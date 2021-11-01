استطاع حزب "البديل من أجل ألمانيا" دخول البرلمان الألماني بعد فوزه بحوالي 13 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الألمانية 2017. استغل الحزب أزمة اللاجئين لتحقيق هذا الفوز التاريخي لحزب يميني في ألمانيا.

تأسس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في عام 2013 كحزب معارض للعملة الأوروبية المشتركة/ اليورو. غير أنه تحول إلى التركيز على معاداة سياسات الهجرة في ألمانيا بعد أزمة اللاجئين في عام 2015. وما يزال الحزب ينادي بتفكيك منطقة اليورو وعودة كل دولة من دولها إلى عملتها الوطنية. أما بخصوص الإيديولوجيا فينظر العديد من الملحيين إليه كحزب ليبرالي محافظ يتبنى بعض الأفكار اليمينية والعنصرية.