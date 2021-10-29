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حزب الخضر

فاز حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية الألمانية الأخيرة بنحو 9 بالمائة من الأصوات. ويتوقع المراقبون أن يشارك في تشكيل الحكومة القادمة بزعامة ميركل إلى جانب تحالفها المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

تشكل حزب الخضر من حركات احتجاجية ظهرت ثمانينات القرن الماضي مطالبة بالحفاظ على البيئة من تلوث الصناعة والتخلص من الطاقة النووية وإعطاء الحقوق للمثليين. تأسس الحزب رسميا في عام 1980 وفي عام 1993 اندمج مع اشقائه الخضر في شرق ألمانيا الذين شكلوا أواخر ثمانيات القرن الماضي "تحالف 90". يشارك الحزب حاليا في حكم عدة ولايات ألمانية وفي ولاية "بادن فورتنبيرغ" يقود الحزب الحكومة. يرأس الحزب حاليا بالمشاركة السياسي من أصول تركية "جيم أوزديمير" إلى جانب زميلته "زيمونه بيتر". أما أشهر زعمائه فهو يوشكا فيشر الذي شغل أيضا منصب وزير خارجية ألمانيا إبان حرب البوسنة والهرسك. وتنتمي أغلبية ناخبي الحزب إلى أصحاب الأعمال الحرة وفي مقدمتهم المحامين والأطباء.

15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

"إشارة المرور" .. ملامح أول حكومة في ألمانيا ما بعد ميركل 29.10.2021

تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.
Annalena Baerbock (M), Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, sitzt neben Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, und Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, beim Außerordentlichen Länderrat der Grünen zum Ergebnis der Sondierungsgespräche sowie zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl.

الخضر يصوتون لصالح الشروع بمحادثات تشكيل حكومة "إشارة المرور" 17.10.2021

أقرّ حزب الخضر توجهه نحو البدء في محادثات تشكيل حكومة تجمعه والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر. وكانت مذكرة مشتركة للأحزاب الثلاثة قد عبرت عن "التفاؤل" بإمكانية "إتمام اتفاق ائتلاف طموح وقابل للتنفيذ".
German Chancellor Angela Merkel arrives at the house of the Federal Press Conference (Bundespressekonferenz) on July 22, 2021 in Berlin, to address a press conference on national and international topics. (Photo by STEFANIE LOOS / AFP)

المحافظون يتراجعون في انتخابات محلية بولايتين ألمانيتين 26.09.2021

حقق الاشتراكيون فوزا كبيرا في ولاية مكلنبورغ-فوربومرن، فيما كانت نتائج ولاية برلين متقاربة بين الاشتراكيين والخضر. هذا وتلقى حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خسارة كبيرة في الولايتين.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

+++نتائج رسمية أولية: فوز الاشتراكيين بفارق ضئيل على المحافظين+++ 26.09.2021

كشفت النتائج الرسمية الأولية عن فوز بفارق ضئيل للحزب الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل، والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيا، هذا فيما حل حزب الخضر في المركز الثالث.
FOTOMONTAGE: Die Kanzlerkandidaten zur Bundestagswahl 2021: v.li:Armin LASCHET (CDU),Annalena BAERBOCK, (Buendnis 90/die Gruenen),Olaf SCHOLZ (SPD).

استطلاع: حزب الخضر قد يرأس الحكومة المقبلة في ألمانيا 09.05.2021

في أحدث استطلاعاته بخصوص الانتخابات البرلمانية الألمانية المقبلة أشار مركز استطلاع الرأي (ARD- Deutschlandtrend) إلى أن هناك تغييرا كبيرا في توجه الناخبين عقب تسمية حزب الخضر رئيسته كمرشحه للمنافسة على منصب المستشارية.
11.08.2018 *** Hanfparade 2018 Hanfparade Berlin: Mehrere tausend Menschen demonstrieren unter dem Motto Aufklärung statt Verbote durch Berlin und fordern eine Legalisierung von Cannabis. Demonstranten mit Schild: Viel Spaß mit Gras. Berlin Berlin Deutschland *** Hanfparade 2018 Hanfparade Berlin Several thousand people demonstrate under the slogan Enlightenment instead of prohibitions by Berlin and demand a legalization of cannabis demonstrators with sign Have fun with Gras Berlin Berlin Germany

بيربوك تسعى لخلافة ميركل.. هل اقترب موعد تقنين القنب في ألمانيا؟ 25.04.2021

لا يزال القانون الألماني يمنع تعاطي القنب. لكن حزب الخضر، برئاسة أنالينا بيربوك، يدعو لتغيير هذا الأمر، الذي دائما ما يثير انقساما بالمجتمع، فالبعض يرى استخدام القنب جريمةً ضد الشباب، فيما يعتبره أخرون ليس سوى نمط حياة.
Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl führen. Der Bundesvorstand der Grünen nominierte sie am Montag für den Spitzenposten. Der Bundesvorstand trifft die Vorentscheidung, die dann noch von einem Parteitag bestätigt werden muss, der vom 11. bis 13. Juni stattfindet.

حزب الخضر الألماني.. ما برنامجه إذا وصل إلى السلطة؟ 19.04.2021

باختيار حزب الخضر الرئيسة المشتركة، أنالينا بيربوك، مرشحته للمنافسة على منصب المستشارية، بدأ معركته الانتخابية. وقد أوضح الحزب أنه يريد الوصول إلى السلطة. لكن ما هو برنامجه وماذا يمكن أن يحقق إذا دخل في ائتلاف حكومي؟
Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht bei der digitalen Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg zu den Teilnehmern. Baerbock tritt als Spitzenkandidatin der Brandenburger Grünen für die Bundestagswahl 2021 an.

ألمانيا ـ حزب الخضر يسمي أنالينا بيربوك للترشح لمنصب المستشارية 19.04.2021

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخه، سمى حزب الخضر الألماني رئيسته المشاركة أنالينا بيربوك كمرشحه للمنافسة على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقبلة، خلفا للمستشارة الحالية أنغيلا ميركل.
Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Spitzenkandidat der Grünen, winkt nach der Bekanntgabe erster Ergebnisse der Landtagswahlen in Baden-Württemberg.

الناخبون يكافئون الخضر والاشتراكيين في ولايتين ويعاقبون حزب ميركل! 15.03.2021

فاز رئيسا الحكومتين القويان في ولايتي بادن فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس بأول انتخابات تجرى هذا العام، الذي سيشهد استحقاقات انتخابية أخرى مهمة. ولقد عاقب الناخبون الحزب المسيحي الديمقراطي على سياسة كورونا وفضيحة الكمامات.
Viergespann auf dem Brandenburger Tor und Kuppel des Reichstags, Deutschland, Berlin | quadriga on Brandenburg Gate and dome of the parliament, German Reichstag, Germany, Berlin | Verwendung weltweit

وجهة نظر: فليسقط مصطلح "العرق" من الدستور الألماني 20.06.2020

اقترح حزب الخضر الألماني شطب مصطلح "العرق" من القانون الأساسي في ألمانيا (الدستور الألماني)، لأن هذا المفهوم تمييزي وغير ملائم للعصر، إنها فكرة صائبة وجيدة كما يرى فولكر فيتينغ.
03/04 October 2019 Greece’s infamous Moria Refugee Camp currently houses over 14,500 people and with daily arrivals, the area around the camp is also home to hundreds in official and unofficial camps.

وجهة نظر: استقبال جميع اللاجئين لن يكون حلا 25.12.2019

مطلب زعيم الخضر، روبرت هابيك، الداعي إلى استقبال آلاف الأطفال اللاجئين من اليونان لن يحل المشكلة، بل سيعمل على تفاقمها على المدى البعيد، كما يعتبر كريستوف هاسلباخ في تعليقه.
19.03.2015 - Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, äußert sich am 19.03.2015 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einer Pressekonferenz. Auf einer gemeinsamne Pk äußern sich am Montag die großen Islamverbände in Deutschland zu den Terroranschlägen von Paris. Foto: Ol... © picture-alliance/dpa/O. Berg

سياسيون بحزب الخضر ينتقدون المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا 16.12.2019

في أحدث انتقادات المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أعتبر سياسيون بحزب الخضر الألماني المعارض بعض مكونات المجلس "خطرا على الدستور" الألماني، كما شككوا في توجهات بعض مكوناته وفي كونه كيانا دينيا اصلا.
Twitter Account Christian Blex, AfD - Reise nach Syrien Achtung: Nur im Rahmen der aktuellen Berichterstattung und im Zusammenhang mit dem abgebildeten Ereignis zu verwenden. Bild wird nach zwei Wochen ohne weiteren Hinweis gelöscht. Redaktionen sind angehalten, zeitnah Bildalternativen zu bestellen bzw. verbundenen Content aus den Angeboten der DW zu löschen. © twitter.com/ChristianBlex

في ظل انتقادات شديدة.. وفد البديل الشعبوي يزور سوريا مجددا 19.11.2019

وصل وفد برلماني من حزب البديل الشعبوي إلى سوريا في زيارة لمدة أسبوع. ويطالب الحزب بسياسة جديدة تجاه سوريا، فيما ترى الأحزاب الألمانية الأخرى في مبادرته محاولة منه لممارسة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم.
TOPSHOT - Syrian refugees arrive at the Oncupinar crossing gate, close to the town of Kilis, south central Turkey, in order to cross to Syria for the Eid al-Adha Muslim holiday, on August 28, 2017. Turkish authorities allow Syrian refugees to visit their country for Eid-Al-Adha (Feast of the Sacrifice) celebrities. / AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)

القرارات التركية الجديدة بحق السوريين.. نهاية سنوات العسل! 19.07.2019

قرارات جديدة وتفعيل أخرى قديمة وتشديد في تطبيق قرارات أخرى، تطورات قد تنبئ بانعكاسات قريبة على وضع السوريين في تركيا وخاصة فيما يتعلق بالإقامة والعمل والرعاية الطبية. كيف أصبح "كرم الضيافة" التركي على المحك؟
Startender Flieger am Köln Bonn Airport. Köln, 15.07.2018 | Verwendung weltweit

الدول المغاربية دول منشأ "آمنة".. لعبة القط والفأر في ألمانيا 18.01.2019

تعيد الحكومة الألمانية الكرّة في محاولتها تصنيف الجزائر والمغرب وتونس دول منشأ "آمنة". وكما في المرة السابقة حققت الحكومة نجاحاً جزئياً متوقعاً بتمرير مشروع القانون في بوندستاغ، ولكن ماذا عن المرحلة الأصعب: بوندسرات.
***ACHTUNG: Sperrfrist 28.7.2017.*** Za'atari camp opened on 28 July 2012. It is now home to 80,000 Syrian refugees.

هيئة الشباب في حزب الخضر الألماني تطالب بمنح حق اللجوء لأسباب بيئية 03.08.2018

طالب جناح الشباب في حزب الخضر الألماني بمنح حق اللجوء للأفراد الذين صارت أوطانهم غير قابلة للسكنى بسبب تغير المناخ. وأكد شباب الحزب أن على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته بسبب سياسته غير المستدامة في عدد من القطاعات.
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