حركة "مي تو" تحتفي بأول انتصار قانوني بعد إدانة واينستين

أدانت محكمة في نيويورك الاثنين (24 فبراير/ شباط) المنتج والمخرج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، ليقتاد بعد ذلك إلى السجن مقيد اليدين، في خطوة تمثل انتصارا لحركة (#مي تو) التي شجعت النساء على فضح سوء سلوك رجال من ذوي النفوذ.

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وأدين واينستين (67 عاما)، الذي كان ذات يوم أحد أهم المنتجين في هوليوود وأقواهم نفوذا، بالاعتداء الجنسي على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هالي في عام 2006 واغتصاب الممثلة جيسيكا مان في عام 2013. كما أدين بالاغتصاب من الدرجة الثالثة، متمثلة في إرغام الطرف الآخر على ممارسة الجنس، وهذه التهمة بمفردها تصل عقوبة السجن فيها إلى أربع سنوات.

وتتهم أكثر من 80 امرأة واينستين بانتهاكات جنسية إلا أن هيئة المحلفين كانت تدرس ملفين فقط في إطار هذه المحاكمة تتعلقان بالممثلة السابقة جيسيكا مان ومساعدة الانتاج السابقة ميمي هاليه بسبب مرور الزمن على كثير من القضايا الأخرى المثارة.



وبعد إدانته، أمر القاضي جيمس بيرك بنقل واينستين بشكل فوري إلى السجن، فيما لم يستطع الأخير الوقوف على قدميه وأعانه ضباط على ذلك قبل أن يقتادوه مكبل اليدين. وقال محامي إن موكله الذي كان يستعين بجهاز طبي اتكأ عليه طيلة فترة المحاكمة، سيودع في منشأة طبية بمجمع سجون ريكرز آيلاند في مدينة نيويورك.

ومجمع السجن المعروف بالعنف والإهمال مشهد يحمل تناقضا صارخا مع فندق فور سيزونز الذي تناول فيه واينستين طعام الإفطار في بداية يومه. ونقل آرثر أيدالا محامي واينستين عنه قوله بعد الإدانة "أنا بريء. أنا بريء. كيف يمكن أن يحدث هذا في أمريكا؟".

وفي ردّ فعل على الحكم كتبت الممثلة روز مكغاون التي اتهمت واينستين باغتصابها على موقع توتير "اليوم يوم عظيم وخطوة كبيرة للأمام في سبيل تعافينا الجمعي".

وجاء في بيان لحركة (#مي تو) "عملت هيئة المحلفين من خلال مجموعة قوانين بالغة الضيق والجور تحكم مسألة الاعتداء الجنسي، ورغم أن هارفي واينستين لم يُدان بكل الاتهامات، فإنه بات لزاما عليه أن يواجه جرائمه". وقالت الحركة "لم يكن من الممكن أن يصدر هذا الحكم بدون أصوات (النساء) اللاتي كسرن الصمت داخل قاعة المحكمة وخارجها، والناجيات اللاتي أدلين بشهاداتهن بشجاعة، والمحلفين الذين رغم أسلوب الدفاع غير الأخلاقي، صوتوا لصالح إدانة هارفي واينستين الذي لم يأسف على أفعاله".



يذكر أن جلسة النطق بالحكم تحددت في 11 من مارس/ آذار، ولا يستبعد رجال القانون أن تصل العقوبة إلى 25 عاما. فيما تعهد المحامي بالاستئناف ما ينذر بحرب قانونية طويلة. ولم يتم إدانة واينستين بتهمة ارتكاب اعتداء جنسي مفترس، والتي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

و.ب/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)