فاز حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية الألمانية الأخيرة بنحو 9 بالمائة من الأصوات. ويتوقع المراقبون أن يشارك في تشكيل الحكومة القادمة بزعامة ميركل إلى جانب تحالفها المسيحي والحزب الديمقراطي الحر.

تشكل حزب الخضر من حركات احتجاجية ظهرت ثمانينات القرن الماضي مطالبة بالحفاظ على البيئة من تلوث الصناعة والتخلص من الطاقة النووية وإعطاء الحقوق للمثليين. تأسس الحزب رسميا في عام 1980 وفي عام 1993 اندمج مع اشقائه الخضر في شرق ألمانيا الذين شكلوا أواخر ثمانيات القرن الماضي "تحالف 90". يشارك الحزب حاليا في حكم عدة ولايات ألمانية وفي ولاية "بادن فورتنبيرغ" يقود الحزب الحكومة. يرأس الحزب حاليا بالمشاركة السياسي من أصول تركية "جيم أوزديمير" إلى جانب زميلته "زيمونه بيتر". أما أشهر زعمائه فهو يوشكا فيشر الذي شغل أيضا منصب وزير خارجية ألمانيا إبان حرب البوسنة والهرسك. وتنتمي أغلبية ناخبي الحزب إلى أصحاب الأعمال الحرة وفي مقدمتهم المحامين والأطباء.