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حركة فتح

تمثل حركة فتح أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد من أولى الحركات السياسية الفلسطينية بعد انطلاقها مطلع عام 1965. وينتمي للحركة الرئيس الفلسطيني وكبار مسؤولي الحكومة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها.

رغم انخراط حركة فتح في مفاوضات سلام طويلة مع إسرائيل بوساطة دولية، إلا أن هذه المفاوضات لم تحقق الشيء الكثير على صعيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومن العقبات الرئيسية أمام تمخض هذه المفاوضات عن حل هو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، فقد أكدت الهيئات القيادية لحركة فتح مؤخراً تأييدها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم الاعتراف بذلك.

25.7.2021****A Tunisian protester lifts a national flag at an anti-government rally as security forces block off the road in front of the Parliament in the capital Tunis on July 25, 2021. (Photo by FETHI BELAID / AFP)

تونس.. إضراب عام في عقارب إثر وفاة شاب في مظاهرة 10.11.2021

نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، إضرابا عاما ومسيرة احتجاجية إثر وفاة شاب بعد أن أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة.
August 5, 2021, Seattle, Washington, USA: As outbreaks the delta variant of the coronavirus ravage communities, record number of travelers are taking to the skies at SeattleÃ¢â¬â¢s SeaTac International Airport. A mask mandate is still in place for all US airports and on all flights. (Credit Image: Â© Gregg Brekke/ZUMA Press Wire

بشرط التطعيم.. أمريكا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب 07.11.2021

بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
09/03/2021 SIRTE, LIBYA - MARCH 9: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - Libyan Government of National Accord / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh speaks as LibyaÄôs House of Representatives (parliament) resumed its session in the coastal city of Sirte, Libya to debate giving confidence to the new government of Dbeibeh, on March 9, 2021. Government of National Accord/Handout / Anadolu Agency

وسط تزايد الخلافات.. الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا! 07.11.2021

وسط إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف مصدر حكومي ليبي عن نية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للترشح، في قرار قد يزيد من الخلافات السياسية في البلاد.
Libyan men wave their national flag during a demonstration marking the fifth anniversary of the Libyan revolution, which toppled strongman Moamer Kadhafi, in the city of Benghazi, the 2011 uprising's birthplace, some 1,000 kilometres east of Tripoli, on February 17, 2016. Unlike the capital Tripoli, celebrations did not reach Benghazi, where war has raged for two years between the Libyan army and armed groups including Islamists. / AFP / ABDULLAH DOMA (Photo credit should read ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

مفوضية الانتخابات في ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في نوفمبر 24.10.2021

قررت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني. الانتخابات التي تعتبر خطوة في جهود إنهاء العنف بتشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بشرعية واسعة النطاق.
ARCHIV - Qatar Airways erster Airbus A350 startet am 19.01.2015 auf der Startbahn West (Startbahn 18) vom Flughafen Frankfurt am Main (Hessen) in Richtung Doha, Katar. Foto: Christoph Schmidt/dpa (zu dpa «Die weltweit sichersten Fluggesellschaften» vom 12.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/C. Schmidt

قلق بشأن اتفاق فتح السماء الأوروبية أمام الطيران القطري 21.10.2021

يثير اتفاق التبادل الجوي الحر بين الاتحاد الأوروبي وقطر غضب الأطراف الأوربيين الفاعلين في هذا القطاع، الذين يخشون منافسة غير عادلة من قبل الخطوط القطرية، ويصفونه بالـ"ضار" و"غير متوازن"، لكن الاتحاد الأوروبي يرى عكس ذلك.
Stadtführung bei der Studierendeninitiative Gauss-Friends (Wintersemester 2020/21) zu Pandemiezeiten

ألمانيا ـ فتح أبواب الجامعات يعيد الأمل ويكسر إحباط الطلبة الأجانب 19.10.2021

بعد قرابة عام ونصف من التعليم عن بعد جراء تفشي وباء كورونا، تفتح الجامعات الألمانية أبوابها مرة أخرى أمام الطلبة. خطوة تعيد الأمل للعديد من الطلبة الأجانب الذين واجهوا صعوبات في دراستهم بسبب الإغلاق.
TOPSHOT - Illegal migrants sit inside the Ganzour shelter after being transferred from in the airport road due to fighting in the Libyan capital Tripoli on September 5, 2018. - The UN mission in Libya said it brokered a ceasefire to end a week of clashes in the capital Tripoli that have killed dozens and forced thousands to flee their homes. The UN rights office expressed concern about the impact on vulnerable people, including migrants. Some of the nearly 8,000 arbitrarily detained migrants are trapped in detention centres in areas where fighting has been taking place, without access to food or medical treatment, said spokeswoman Elizabeth Throssel. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

هل أوروبا مستعدة لموجة جديدة من المهاجرين بعد الجائحة؟ 10.10.2021

انخفضت معدلات الهجرة إلى أوروبا خلال جائحة كورونا، بيد أنه مع إعادة فتح الحدود، يتوقع أن تشهد القارة موجة جديدة من المهاجرين، فما هي قدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب موجة جديدة منهم؟
14.09.21 *** KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 14: Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Foreign Affairs Minister of Taliban interim government holds a press conference in Kabul, Afghanistan on September 14, 2021. Bilal Guler / Anadolu Agency

طالبان تطالب واشنطن بـ"فتح صفحة جديدة" ورفع الحظر عن الأصول 09.10.2021

كشفت طالبان أنها طالبت واشنطن برفع الحظر عن أصول البنك المركزي الأفغاني، وناقشت معها "فتح صفحة جديدة"، وذلك في أرفع اجتماع بين الجانبين منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. في حين قالت واشنطن إن هدفها هو الضغط على الحركة.
Union's Kevin Moehwald, left, and Haifa's Bogdan Planic, right, challenge for the ball during a group E Europa Conference League soccer match between 1. FC Union Berlin and Maccabi Haifa FC in Berlin, Germany, Thursday, Sept. 30, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

كشف متورط بمعاداة السامية في مباراة برلين وماكابي حيفا 06.10.2021

في وقت لاحق لإعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق بشأن الواقعة، أعلن نادي يونيون برلين الألماني الكشف عن هوية شخص واحد من المتورطين في السلوك المعادي للسامية تجاه مشجعي مكابي حيفا الإسرائيلي.

In this photo provided by the Israeli Government Press Office, Israel's Foreign Minister Yair Lapid, left, and his Bahraini counterpart Abdullatif al-Zayani, sign documents during the first high-level visit to the small Gulf state by a senior Israeli official since the signing of a landmark agreement to establish diplomatic ties between the two countries last year, in Manama, Bahrain, Thursday, Sept. 30, 2021. (Shlomi Amshalem/GPO via AP)

احتجاجات في البحرين ضد فتح السفارة الإسرائيلية 01.10.2021

اندلعت مظاهرات في البحرين غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح سفارة لبلاده في المنامة، ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية والبحرينية. ولم ترد تقارير عن اعتقالات بحق المتظاهرين حتى الآن.
12.03.2020 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - MARCH 12: A United Airlines plane takes off to San Fransisco at Frankfurt Airport on March 12, 2020 in Frankfurt, Germany. U.S. President Donald Trump has announced he is imposing a ban, beginning tomorrow at midnight, on most travellers from continental Europe in an effort to stop the spread of the coronavirus. U.S. citizens and their families will still be allowed to travel and the measure is not supposed to affect international trade. Europe currently has approximately 25,000 confirmed cases of the coronavirus, with approximately half of those in Italy. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

مع مطلع نوفمبر.. أميركا تفتح أبوابها للمسافرين الملقحين 20.09.2021

ترحيب ألماني وأوروبي بقرار الولايات المتحدة فتح حدودها للسفر إليها أمام جميع الملقحين مع المحافظة على قواعد الحماية. لكن قضية نوعية اللقاح تبقى مفتوحة خصوصا مع عدم اعتراف واشنطن بلقاح أسترازينيكا واللقاح الروسي والصيني.

6655245 20.09.2021 Students jump from windows of Perm State National Research University during a shooting, in Perm, Russia. According to preliminary information Some people were killed and others injured during a shooting at the Perm State National Research University. Alexey Romanov / Sputnik

مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بجامعة روسية واعتقال المهاجم 20.09.2021

قالت سلطات إنفاذ القانون في روسيا إن طالبا مسلحا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص. وذكرت لجنة التحقيقات أن المهاجم أصيب بجروح أيضا أثناء اعتقاله، فيما أعربت ألمانيا عن صدمتها من الواقعة.

Women and children wait for a document check after disembarking from the last plane arriving with Afghan refugees via Tashkent at the airport in Frankfurt, Germany, August 27, 2021. REUTERS/Kai Pfaffenbach

ألمانيا تستقبل الآلاف من أفغانستان وشتاينماير يكرم قائد مهمة الإجلاء 17.09.2021

منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان وصل حوالي 5400 شخصا إلى ألمانيا، وفيما تتواصل الجهود لإخراج المواطنين الألمان والموظفين المحليين والذين يستحقون الحماية، نفت برلين إعادة فتح سفارتها في كابول قريبا.

16.09.2021 The Russian opposition politician Alexei Navalny's Smart Voting app is seen on a phone, in Moscow, Russia September 16, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

معارضون ينددون بحجب "تطبيق نافالني" مع انطلاق الانتخابات الروسية 17.09.2021

وسط استياء كبير واتهامات بالرضوخ لضغوط السلطات، نددت المعارضة الروسية بحجب تطبيق إلكتروني للاحتجاج على الانتخابات البرلمانية الروسية من متاجر "غوغل" و"آبل"، في خضم فتح مراكز الاقتراح.
Who has taken that picture?: PRABHAKAR When was the picture taken ?: 30/31-08-2021 Where was the picture taken ?: GUWAHATI/TINSUKIA picture description: (What we can see in the picture, name etc.)---The flood situation in Assam remained grim on Tuesday with one more death reported and around 5.74 lakh people affected in 22 of the state's 34 districts. Water level; of the Brahmaputra river is rising in many parts of the state. Nearly one thousand villages are under water in the current flood.

دعوات أممية لجعل "الظروف البيئية" سببا لقبول طلبات اللجوء 13.09.2021

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى فتح قنوات لقبول اللاجئين النازحين بسبب ظروف البيئة والمناخ، فيما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدوره على التحديات الجديدة في النضال من أجل حقوق الإنسان.
Angela Merkel (CDU, l), Bundeskanzlerin, und Chimamanda Ngozi Adichie, nigerianische Schriftstellerin, stehen vor einem Podiumsgespräch im Foyer des Schauspielhauses. Das Treffen war geplant für die Festivaleröffnung von Theater der Welt 2020, dann jedoch durch die Pandemie um ein Jahr verschoben. +++ dpa-Bildfunk +++

ميركل تفتح صندوق أسرارها وموقفها من النسوية يثير الجدل 10.09.2021

ستترك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل منصبها في غضون أشهر. ربما هذا ما جعلها تكشف عن حياتها الخاصة التي لطالما ظلت خفية وتوضح مواقفها تجاه قضايا مهمة، مثل النسوية. لكن هذا فتح عليها باب الانتقادات أيضاً.
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