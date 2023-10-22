حركة نزوح في القرى المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان

تزايدت حركة نزوح السكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق في جنوب لبنان وسط التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس. واتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله بالتصعيد العسكري وبالتالي جر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئا.
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبناناليوم (الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أنه بعدما قام "الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا بشن عدد من الغارات بالصواريخ الموجهة على محيط بلدتي الضهيرة وعلما الشعب، شهدت قرى القطاع الغربي ليلا ساخنا ومتوترا تخلله إطلاق معاد لعدد من القنابل المضيئة فوق سماء القرى المذكورة حتى ساعات الفجر الأولى، كما سمع صباح اليوم أصوات رشقات نارية من محيط بلدة الناقورة".
وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف خصوصاً بين حزب الله وإسرائيل، بدأ غداة شنّ حركة حماس هجوماً إرهابياً دامياً غير مسبوق في السابع من تشرين الأول / أكتوبر على إسرائيل التي ترد بقصف عنيف مستمر على قطاع غزة المحاصر.
ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وأضافت الوكالة اللبنانية، "تعتبر ليلة أمس من الليالي الأكثر سخونة منذ بداية الحرب"، وذكرت أن الرقعة الجغرافية للعمليات الإسرائيلية اتسعت لتتعدى عمق خمسة كيلومترات داخل لبنان من الخط الأزرق". وحسب الوكالة، "ازدادت حركة النزوح للسكان في القرى المتاخمة للخط الأزرق تجاه المناطق الأكثر أمنا، حيث يتواجد في مدينة صور أكثر من 1500 عائلة لبنانية وسورية، توزعوا على عدد من مراكز الإيواء في المدارس الرسمية والخاصة أعدتها للغاية نفسها وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور التي أعلنت أكثر من مرة عن ضعف الإمكانيات لتأمين حاجات النازحين".
إسرائيل تتهم حزب الله بجر لبنان للحرب
من جهته، اتهم الجيش الإسرائيلي اليوم حزب الله اللبناني بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية، محذراً بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب" على وقع تبادل مستمر لإطلاق النار بين الطرفين.
وقُتل 4385 شخصاً معظمهم مدنيون في قطاع غزة جراء القصف، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس عبر منصّة إكس إن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئاً، إنما قد يخسر فيها الكثير"، مضيفاً أن "حزب الله يلعب لعبة خطيرة للغاية، إنه يصعد الوضع، نرى هجمات متزايدة كل يوم". وتساءل كونريكوس "هل الدولة اللبنانية مستعدة حقاً لتعريض ما تبقى من الازدهار والسيادة اللبنانيين من أجل إرهابيي غزة".
ويبدو أن التصعيد على الحدود لا يزال ملتزماً بقواعد الاشتباك السارية بين حزب الله الذي تدعمه إيران ضد إسرائيل، لكن خبراء يحذرون من احتمال توسع الحرب إلى لبنان عبر تدخل أكبر لحزب الله في حال شنت إسرائيل هجوماً برياً على غزة. وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم حذر أمس السبت "نحن معنيون ونحن جزء من هذه المعركة، ليكن واضحاً، كلما تتالت الاحداث ونشأ ما يستدعي أن يكون تدخلنا أكبر، فسنفعل ذلك".
وخاض حزب الله المدعوم من إيرانحرباً مدمّرة صيف 2006 ضد إسرائيل خلّفت أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين، و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين. وتسبّبت الحرب التي استمرت 34 يوماً بنزوح نحو مليون لبناني من بلداتهم.
وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني ، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".
واشنطن انتشارها العسكري في الشرق الأوسط
في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة مساء امس السبت تعزيز جاهزيتها العسكرية في الشرق الأوسط على ضوء "التصعيد الأخير من قبل إيران وقواتها بالوكالة" في المنطقة. وأفاد وزير الخارجية لويد أوستن في بيان أنه سيتم نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ بطاريات "باتريوت" إضافية للدفاع الجوي "عبر المنطقة".
وتابع "وضعت أخيرا عددا إضافيا من القوات في تأهب استعدادا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة". وأضاف أن "هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأميركية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل" مشيرا إلى أنه سيواصل "تقييم حاجات" الجهاز العسكري الأميركي في المنطقة و"يدرس نشر وسائل إضافية في حال الضرورة". وأشار أوستن إلى أنه اتخذ هذا القرار "بعد محادثات" مع الرئيس جو بايدن، من غير أن يوضح عديد القوات الإضافية التي سيتم نشرها.
ح.ز/ م.س/ز.أ.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ)
حذر المستشار الألماني شولتس إيران وحزب الله اللبناني من التدخل في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، فيما دعا نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد هابيك، إلى اتخاذ إجراءات ضد انتشار معاداة السامية في الشوارع الألمانية.