حرق مصحف أمام السفارة العراقية بالدنمارك ودول إسلامية تندد

أقدم شخصان على حرق نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن اليوم الاثنين (23 يوليو/ تموز 2023) مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الخارجية قولها إن العراق يدين حرق المصحف أمام سفارته.

وأضافت الوكالة أن الوزارة تطالب سلطات الدول في الاتحاد الأوروبي "بإعادة النظر سريعا بما يسمى بحرية التعبير وحق التظاهر".

وفي بيان آخر، أعلن المتحدّث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن "الطاقم الدبلوماسيّ لبعثة الدنمارك في بغداد، غادر الأراضي العراقيَّة منذ يومين".

على صعيد متصل، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان الاثنين إنها استدعت سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد احتجاجا على واقعتي حرق‭ ‬المصحف. قالت وزارة الخارجية التركية الاثنين إن تركيا نددت بشدة "بالاعتداء الكريه" على القرآن أمام السفارة العراقية في كوبنهاجن ودعت الدنمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ارتكاب "جريمة الكراهية" ضد الإسلام.

وينتمي الشخصان لجماعة تطلق على نفسها اسم "الوطنيون الدنماركيون" كانت قد قامت بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وعلى صفحتها في فيسبوك، نشرت الحركة اليمينية المتطرفة الاثنين مقطع فيديو لرجل يبدو وكأنه يقوم بحرق مصحف ويدوس على العلم العراقي.

وشهدت إيران والعراق احتجاجات بعدما سمحت السلطات في الدنمارك والسويد بحرق نسخ من المصحف بموجب قواعد حماية الحق في حرية التعبير. وأضرم محتجون في العراق النار في سفارة السويد في بغداد يوم الخميس. وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد يوم السبت بدعوة من أحزاب مشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة كثير منها على صلة وثيقة بإيران، وذلك احتجاجا على حرق مصاحف أو تمزيقها في السويد والدنمارك.

ع.ش/ ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)