقادات من قبل علمانيين اتراك. اردوغان أعرب أكثر من مرة عن رغبته في تنشئة "جيل متدين".
ANKARA, TURKEY - JULY 21 : Speaker of the Turkish Parliament Ismail Kahraman delivers a speech at the Grand National Assembly of Turkey (TBMM) in Ankara, Turkey on July 21, 2016. Ercin Top / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

تركيا: إحالة مشروع إصلاحات دستورية تعزز سلطات أردوغان 10.12.2016

حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، يطرح مشروع إصلاحات دستورية تحوّل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وتنقل الكثير من صلاحيات رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية.
People and security members look at damage after a car bomb attack in city center of Van, eastern Turkey, Monday, Sept. 12, 2016. Turkey's state-run Anadolu news agency says an explosion near the ruling party headquarters and the governor's office in the eastern province of Van has left several wounded. The explosion occurred Monday morning on the first day of Eid al-Adha an Islamic holiday.(IHA via AP) | Copyright: picture-alliance/AP Photo/IHA

ارتفاع حصيلة انفجار تركيا إلى 48 جريحا 12.09.2016

ارتفعت حصيلة الانفجار، الذي وقع اليوم أمام مقر حزب العدالة والتنمية التركي في مدينة فان، جنوب شرق تركيا، إلى 48 جريحاً. فيما وجه نائب في حزب العدالة والتنمية أصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني.
People wave flags and hold a portrait of Turkish President Tayyip Erdogan as they wait for the arrival of Prime Minister Ahmet Davutoglu in Ankara, Turkey November 2, 2015. Davutoglu described the outcome of a general election which swept his AK Party back to a parliamentary majority on Sunday as a victory for democracy. REUTERS/Umit Bektas // eingestellt von se

حوار الخميس: تركيا أردوغان وتحديات الداخل والخارج 04.11.2015

خرج حزب العدالة والتنمية التركي من الانتخابات التركية بحصوله على الأغلبية المطلقة التي تؤهل لتشكيل حكومة لوحده. نتائج الانتخابات التركية على أرض ساخنة وجوار أسخن.
Turkey's Prime Minister Ahmet Davutoglu (R) shakes hands with opposition Nationalist Movement Party (MHP) Leader Devlet Bahceli during a meeting as part of the coalition talks in Ankara, Turkey, August 17, 2015. REUTERS/Adem Altan/Pool

داود أوغلو يستنفد جميع خياراته لتشكيل ائتلاف حكومي 17.08.2015

انهارت محادثات تشكيل حكومة ائتلافية بين حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم والحركة القومية، ما يزيد من احتمالات اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة. فشل المحادثات دفع بأكبر حزب معارض للمطالبة بتكليف زعيمه بتشكيل حكومة جديدة.
Supporters wave Kurdish flags as they celebrate outside the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) headquarters in Diyarbakir, Turkey, June 7, 2015. Thousands of jubilant Kurds flooded the streets of Turkey's southeastern city of Diyarbakir on Sunday, setting off fireworks and waving flags as the pro-Kurdish opposition looked likely to enter parliament as a party for the first time. REUTERS/Osman Orsal

حزب العدالة والتنمية التركي يواجه تحدي تشكيل الحكومة 08.06.2015

يواجه حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان معضلة تشكيل حكومة جديدة، وفشل أردوغان في زيادة سلطاته أمس الأحد بعد تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم لأول مرة في الفوز بأغلبية صريحة في انتخابات برلمانية.
Symbolbild Artikelbild Gastkommnetar arabisch Experte DW-Grafik: Olof Pock Datum:27.05.2010

التجربة التركية لن ترى النور في المغرب 23.09.2010

مازال حزب "العدالة والتنمية" التركي يبهر بنجاحاته ما يجعله نموذجا للمقارنة في العالم العربي والإسلامي. المحلل السياسي المغربي علي أنوزلا يتسائل لماذا فشل حزب "العدالة والتنمية" المغربي في تحقيق ما نجح فيه نظيره التركي؟
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