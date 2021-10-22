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حرية التعبير

حرية التعبير تعني باختصار ضمان حق الفرد في الإعلان عن أفكاره بالكلام أو الكتابة أو الفن دون قيود. ومن أبرز مكوناتها حريات الإعلام والصحافة والاعتقاد والتظاهر، إضافة إلى حرية تناقل المعلومات عبر الحدود.

تعود فكرة حرية التعبير إلى القرون الوسطى في النصف الثاني من القرن السابع عشر عندما أصدر البرلمان البريطاني حرية الكلام. وتشكل هذه الحرية اليوم أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي في مختلف أنحاء العالم. وينص الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في مادته رقم 19 على حرية الرأي دون تدخل وقيود ضد الحرية الفردية. غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، بل لها محددات تهدف إلى منع تهديدها للقيم الديمقراطية.

Zwei Frauen lesen am ersten Tag für Fachbesucher auf der Frankfurter Buchmesse 2021 am Stand von Bastei Lübbe. Nach der pandemiebedingten Pause 2020 darf die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr wieder mit Publikum stattfinden.

جدل حول مشاركة دور نشر يمينية في معرض فرانكفورت للكتاب 22.10.2021

تثير مشاركة دار نشر يمينية في معرض فرانكفورت للكتاب الجدل، خصوصاً بعد مقاطعة كاتبة ألمانية ذات أصول إفريقية المعرض وتأكيدها أنه "لا مكان للنازيين فيه". لكن منظمي المعرض يعارضون ويؤكدون على "حرية التعبير".
Infografik Illustration Nobelpreis-Frieden

الفائزون والفائزات بجائزة نوبل للسلام في السنوات العشر الماضية 08.10.2021

فاز الصحافيان، الفيلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، بجائزة نوبل للسلام 2021 تكريماً لـ"كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير". هنا لمحة عن الفائزين والفائزات بالجائزة في السنوات العشر الماضية وإسهاماتهم/ـهن.
8.10.2021. Bildkombo, die Portraits der beinden Nobelpreis-Gewinner Maria Ressa und Dmitry Muratov zeigt

نوبل للسلام 2021 لصحفيين.. الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف 08.10.2021

فازت الصحفية الفلبينية ماريا ريسا والصحفي الروسي دميتري موراتوف بجائزة نوبل للسلام 2021 على "كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير" في بلديهما، كما أعلنت لجنة نوبل. وهذه أول مرة يحصل فيها صحفيون على الجائزة منذ 1935.
U.S. Speaker of the House Nancy Pelosi wields the Speaker's gavel after being re-elected as Speaker and preparing to swear in members of the 117th House of Representatives in Washington, U.S., January 3, 2021. REUTERS/Erin Scott/Pool

بيلوسي تعرب عن قلقها بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي 13.09.2021

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن قلقها الشديد بشأن مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي خلال احتجازه في المملكة. وأكدت أن الكونغرس سيتابع محاكمة الناشط عبد الرحمان السدحان كما وضعية حقوق الانسان في المملكة.
subject Soulaiman Raissouni, Moroccan journalist detained because of sexual allegations. copyright: Soulaiman Raissouni/Facebook via ismail.azzam@dw.com

بعد 122 يوما.. صحافي مغربي يوقف إضرابه عن الطعام 09.08.2021

بعد نقله إلى المستشفى أوقف الصحافي المغربي سليمان الريسوني الذي عرف بافتتاحياته النقدية، إضرابا عن الطعام دام 122 يوما. ونفذ الريسوني الإضراب احتجاجا على "ظلم فظيع"، فيما تؤكد السلطات أن قضيته لا علاقة لها بحرية التعبير.
A member of the Moroccan security forces stands in front of the tribunal of Sale near the capital Rabat on November 14, 2019 during the trial of Mohamed Mounir, a Moroccan rapper, widely known as 'Simo Gnawi', arrested in the beginning of this month for insulting the Moroccan police. (Photo by FADEL SENNA / AFP) (Photo by FADEL SENNA/AFP via Getty Images)

"سورة الويسكي" تلهب النقاش في المغرب حول حدود حرية التعبير 01.07.2021

حكم على فتاة مغربية بالسجن ثلاث سنوات ونصف إضافة إلى غرامة مالية كبيرة بسبب نشرها نصاً ساخراً تحت اسم "سورة الويسكي" على صفحتها على فيسبوك. الواقعة أثارت الجدل وفتحت النار على قوانين النشر والتعبير في المغرب.
Frau mit Pflaster auf dem Mund, Symbolbild Redeverbot | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

غالبية الألمان يرون "حرية التعبير في بلادهم في خطر" 17.06.2021

"حرية التعبير تدهورت في ألمانيا بشكل غير مسبوق" هذا هو ما يعتقده نصف الألمان تقريبا، وفقا لاستطلاع حديث للرأي، أظهر أن الكثير من الألمان يعتقدون أنه لم يعد بوسعهم التعبير عن رأيهم بحرية كاملة.
DW Global Media Forum 2021 | DW Freedom of Speech Award Laureate 2021: Nigerian investigative journalist Tobore Ovuorie

الصحفية النيجيرية أوفوري تتسلم جائزة DW لحرية التعبير 14.06.2021

تسلمت الصحافية النيجيرية توبوري أوفوري جائزة DW لحرية التعبير لعام 2021. وفازت أوفوري بالجائزة تكريما لعملها الصحافي الاستقصائي السري. المدير العام لـ DW بيتر ليمبورغ أشاد بها قائلا إنها واجهت تحديات شديدة خلال عملها.
German Chancellor Angela Merkel, center, speaks with French President Emmanuel Macron during a round table meeting at an EU summit in Brussels, Monday, May 24, 2021. European Union leaders are expected, during a two day in-person meeting, to focus on foreign relations, including Russia and the UK. (Yves Herman, Pool via AP)

أزمة "راين إير"ـ الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على بيلاروسيا 24.05.2021

قرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية بعد أن تم تحويل رحلة بين دولتين من دول الاتحاد قسراً إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا لاعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش.
A man wearing a kippah waits for the start of an anti-Semitism demo at Berlin's Brandenburg Gate September 14, 2014. Placard reads ' Never again'. REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: POLITICS)

اعتداء على يهودي في برلين وميركل تحذر من تجاوزات معادية للسامية 22.05.2021

مع تصاعد العنف مؤخراً بين إسرائيل وحركة حماس وقبل التوصل للهدنة، جرت مظاهرات في ألمانيا مناهضة لإسرائيل ومؤيدة للفلسطينيين وقعت خلالها حوادث معادية للسامية. وحذرت المستشارة ميركل السبت من التجاوزات، داعية إلى عقاب مناسب.
Bilder des Tages 70 Jahre Israel: Marsch des Lebens in Berlin Mehrere hundert Menschen beteiligen sich am 70. Jahrestags des Staatsgruendung Israels am Marsch des Lebens . Unter dem Motto 70 Jahre Israel - von der Shoa zu neuem Leben. Nein zu Antisemitismus, Rassismus und Israelhass ziehen die Demonstranten vom George-Grosz-Platz zum Wittenbergplatz. Berlin Berlin Deutschland *** 70 years of Israel March of life in Berlin Several hundred people participate in the 70th anniversary of the founding of Israel on the march of life Under the slogan 70 years of Israel from the Shoah to new life No to anti-Semitism racism and Israel hatred draw the demonstrators from George Grosz Platz to Wittenbergplatz Berlin Berlin Germany

مسؤولة ألمانية: حرية التعبير تنتهي حيثما تبدأ كراهية اليهود 15.05.2021

انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج ووزراء وساسة الهجمات التي استهدفت معابد يهودية والشعارات المعادية للسامية في ألمانيا. جاء ذلك بعد حرق أعلام إسرائيلية ومظاهرات إثر التصعيد للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
January 04, 2021*** (FILES) In this file photo taken on January 04, 2021 US President Donald Trump looks on during a rally in support of Republican incumbent senators Kelly Loeffler and David Perdue ahead of a Senate runoff in Dalton, Georgia. - Nearly 100 days into Joe Biden's presidency, predecessor Donald Trump -- twice impeached, and accused of fomenting a deadly US Capitol rebellion -- remains a curiously powerful figure in the Republican Party, potentially into the 2024 election. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)

بعد قرار استمرار إغلاق حسابه بفيسبوك.. ترامب يكرر مزاعمه بالتزوير 05.05.2021

"حتى إشعار آخر" سيبقى دونالد ترامب محروماً من النشر بموقع فيسبوك، بحسب قرار للشركة. لكن مجلس الإشراف المستقل عن شركة فيسبوك طلب منها مراجعة القضية بعد مضي ستة شهور. وبسرعة كرر ترامب مزاعمه بتزوير الانتخابات.

Pressefotografen am Boxring, Neue Arena Ludwigsburg, Baden-Württemberg, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

في يوم حرية الصحافة: اتحاد الصحفيين الألمان يدق ناقوس الخطر 03.05.2021

حذرت منظمات وساسة ألمان من التهديدات التي تتعرض لها التغطية الصحفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فيما أكد الاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة على أهمية استقلالية الإعلام بالنسبة للديمقراطية.
Fußball: WM-Qualifikation Europa, Deutschland - Island, Gruppenphase, Gruppe J, 1. Spieltag in der Schauinsland-Reisen-Arena. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft stehen zusammen und bilden den Schriftzug Human Rights. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

إنها "حرية تعبير".. لا عقوبات" على المانشافت بعد انتقاده قطر 26.03.2021

واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم نهجه الجديد في غض الطرف عن معاقبة الرسائل السياسية القادمة من الملاعب. فبعد المنتخب السويدي يبعث المنتخب الألماني رسالة لقطر يحثه فيها على ضمان حقوق الإنسان.

Supporters of the pro-Kurdish Peoples' Democratic Party (HDP) hold a picture of jailed former party leader Selahattin Demirtas as they attend a 'Peace and Justice' rally in Istanbul on February 3, 2019. - Thousands of protesters on February 3 joined a rally in Istanbul called by a pro-Kurdish party to show support for hunger strikes against prison conditions of Kurdish militant leader Abdullah Ocalan. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) (Photo credit should read YASIN AKGUL/AFP via Getty Images)

واشنطن: مساعي أنقرة لحظر حزب موالٍ للأكراد تقويض للديمقراطية 18.03.2021

بعد تقديم الادعاء العام التركي دعوى لحظر حزب الشعوب الديمقراطي، حذرت واشنطن من أن المساعي التركية لحظر الحزب الموالي للأكراد سيؤدي إلى "مزيد من تقويض الديمقراطية"، داعية أنقرة إلى "احترام حرية التعبير".
People gather with portrait of slain teacher Samuel Paty during a demonstration Sunday Oct. 18, 2020 in Paris. Demonstrations around France have been called in support of freedom of speech and to pay tribute to a French history teacher who was beheaded near Paris after discussing caricatures of Islam's Prophet Muhammad with his class. Samuel Paty was beheaded on Friday by a 18-year-old Moscow-born Chechen refugee who was shot dead by police. (AP Photo/Michel Euler) |

تلميذة تقر بالكذب في قضية الأستاذ الفرنسي صامويل باتي 08.03.2021

أشعلت حملة كراهية ضد مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي الذي قتل بقطع الرأس على يد متطرف شيشاني على خلفية عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. والآن تعترف التلميذة بأنها كذبت وروجت إشاعات عن باتي.
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