 حزب ″البديل″ في ساكسونيا..حملة انتخابية على إيقاع يميني متطرف | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.09.2021

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سياسة واقتصاد

حزب "البديل" في ساكسونيا..حملة انتخابية على إيقاع يميني متطرف

في أحد معاقله في ولاية ساكسونيا، أقصى شرق ألمانيا، يعزف حزب "البديل من أجل ألمانيا" من خلال حملاته الإنتخابية على وتر حساس لدى المواطنين هناك. فهل يفوز مرشح الحزب، تينو شروبالا بدائرته الانتخابية مرة أخرى؟

تينو شروبالا

تعتبر ولاية ساكسونيا أحد معاقل حزب البديل من أجل ألمانيا

عندما يتوجه تينو شروبالا إلى العاصمة الألمانية برلين، يحتاج إلى حماية الشرطة. بالنسبة للكثيرين، فهو رئيس حزب يميني متطرف يحرض على المهاجرين بشعارات عنصرية، و يجذب أعضاؤه الإنتباه أحيانًا بسبب تقارب أفكارهم مع النازية أو أجندتها. لكن عندما يتواجد شروبالا في منطقة "لوساتيا العليا" في ولاية سكسونيا، فإنه يصافح الناس بالأيدي حتى في ظل وباء كورونا ويتم الترحيب به بطريقة ودية، ولا يحتاج إلى حماية الشرطة. فهو في هذه المنطقة، يعتبر في بيته على عكس برلين.

مختارات

في الأحزاب الألمانية أعضاء بارزون يتصرفون بطريقة مبالغ فيها لاستمالة شريحة من الرأي العام، ويتفوهون بتصريحات شائنة ومثيرة للجدل أحيانا مثلما كان يفعل دونالد ترامب، فيتسببون في إحراج أحزابهم. فلماذا لا تتخلص أحزابهم منهم؟

فاز شروبالا في دائرته الإنتخابية في غورليتس في الإنتخابات الفدرالية قبل أربع سنوات بأكثر من 32 في المائة من الأصوات لصالح حزبه "البديل من أجل ألمانيا"، و يريد الآن تكرار النجاح.

بعد ظهر يوم الأربعاء من شهر سبتمبر/ أيلول، يقوم شروبالا بحملة انتخابية في الشارع في بلدة لوبيناو الصغيرة على بعد حوالي 35 كيلومتراً شمال الحدود التشيكية. يسترخي تحت مظلة شمسية و يبدو على استعداد للتحدث إلى الناس.

لا يحدث الكثير في أكشاك الحملات الإنتخابية. ينحدر هاينر بوتسمان من  بلدة، لوبيناو: "ولادة منزلية. شتاء عام 1952. كان الجو شديد البرودة". يقول إن "الحياة في الواقع جيدة جداً في "لوساتيا العليا". الجبال الجميلة والمدن الأنيقة. "لهذا السبب نعيش هنا ولا نريد أبداً العيش في مدينة كبيرة". لكن البنية التحتية سيئة، وهناك الكثير من عمليات السطو والسرقة للسيارات. يتحدث بوتسمان نيابة عن العديد من سكان منطقة "لوساتيا العليا" - حتى وان كانت نسب الجريمة تتراجع منذ سنوات.

هنا في منطقة "لوساتيا العليا"، يبدو شروبالا مثل حرفي  في ورشته، يناضل بوطنية من أجل الناس العاديين: "لم يعد العمال وأولئك الذين يضيفون قيمة حقًا يشعرون بأنهم مُمثلون سياسياً"  كما قال لـ DW من أمام كشك الحملة الإنتخابية. بهذا يعبر عن ما يعاني منه كثير من الناس في المنطقة.

Löbau AfD-Spitzenkandidat Tino Chrupalla im Wahlkampf

جانب من الحملة الانتخابية في منطقة "لوساتيا العليا" للمرشح عن حزب البديل من أجل ألمانيا، تينو شروبالا (يسار الصورة)

لا مكان للاجئين ونقاش النوع الإجتماعي

أهمية حياة السود، ونقاش النوع الإجتماعي (الجندر) وحقوق المثليين، والوضع في أفغانستان وسوريا، لا تحظى هذه المواضيع باهتمام كبير في منطقة "لوساتيا العليا". بل غالباً ما تصبح صوراً للعداء. يقول شروبالا: "يجب على السياسيين في برلين ودريسدن أن يولوا الإهتمام لشعبهم أخيراً قبل أن ينقلوا أموالهم إلى الخارج".

تغيرات عديدة طبعت منطقة "لوساتيا العليا" في ولاية ساكسونيا. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، جاء اللاجئون من الشرق. بعد نهاية الحقبة النازية في ألمانيا، انهار الاقتصاد و تلاشى التماسك الإجتماعي. أصبح التقليل من قيمة الآخرين والعنصرية والحسد الإجتماعي، الثقافة المهيمنة لدى الشباب. أدى هذا إلى تكثيف دوامة الإنحدار في المجتمع، لأن الشباب المتعلمين ابتعدوا عن المنطقة. تعتبر منطقة "لوساتيا العليا" اليوم واحدة من أضعف المناطق من الناحية الهيكلية في ألمانيا ومعقلاً لأحزاب اليمين مثل حزب البديل من أجل ألمانيا.

تعزيز الديمقراطية والتماسك

كان بيرند شتراكه يكافح التنظيمات اليمينية المتطرفة في المنطقة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت كان قد انتقل طواعية إلى منطقة "لوساتيا العليا"، وعن تلك الفترة من حياته قال: "أصيب والداي وأصدقائي بالصدمة:" هل ما زلت بخير؟ " باعتباره من مغني وعازفي موسيقى البانك، كان  شتراكه آنذاك يعتبر عدوًا للنظام الألماني النازي.

بيرند شتراكه

كان بيرند شتراكه يكافح التنظيمات اليمينية المتطرفة في المنطقة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

يقدم شتراكه اليوم المشورة لرئيس وزراء ولاية  ساكسونيا. من المفترض أن يجمع بين المواطنين والسياسيين. لأن العديد من المدن والمجتمعات والأسر ممزقة بين الصحوة الإجتماعية والابتعاد الرجعي عن الديمقراطية. يجب أن يعزز شتراكه التماسك بين المجتمع من جديد. هذه العملية يفضل شتراكه تسميتها بـ "ثورة من الداخل". لأنه يرى أن التغيير لا يمكن أن يأتي من الخارج. "نحن نرى ذلك الآن في أفغانستان أيضاً. لن ينجح. استيراد هذا هنا لن ينجح."يعتمد بيرند شتراكه على الحوار -・أيضاً مع حزب البديل من أجل ألمانيا: "تحتاج أيضاً إلى قدرة معينة على التسامح من أجل تحمل أشياء مختلفة عما تعتقده بنفسك."

تعد "لوساتيا العليا" منطقة مليئة بالتناقضات: لا تزال بعض المدن تبدو وكأنها أطلال من ألمانيا النازية. في المقابل، فإن مدينة غورليتس هي نقطة جذب سياحي. قنابل الحرب العالمية الثانية تزين المدينة. تجذب الشوارع القديمة النقية للمنازل الأرستقراطية أيضاً سينما هوليوود الكبيرة: صور كوينتين تارانتينو فيلمه "Inglorious Bastards" هنا تعيد الحياة إلى الحقبة النازية. المدينة تطلق بفخر اسم "Görliwood" بسبب إنتاج العديد من الأعمال السينمائية بها.

حملة إنتخابية على إيقاع يميني متطرف

نزل كريتشام في قرية لافالده، دعا تينو شروبالا للقيام بحملته الإنتخابية هناك. 300 شخص يجلسون متزاحمين. لا أحد يرتدي كمامة هنا. كوني مراسلا، ترمقني نظرات مليئة بالسخرية وحتى العداء بسبب ارتداء الكمامة. شاب يقف عند باب الصالة. حقيقة أنه يميني متطرف واضحة من هندامه. ذراعاه ملئية بوشم الجماجم ويستقبل كل من يصل النزل. يعرف بعضهم البعض.

حملة انتخابية في ولاية ساكسونيا

من داخل أحد النزل حيث أقيمت الحملة الإنتخابية للحزب اليميني الشعبوي

معظم الضيوف هم أشخاص متقاعدون. في فترة البرجوازية كما يسمونه هنا في ألمانيا. لكن كان بينهم أيضاً أشخاص لديهم وشم جماجم والبعض الآخر يحمل وشما بالأحرف الرونية التي كانت شائعة خلال الحقبة النازية، وبعضهم يضع قلادات من الخراطيش.

الفرق بين اليمينيين واليمينيين المتطرفين غير واضح. البعد عن أفكار الجناح اليميني المتطرف للحزب، لم يسمع عنها شروبالا هنا. فهذا الجناح هو الذي جعله ناجحآً وانتخبه على رأس الحزب. عندما يحذر من الفضائل الألمانية المفترضة، ومن عمليات الترحيل المتأخرة إلى الخارج والدكتاتورية الوشيكة، يتردد داخل القاعة، صدى كلمة واحدة: "نعم!"

لقد قطع شروبالا شوطا طويلا في حزب البديل من أجل ألمانيا من خلال مساره العملي المفترض. أعلن لناخبيه في "لوساتيا العليا" أن حزب البديل يسعى للمشاركة في الحكم في ألمانيا اعتباراً من عام 2025.

هانس بفايفر/  إ.م

  • Deutschland AfD Siegbert Droese (Imago/J. Jeske)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    زيغبيرت درويتس

    كان رئيس حزب البديل في لايبزيغ مثيرا للجدل عام 2016 عندما ذكرت الصحف أن سيارته تحمل لوحة أرقام مكتوب عليها "AH 1818" وهي الأحرف الأولى لأدولف هتلر. أما الأرقام فتمثل الحرف الأول والثامن من الأبجدية، وهي تمثل شفرة تدل على اسم أدولف هتلر بين الجماعات النازية الجديدة.

  • Sebastian Münzenmaier der AfD Rheinland-Pfalz (Imago/S. Ditscher)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    سيباستيان مونزنماير

    بصفته المرشح الرئيسى لحزب البديل فى راينلاند - بالاتينات، حجز مونزنماير البالغ من العمر 28 عاما مقعدا فى البوندستاغ. وقد تصدر مونزنماير عناوين الصحف في تشرين الأول / أكتوبر الماضي عندما أدين بالاعتداء والشغب في مباراة لكرة القدم. ولكن لأنها تعتبر جنحة بسيطة فإنه لا يزال قادرا على ممارسة ولايته .

  • Deutschland Berlin - AfD Fraktionssitzung - Albrecht Glaser (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ألبريشت غلاسر

    غلاسر الذى يبلغ من العمر 75 عاما رجل الاتحاد المسيحي الديمقراطي السابق تم اختياره كنائب رئيس البوندستاغ، ولكن أعضاء الأحزاب الأخرى رفضوا الموافقة على ترشيحه. وكان غلاسر قد أشار إلى أنه لا ينبغى للمسلمين أن يتمتعوا بحرية الدين لأن الإسلام يشكل أيديولوجية سياسية على حد قوله. ويرفض النقاد هذا الرأي لأنه يعارض الدستور الألماني.

  • Deutschland Markus Frohnmaier in Stuttgart (picture-alliance/dpa/B. Weißbrod)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    ماركوس فرونماير

    فرونماير هو رئيس منظمة شباب الحزب. كتب الشاب البالغ من العمر 28 عاما في أغسطس / آب 2016 على موقع فيسبوك أن "جيلنا سيعاني أكثر من غيره" بسبب قرار ميركل بـ "إغراق هذا البلد بالبروليتاريا غير المطابقة للمواصفات من أفريقيا والشرق".

  • Martin Reichardt (picture-alliance/dpa/M. Bein)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    مارتن رايشاردت

    الجندي السابق من ولاية ساكسونيا السفلى أكد في حوار مع أحد الصحفيين أنه ليس لديه مشكلة مع عبارة "ألمانيا للألمان"، وهي غالبا ما تستخدم من قبل الجماعات النازية الجديدة. كما وصف حزب الخضر وحزب اليسار بأنه "عدو دستوري رقم 1"

  • Deutschland Wilhelm von Gottberg (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فيلهلم فون غوتبرغ

    غوتبرغ البالغ عمره 77 عاما من براندنبورغ كان نائبا لرئيس منظمة المهجرين الألمان من مناطق شرق أوروبا حتى عام 2012. نشرت صحيفة "أوستبريوسنبلات" في عام 2001 أنه وافق على القول بأن المحرقة كانت "أسطورة" و "أداة فعالة لتجريم الألمان وتاريخهم ".

  • AfD-Richter Jens Maier (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    جينز مير

    في كانون الثاني/يناير، ثار قاضي درسدن ضد "خلق جنسيات مختلطة" في المجتمع والتي "تدمر الهوية الوطنية". كما دعا إلى انهاء "ثقافة الذنب" الألمانية التى تحيط بالجرائم التى قامت بها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية.

  • Deutschland AfD Bundesparteitag in Stuttgart Beatrix von Storch (Reuters/W. Rattay)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    بياتريكس فون ستورش

    نائبة رئيس حزب البديل هي أيضا عضو في البرلمان الأوروبي وهي معروفة بآرائها المحافظة المتشددة. في عام 2016، أجابت بشكل إيجابي على مستخدم الفيسبوك الذي سألها ما إذا كان ينبغي استخدام القوة المسلحة لمنع دخول النساء مع الأطفال إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. في وقت لاحق اعتذرت عن التعليق.

  • Alexander Gauland AfD Politiker (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    الكسندر غاولاند

    انتقد غاولاند، أحد كبار مرشحي حزب البديل، على نطاق واسع بعد أن اقترح أن يتم "التخلص" من آيدان أوزيغوز في تركيا وهي مفوضة الحكومة الألمانية للاندماج لأنها قالت إنه لا توجد ثقافة ألمانية على وجه التحديد تتجاوز اللغة الألمانية.

  • Köln Alice Weidel auf AfD Bundesparteitag (Getty Images/S. Schuermann)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    أليس فايدل

    يذكر أن الخبيرة الاقتصادية البالغة من العمر 38 عاما هي المرشح الآخر الأساسي لحزب البديل. على الرغم من أنها تعيش في سويسرا، إلا أن فايدل ركدت نحو دائرة بادن فورتمبيرغ الإنتخابية لمنطقة بودنزي. ووجهت انتقادات لوصف مفوضة الاندماج الألماني آيدان أوزيغوز، التي لها جذور تركية، بأنها "وصمة عار". وفي رسالة بريد إلكتروني مثيرة للجدل نٌسبت إلى فايدل، أطلقت على حكومة أنغيلا ميركل "خنازير" و "دمى".

  • Deutschland Pressekonferenz mit Dr. Frauke Petry (picture-alliance/Eventpress)

    وجوه حزب "البديل" المألوفة.. نواب برلمانيون جدد في ألمانيا

    فراوكه بيتري

    لفترة طويلة كانت بيتري هي أبرز وجوه حزب البديل، وهي واحدة من أكثر الشخصيات المعروفة في البوندستاغ. لكنها لم تعد عضوا في الحزب الشعبوي اليميني. وكانت بيتري قد استقالت بعد الانتخابات بفترة وجيزة بعد أن اختلفت مع زعماء اخرين. ولأنها فازت بالتصويت مباشرة، فإنها لا تزال تحصل على ولاية البوندستاغ، حيث حصلت على مقعد كمستقلة. الكاتب: أليكس بيرسون / س.م


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