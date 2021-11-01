نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

حزب البديل من أجل ألمانيا

استطاع حزب "البديل من أجل ألمانيا" دخول البرلمان الألماني بعد فوزه بحوالي 13 بالمائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الألمانية 2017. استغل الحزب أزمة اللاجئين لتحقيق هذا الفوز التاريخي لحزب يميني في ألمانيا.

تأسس حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في عام 2013 كحزب معارض للعملة الأوروبية المشتركة/ اليورو. غير أنه تحول إلى التركيز على معاداة سياسات الهجرة في ألمانيا بعد أزمة اللاجئين في عام 2015. وما يزال الحزب ينادي بتفكيك منطقة اليورو وعودة كل دولة من دولها إلى عملتها الوطنية. أما بخصوص الإيديولوجيا فينظر العديد من الملحيين إليه كحزب ليبرالي محافظ يتبنى بعض الأفكار اليمينية والعنصرية.

01/05/2019 *** Teilnehmer eines rechten Aufmarsches der Partei Der dritte Weg gehen vor der Pauluskirche entlang. +++ dpa-Bildfunk +++

"الطريق الثالث" حزب ألماني متطرف.. ما أهدافه وما مدى خطورته؟ 01.11.2021

ضجة في ألمانيا بعد القبض على أشخاص توجهوا صوب حدود بولندا لمنع تدفق المهاجرين. إنهم أعضاء بحزب يميني متطرف يُعرف بـ"الطريق الثالث" له صلات بجماعات النازيين الجدد. فما هو هذا الحزب صاحب النشاط الكبير رغم قلة عدد أعضائه؟
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

تباين في آراء أحزاب ألمانية إزاء التعامل مع تهديدات أردوغان 24.10.2021

بعد إعلان تركيا السفير الألماني ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم، انتقد حزب البديل اليميني سياسة برلين تجاه أردوغان، فيما دعا القيادي في حزب الخضر جيم أوزدمير إلى مواصلة الحملة من أجل إطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا.
German Chancellor Angela Merkel gestures as she delivers remarks following her meeting with Israeli President Reuven Rivlin in Jerusalem October 4, 2018. REUTERS/Amir Cohen TPX IMAGES OF THE DAY

خبيرة إسرائيلية: "ميركل كانت تقف دائما إلى جانب اليهود" 09.10.2021

تتوجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إسرائيل في زيارة وداع قبل مغادرتها منصبها. ستلتقي ميركل مع عدد من القيادات السياسية الإسرائيلية. لكن وبحسب باحثة في تل أبيب فإن هناك شعور بالقلق من انتهاء فترة ولاية ميركل.
Ein Mitglied der AfD sitzt bei der Wahlparty der AfD. 26.09.2021

حزب "البديل من أجل ألمانيا" - تراجع طفيف وحصون انتخابية ثابتة 02.10.2021

على الصعيد الوطني تراجعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن في شرق البلاد، حيث قاعدته الشعبية، حافظ الحزب اليميني الشعبوي على قوته. فما أسباب ذلك؟

20.06.2021, Tiergarten, Platz der Republik, Berlin, Der Reichstag wurde mit den Farben der Fraktionen versehen.

نتائج الانتخابات الألمانية تخلط الأوراق وتغير المشهد السياسي 30.09.2021

تحولات مهمة في المشهد السياسي الألماني، أفرزتها نتائج الإنتخابات البرلمانية. لكن ما الذي أثر على قرار الناخبين؟ وأي فئة عمرية واجتماعية صوتت لأي حزب؟ ومن المستفيد والخاسر من تغير توجهات الناخبين؟ وكم كانت نسبة التصويت؟
Annalena Baerbock (M), Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, nimmt an der Demonstration von Fridays for Future in Köln teil. Die Aktivisten fordern sozial gerechte und effektive Maßnahmen, um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

الناخبون لأول مرة.. ثقلهم في الميزان الانتخابي وميولهم الحزبية 26.09.2021

يحق لحوالي ثلاثة ملايين شاب وشابة التصويت لأول مرة في حياتهم في هذه الانتخابات التشريعية. لم تعرف هذه الفئة غير أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا. فهل تكون هذه الفئة هي بيضة القبان؟ وإلى أي الأحزاب تميل؟
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 21: German Chancellor and Chairwoman of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel waves as she departs after speaking at a CDU election rally the day before federal elections on September 21, 2013 in Berlin, Germany. Germany faces federal elections on September 22 and so far the CDU has a strong lead in polls over the opposition. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

استطلاع: غالبية الألمان لن يفتقدوا ميركل كمستشارة 25.09.2021

أعرب أكثر من نصف الألمان عن اعتقادهم بأنهم لن يفتقدوا أنغيلا ميركل كمستشارة، وكانت أكبر نسبة للذين سيفتقدونها من أنصار التحالف المسيحي، الذي تقوده. وفي المقابل، بلغت أقل نسبة بين أنصار حزب "البديل" اليميني الشعبوي.
2021, Dresden, Deutschland, Tino Chrupalla, AfD- Bundessprecher, spricht mit einer FFP2-Maske mit AfD-Logo in der Dresdener Messehalle beim Bundesparteitag der AfD zu Medienvertretern. Ein Thema ist der Beschluss des Wahlprogramms für die Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

حزب "البديل" في ساكسونيا..حملة انتخابية على إيقاع يميني متطرف 20.09.2021

في أحد معاقله في ولاية ساكسونيا، أقصى شرق ألمانيا، يعزف حزب "البديل من أجل ألمانيا" من خلال حملاته الإنتخابية على وتر حساس لدى المواطنين هناك. فهل يفوز مرشح الحزب، تينو شروبالا بدائرته الانتخابية مرة أخرى؟
Ein Wahlplakat der AfD Kandidaten für den Landtag hängt am Ortsausgang von Eisleben. Die Wahl zum neuen Landtag in Sachsen-Anhalt ist die letzte Landtagswahl vor der Bundestagswahl im September 2021.

توقعات بفوز كبير لحزب البديل على تحالف ميركل في ولاية سكسونيا 18.09.2021

تشير نتائج استطلاع للرأي أن حزب "البديل" الشعبوي سيتقدم في الانتخابات المقبلة بشكل ملحوظ في ولاية سكسونيا أمام الأحزاب المنافسة الأخرى. وبشكل عام ما يزال الحزب الاشتراكي الديمقراطي متقدماً في استطلاعات الرأي الألمانية.
Wahlplakat von Armin LASCHET (CDU Vorsitzender und Kanzlerkandidat) und Markus SOEDER (Ministerpraesident Bayern und CSU Vorsitzender) haengen nebeneinander. CSU Parteitag 2021 am 10. und 11.09.2021 Messe Nuernberg.

المعركة الانتخابية - الأحزاب الألمانية تستنسخ أفكاراً من بلدان أخرى 18.09.2021

قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟
An U.S. soldier plays guitar for recently evacuated Afghan children at the Ramstein U.S. Air Base, Germany, Tuesday, Aug. 24, 2021. (AP Photo/Matthias Schrader)

حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يطالب بالاعتراف بطالبان 09.09.2021

طالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي برلين بالاعتراف "بأقصى سرعة ممكنة" بحكومة طالبان وإعادة فتح السفارة الألمانية في كابول. فما أسباب المطالب التي تأتي بعد ساعات من رفض وزير الخارجية الألماني للفكرة؟
Polizisten führen bei einer Razzia gegen Islamisten am 04.02.2016 in Berlin einen mit einem Tuch verdeckten Verdächtigen ab. Bei Razzien in mehreren Bundesländern hat die Polizei mehrere Islamisten festgenommen, die ein Attentat in Deutschland oder im europäischen Ausland geplant haben sollen. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا- الحكومة تكشف جنسيات الإسلامويين الخطيرين داخل البلاد 04.09.2021

كشفت الحكومة الألمانية عن جنسيات الإسلامويين "الخطيرين" من الناحية الأمنية على أراضيها. فمن هم الخطيرون أمنياً؟ وما دوافعهم؟
Illustration - Eine junge Frau informiert sich auf Facebook über eine politische Partei, aufgenommen am 18.04.2017 in Osterode. Foto: Frank May/picture alliance

الإنترنت: سلاح حزب "البديل" اليميني في الانتخابات الألمانية 03.09.2021

في حملات الانتخابات البرلمانية الألمانية لهذا العام، أصبح الفيسبوك وإنستغرام وما شابه أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للأحزاب الألمانية. ويستخدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني هذه المنصات بنجاح أكبر بكثير من منافسيه.
25/08/2021 Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) spricht bei der Sondersitzung des Bundestags zur Lage in Afghanistant. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die erste Lesung des Gesetzes zum Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete und die Verabschiedung des Mandats für den Afghanistan-Evakuierungseinsatz der Bundeswehr. +++ dpa-Bildfunk +++

استطلاع: تقدم جديد للحزب الاشتراكي على تحالف ميركل 30.08.2021

قبل أقل من 4 أسابيع على الانتخابات واصل الحزب الاشتراكي الألماني صعوده، حسب أحدث استطلاع للرأي، فيما تراجع تحالف المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي، الأمر الذي يجعل من الممكن تشكيل واحد من 5 ائتلافات حاكمة بعد الانتخابات.
German Chancellor Angela Merkel delivers her speech during a special session of the German parliament Bundestag on Afghanistan in Berlin, Germany, Wednesday, Aug. 25, 2021. (Photo/Markus Schreiber)

ميركل تؤيد الحوار مع طالبان لكن بـ "اتفاقات مشروطة" 25.08.2021

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي الحوار مع طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان، لكنها شددت على رفض أي اتفاقات غير مشروطة مع الحركة. وقالت: "الواقع الجديد مر لكن علينا مواجهته".
Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet wird auf einem Fernsehschirm gezeigt, während die Mitbewerbern von Grünen und SPD, Annalena Baerbock und Olaf Scholz im Fernsehstudio bei einer Diskussionsrunde des WDR-Europaforums in Berlin sitzen. Es war das erste Aufeinandertreffen der drei Kanzlerkandidaten - wobei nur Baerbock und Scholz mit der Moderatorin im Studio saßen, Laschet war zugeschaltet. +++ dpa-Bildfunk +++

بعد واقعة الضحك.. تراجع شعبية مرشح حزب ميركل للمستشارية 30.07.2021

تفوق مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا للمنافسة على منصب المستشارية، أولاف شولتس، على مرشح التحالف المسيحي، أرمين لاشيت. وبينما سجلت شعبية مرشحة الخضر بيربوك تراجعا طفيفا ارتفعت شعبية "البديل" والأحرار واليسار.
مزيد من المقالات