 حركات انفصالية في افريقيا .. أطلال إرث استعماري قديم | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.11.2020

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سياسة واقتصاد

حركات انفصالية في افريقيا .. أطلال إرث استعماري قديم

افريقيا غير مستقرة سياسيا، فهناك الكثير من الحركات الانفصالية المطالبة بالاستقلال عن دول خط حدودها الاستعمار الأوروبي. تيغراي في أثيوبيا ليست سوى مثالا عن تلك الرغبة. في التقرير عدد من الأمثلة عن مناطق تريد الانفصال.

Kamerun Mitglieder der Gendarmerie

بالنسبة لتويين فالولا يكون الاستعمار هو أصل جميع الحركات الانفصالية في افريقيا. فأستاذ التاريخ بجامعة تكساس يشير إلى كيف أن القوى الاستعمارية الأوروبية جزأت بينها القارة بين مؤتمر الكونغو في برلين 1884 ونهاية الحرب العالمية الأولى:" دمجت مئات الشعوب والقوميات التي كانت موجودة سابقا إلى نحو 50 بلدا". بغض النظر عن الانتماءات البنيوية أو الدينية والعرقية. والمثالان الأوليان هما أمبازونيا وغرب بلاد التوغو اللذان يعودان لهذا المد العشوائي للحدود. وفي الغالب يبقى الوضع غير واضح. ولا يمكن الجزم بدقة متى كانت منطقة جزء من أخرى وهل وجب نقل أجزاء إلى قوى أخرى، كما تشرح لوتي دي فريز، أستاذة مساعدة بالجامعة الهولندية في فاغنينين. زنزيبار في تانزانيا  أو كابيندا في أنغولا هي أمثلة على ذلك. ودي فريز مشاركة في إصدار كتاب "الانفصال في السياسة الافريقية"، وكانت تقف أمام تحدي تصنيف الحركات الانفصالية المختلفة في افريقيا. وبالنسبة إلى مؤلفي الكتاب لم يكن في النهاية الأصل التاريخي هو المهم، بل كيف تطورت هذه الحركات.

1 أمبازونيا: الكاميرون

بعد الحرب العالمية الأولى خضعت الكاميرون، إلى ذلك الحين كمستعمرة ألمانية لانتداب بريطاني وفرنسي. وفي 1961 حسم استفتاء مستقبل كاميرون البريطانية: فالشطر الشمالي قرر الانضمام إلى نيجيريا والشطر الجنوبي تطور إلى جمهورية الكاميرون ـ الجزء الفرنسي السابق.

في نهاية سبتمبر أعلن انفصاليون في غرب بلاد توغو من جانب واحد استقلالهم عن غانا

في نهاية سبتمبر أعلن انفصاليون في غرب بلاد توغو من جانب واحد استقلالهم عن غانا

وفي الكاميرون المعاصرة يشكل السكان المتحدثون بالإنجليزية الأقلية وتشعر بأنها مهمشة أمام الغالبية الناطقة بالفرنسية. ومن هذا الوضع تفجر نزاع عنيف أودى بحياة أكثر من 3000 قتيل. والانفصاليون وكذلك الجيش متهمون بخروقات تجاه حقوق الانسان. وقبل ثلاث سنوات أعلنت المحافظتان الناطقتان بالإنجليزية في الغرب رمزيا استقلالهما وأقامتا جمهورية أمبازونيا التي هي بالنسبة إلى دي فريز إحدى الحركات التي تتطلع بجدية إلى الاستقلال، لأن هوية السكان في خطر.

2 غرب بلاد التوغو: غانا

التاريخ الأصلي هنا يشبه الوضع القائم في كاميرون: فبعد الحرب العالمية الأولى تم توزيع المستعمرة الألمانية إلى ذلك الحين بين بريطانيا في الغرب وفرنسا في الشرق. وتمخض عن الجزء البريطاني في النهاية غانا المعاصرة. وفي نهاية سبتمبر تدهور الوضع في شرق غانا أي غرب بلاد التوغو. انفصاليون أعلنوا المنطقة إلى دولة ذات سيادة. وحصلت منذ الماضي محاولات مشابهة. وشرائح من السكان المحليين يشعرون بأنهم غير ممثلين بما يكفي من طرف الحكومة الغانية. فالمنطقة على غرار أمبازونيا طرف من المنظمة التي تدافع عن الأمم التي ليس لها تمثيل داخل منظمة الأمم المتحدة.

3 بيافرا: نيجيريا

في بعض النزاعات يلعب تعامل الدول بعد الاستقلال مع الإرث الاستعماري دورا محوريا. ومثال على ذلك هو منطقة بيافرا في جنوب شرق نيجيريا. فبعد سنوات قليلة بعد الاستقلال حصلت هناك حرب أهلية (1967ـ 1970) أدت حسب التقديرات إلى وفاة 500.000 إلى ثلاثة ملايين شخص. والسبب في ذلك حسب المؤرخ فالولا هو سوء تدبير فيما بعد الاستعمار وكيفية تنفيذ البنية الفيدرالية في الستينات في نيجيريا، كما قال. وسؤال جوهري تمثل في كيف نوزع داخل الدولة السلطة والعائدات الاقتصادية؟ "وفي كل مرة عندما يتم تغليب الطابع المركزي توجد أزمات ثانوية. لأنه لا يمكن فرض المركزية بقوة دون تهميش أحد"، كما يقول فالولا. وتطلعات انفصالية تفجرت باستمرار في الجنوب الشرقي. "والظروف التي قادت إلى حرب في بيافرا ماتزال موجودة"، يقول فالولا. وفي كتاب لوتي دي فريز يتم تصنيف بيافرا بين الحالات التي استُخدم فيها التهديد بالانفصال كوسيلة ضغط لإيجاد آذان صاغية والحصول على وزن سياسي أكبر.

4 زنزيبار: تانزانيا

في خضم التاريخ ظلت مجموعة الجزر زنزيبار تحت هيمنة مختلفة، كأول قوة استعمارية مارست البرتغال تأثيرها وبعدها سلطنة عمان وبريطانيا. وأثناء تلك الفترة كانت زنزيبار سلطة مستقلة. وبعد الاستقلال عن بريطانيا حصلت ثورة في 1964. وبعدها بشهور قليلة التحمت زنزيبار مع طانجنيقا تحت جمهورية تنزانيا الموحدة. لكن زنزيبار تتمتع باستقلالية جزئية. فمجموعة الجزر لها حكومة ذاتية وبرلمان، والفكر القومي جد متجذر. وبعض الأحزاب تتبع بفاعلية هدف الاستقلال. وفي كتاب "الانفصال في السياسة الافريقية" يُذكر عن زنزيبار أن الرغبة في الانفصال هي "تعبير عن البحث عن النظام الحكومي الأفضل بعدما لم تلتزم الفيدرالية بوعودها".

قصر السلطان السابق في زنزيبارـ اليوم متحف

قصر السلطان السابق في زنزيبارـ اليوم متحف

5 كابيندا: أنغولا

وعندما يتعلق الأمر بالانفصال عن دولة ما، تلعب دوما المصالح الاقتصادية دورا معينا. وهذا ما يبرزه تويين فالولا وكذلك لوتي دي فريز. ويدور الأمر حول الولوج للموارد وسلطة الحفاظ على هذا المنفذ وتوزيع الأرباح. وكابيندا هي مثال على ذلك بامتياز.

فالمحافظة تنتمي لأنغولا، لكنها منفصلة عن جزئها الأكبر بسبب نهر الكونغو. وكابيندا كانت محمية برتغالية إلى أن ردتها البرتغال لأنغولا. والمحافظة بها 60 في المائة من إنتاج النفط الأنغولي. وغضب الانفصاليين يعود لكون الحكومة المركزية تجني من تلك الموارد أرباحا طائلة. ومنذ مطلع الألفية الجديدة حصلت باستمرار مواجهات دامية وهجمات من الانفصاليين في كابيندا.

أوتا شتاينفير/ م.أ.م

  • Ein Mädchen tanzt Ballett zwischen Wellblechhütten Everyday Africa (Brian Otieno/storitellah.com)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    رقص الباليه في كل مكان

    "الرقص في الشوارع" هكذا يسمي المصور براين أوتينو هذه الصورة، التي هي جزء من مجموعته "قصص كيبيرا". قصصه المصورة هذه توثق جانباً آخر أكثر شاعرية وجمال للحياة اليومية في حي كيبيرا، أكبر الأحياء الفقيرة جنوب غرب نيروبي. الحياة صعبة للغاية هنا بالنسبة للفتيات، اللائي يخشين من الاعتداءات. تُظهر صورة أوتينو راقصة الباليه الشغوفة، إلزيه، ذات الستة عشر ربيعاً.

  • Motorcycle Marriage, Everyday Africa: Eine Hochzeitsgesellschaft auf Motorrollern (Ley Uwera)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    عرائس على دراجات نارية

    شاركت المصورة الصحفية المستقلة لي يوفيرا صورة بعنوان "زواج الدراجات النارية"، على موقع انستغرام. اكتشفت يوفيرا موكب الزفاف على الدراجات النارية في مدينة بني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تجلس كل عروس وشاهد عقد قرانها على دراجة نارية. ونُشرت أعمال يوفيرا في مجلات دولية.

  • Check Mate, Everyday Africa: Zwei Schachspieler, über das Brett gebeugt, im Hintergrund Zuschauer (Mustafa Said)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشطرنج

    يعيش ويعمل مصطفى سعيد في هرجيسا في الصومال. صورته تُظهر مهاد (يسار) ومحمد (يمين)، وهما يجلسان مقابل بعضهما البعض في نهائي بطولة الشطرنج لإقليم أرض الصومال للشطرنج، والتي فاز بها مهاد.

  • Foto: Floating in Water, Everyday Africa. Ein Mann im Wasser, Kameraperspektive halb im Wasser (Sam Vox)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    التصوير تحت الماء

    المصور سام فوكس يوثق الحياة اليومية في تنزانيا، ويقول أنه يروي "قصصاً عن الناس والأماكن وثقافاتهم وتقاليدهم المختلفة". يعمل فوكس مع منظمات مثل Water Aid أو Everyday Education، وعن لقطاته الغريبة المصورة تحت الماء يكتب "نحن مصنوعون من المياه المالحة، نقية وهادئة مثل بحر المساء".

  • Movie Stars in the Making, Everyday Africa: eine Gruppe Jungen probt Kampfposen (Edward Echwalu )

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    نجوم سينما

    فتح إدوارد إشفالو الباب أمام نجوم الغد في أحد الأحياء الفقيرة في العاصة الأوغندية، كمبالا. إشفالو فخور بأن يكون جزءاً من معرض "يوميات افريقيا"، كما كتب على حسابه على انستغرام:"لم يسبق أن كانت معظم الصور المنشورة عن الحروب والفقر والأمراض، وإنما تنقل أيضاً الحياة اليومية داخل القارة، وبالأخص أن هذه القصص يرويها أفارقة".

  • Zwei schwarze Frauen mit Turmfrisuren blicken sich an, Everyday Africa (Yagazie Emezi)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    تسريحة الشعر

    يضم حساب المصورة النيجيرية، ياغزي إيمز، على انستغرام أكثر من 140 ألف متابع. توثق صورها في الغالب النساء الأفريقيات، بما في ذلك تسريحات شعرهن. من أجل عملها تسافر إيمز إلى عدد من الدول الإفريقية، منها تنزانيا، زامبيا، غانا، الغابون، ليبيريا، و أوغندا.

  • Foto zeigt eine schwarze Frau mit weißer Gerichtsperücke, Everyday Africa (Tom Saater)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    قبل الترافع عن القضية

    يعمل توم زاتر، من نيجيريا، مصوراً في مجال الفيلم الوثائقي والفيلم القصير. تم عرض أعماله في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك في مهرجان البندقية. وتظهر هذه الصورة محامية طموحة في طريقها إلى امتحانها في العاصمة أبوجا في نيجيريا. مثل جميع مصوري "يوميات إفريقيا"، يريد زاتر إظهار الحياة العادية في أفريقيا التي لا تُشاهد تقريباً في وسائل الإعلام الغربية.

  • Material Culture, Everyday Africa: Eine Gruppe junger Männer posiert und tanzt vor und auf einem Kleintransporter (Zinyange Auntony)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    جو الحفلات

    بدلاً من الوقوف في طابور أمام أحد المصارف أو محطات البنزين في زيمبابوي ، يستمتع هؤلاء الشباب بحياتهم. وتتكون المجموعة المسماة "الثقافة المادية" من شباب ينحدرون من مختلف بلدات بولاوايو، ثاني أكبر المدن في البلاد. المصور زينيانغ أونتوني يعيش ويعمل هناك.

  • Invasive Species, Everyday Africa: Ein Mann kämpft sich durch einen See voller Wasserhyazinthen (Maheder Haileselassie)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الأزمة البيئية

    قام ماهر هايلاسي لاسي بتصوير هذا الرجل الذي يشق طريقه عبر بحيرة تنبت بها الخزامى. تتكاثر هذه النباتات بسرعة كبيرة وتعمل على تدمير التنوع البيولوجي في بحيرة مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. توثيق التغييرات البيئية في وطنه إثيوبيا هو مصدر قلق ملح بالنسبة للمصور المنحدر من أديس أبابا.

  • Shaking Hands, Everyday Africa: Drei Frauen, eine mit Fahrrad, die anderen zu Fuß, begrüßen sich auf einer Straße (Nana Kofi Acquah)

    "يوميات إفريقيا" معرض صور يكشف الوجه الآخر للقارة السمراء

    الشارع مكان لقاء

    يسافر المصور الغاني، نانا كوفي أكوا في جميع أنحاء القارة. ويشرح من خلال صورته بعنوان "المصافحة" التي التُقطت في تانغين داسوري في بوركينا فاسو: "تستغرق النزهات القصيرة وقتاً طويلاً، لأن المرء يلقي بالتحية على كل شخص يقابله". ويضيف :"ليس" مرحباً أو "صباح الخير"، ولكن "كيف حال زوجك وأطفالك وعملك وصحتك؟" والمرء يستمع إلى كل إجابة ".إعداد: زابينه أولزيه/ ترجمة: إيمان ملوك


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