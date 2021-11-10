تمثل حركة فتح أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتعد من أولى الحركات السياسية الفلسطينية بعد انطلاقها مطلع عام 1965. وينتمي للحركة الرئيس الفلسطيني وكبار مسؤولي الحكومة الفلسطينية التي تتخذ من رام الله مقرا لها.

رغم انخراط حركة فتح في مفاوضات سلام طويلة مع إسرائيل بوساطة دولية، إلا أن هذه المفاوضات لم تحقق الشيء الكثير على صعيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومن العقبات الرئيسية أمام تمخض هذه المفاوضات عن حل هو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، فقد أكدت الهيئات القيادية لحركة فتح مؤخراً تأييدها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم الاعتراف بذلك.