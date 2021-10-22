حرية التعبير تعني باختصار ضمان حق الفرد في الإعلان عن أفكاره بالكلام أو الكتابة أو الفن دون قيود. ومن أبرز مكوناتها حريات الإعلام والصحافة والاعتقاد والتظاهر، إضافة إلى حرية تناقل المعلومات عبر الحدود.

تعود فكرة حرية التعبير إلى القرون الوسطى في النصف الثاني من القرن السابع عشر عندما أصدر البرلمان البريطاني حرية الكلام. وتشكل هذه الحرية اليوم أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي في مختلف أنحاء العالم. وينص الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في مادته رقم 19 على حرية الرأي دون تدخل وقيود ضد الحرية الفردية. غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، بل لها محددات تهدف إلى منع تهديدها للقيم الديمقراطية.