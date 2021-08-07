حرس الاتحاد الأوروبي

قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود والسواحل تحل محل قوة "فرونتكس" سابقاً، تهدف إلى تأمين حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بهدف منع تدفق اللاجئين والتهريب وخاصة على الحدود التركية مع اليونان وبلغاريا.

جاء قرار إنشاء مثل هده الوحدة بعد التدفق غير المسبوق للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي والفوضى التي أحدثها ذلك في بعض الدول كاليونان، والذي كاد أن يؤدي إلى إحداث أزمة في الاتحاد الأوروبي، ودفع البعض إلى فرض قيود على حرية التنقل في فضاء شنغن. قام البرلمان الأوروبي بالمصادقة على إنشاء حرس الإتحاد الأوروبي في 6 يوليو/ تموز 2016 ودخلت حيز التشغيل للمرة الأولى بشكل رمزي على الحدود بين تركيا وبلغاريا.