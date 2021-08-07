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حرس الاتحاد الأوروبي

قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود والسواحل تحل محل قوة "فرونتكس" سابقاً، تهدف إلى تأمين حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بهدف منع تدفق اللاجئين والتهريب وخاصة على الحدود التركية مع اليونان وبلغاريا.

جاء قرار إنشاء مثل هده الوحدة بعد التدفق غير المسبوق للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي والفوضى التي أحدثها ذلك في بعض الدول كاليونان، والذي كاد أن يؤدي إلى إحداث أزمة في الاتحاد الأوروبي، ودفع البعض إلى فرض قيود على حرية التنقل في فضاء شنغن. قام البرلمان الأوروبي بالمصادقة على إنشاء حرس الإتحاد الأوروبي في 6 يوليو/ تموز 2016 ودخلت حيز التشغيل للمرة الأولى بشكل رمزي على الحدود بين تركيا وبلغاريا.

***Nur zur Verwendung für diesen Beitrag***Calais, 2.8.2021, Situation von Migranten und Geflüchteten an der nordfranzösischen Küste.

هروبا من فرنسا.. مزيد من اللاجئين يغامرون بحياتهم للوصول إلى بريطانيا 07.08.2021

يحاول المزيد من الأشخاص العبور من فرنسا إلى بريطانيا في قوارب، بعضهم يكرر المحاولة مرة تلو الأخرى. لكن فرنسا كثفت من ضوابطها الحدودية، فيما شددت بريطانيا عقوباتها على المخالفين.
DW-Reporterin von Nahmen mit litauischen Grenzschützer Vitautas und Justas

هل أصبحت بيلاروسيا الطريق الجديد لعبور اللاجئين إلى أوروبا؟ 30.07.2021

يستمر وصول المهاجرين من بلدان أفريقيا والشرق الأوسط إلى ليتوانيا عبر بيلاروسيا بطريقة غير شرعية. ليتوانيا البلد الصغير والعضو في الاتحاد الأوروبي، لا يستطيع بمفرده تحمل عبء المهاجرين. تقرير DW من المنطقة الحدودية.

FILE - In this Wednesday, March 18, 2020 file photo, thousands of Afghan refugees walk as they enter Afghanistan at the Islam Qala border crossing with Iran, in the western Herat Province. Some 200,000 Afghans and counting have returned from Iran to their home country after losing their jobs in the coronavirus pandemic or out of fear of getting infected. They are flowing across the border from a country that has one of the world's worst outbreak to an impoverished nation that is woefully unprepared to deal with the virus. (AP Photo/Hamed Sarfarazi, File) |

مسؤولون أفغان يتهمون قوات إيرانية بإغراق عشرات المهاجرين على الحدود 03.05.2020

بدأ مسؤولون أفغان عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر على الحدود مع إيران بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين للعشرات منهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران.
Launch of the European Border and Coast Guard at the Bulgarian-Turkish border, in Kapitan Andreevo, October 6, 2016.

تقارير: "فرونتكس" تتساهل مع استخدام العنف ضد المهاجرين 05.08.2019

اتهمت تقارير جديدة وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" بمعاملة مهاجرين بوحشية. وحسب تلك التقارير فإن أكثر تلك القوات وحشية هي قوات حرس الحدود الأوروبية من اليونان وبلغاريا والمجر بشكل خاص.
After saying goodbye to friends at the State Agency for Refugees dormitory in Sofia, Trifa waits for a ride from a volunteer to the Sofia Airport.

حلم اللاجئين بالفردوس الأوروبي يتحول إلى كابوس على الحدود البلغارية 02.09.2017

انتهت رحلة لجوء عائلة عراقية إلى أوروبا بشكل مأساوي، بعد أن منعتها السلطات البلغارية من عبور الحدود ومتابعة رحلتها إلى غربي أوروبا. قصة هذه العائلة تعكس معاناة اللاجئين ومأساتهم وقسوة حرس الحدود معهم.
1) No best friends forever Although China and North Korea maintained close diplomatic relations in the past, the relationship has declined in the recent years. Unprecedentedly precise border controls on the south of the Jilin Province in China reflect the atmosphere: Apart from passports, travelers must hand in all their devices and luggage for an exhaustive, lengthy inspection. Credit: Daily NK

عزلة كوريا الشمالية.. الموت في انتظار من يحاول الهروب 12.08.2017

كوريا الشمالية تضيق الخناق على مواطنيها وتحرمهم من حق مغادرة بلدهم، كما تفرض حظراً على تسريب المعلومات إلى الخارج. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن بيونغ يانغ مقبلة على الانعزال أكثر من أي وقت مضى.
Stichwort: Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer Copyright: Karlos Zurutuza, DW, Libyen, Sept 2016 Several women jump on raft boats carrying their babies with them. Many get pregnant after being abused during their journey across northern Africa or in the hands of human smugglers in Libya

الاتحاد الأوروبي يبدأ تدريب حرس الحدود الليبيين على ملاحقة مهربي البشر 27.10.2016

أعلن الاتحاد الأوروبي البدء الفعلي لمهمته في تدريب حرس السواحل الليبيين بغرض مساهمتهم في مطاردة مهربي المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار عملية صوفيا البحرية الأوروبية.
14.09.2016m ++++++ Bulgarian border police stand in front of the fences on the border between Turkey and Bulgaria during the visit of Hungarian Prime Minister Viktor Orban at the border checkpoint of Lesovo, some 350 km from Sofia, Bulgaria, 14 September 2016. Hungarian Prime Minister Viktor Orban is on a one day-official visit to Bulgaria. - Bildfunk+++ +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/V. Donev

الاتحاد الأوروبي يطلق قوة جديدة لحماية حدوده 06.10.2016

تنطلق اليوم قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود والسواحل لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. وتبدأ هذه القوة، التي تحل محل فرونتكس، أعمالها انطلاقا من الحدود التركية البلغارية التي شكلت أبرز معبر بري لعبور اللاجئين.

November 2015 ****REFILE - QUALITY REPEATA raft overcrowded by migrants an refugees is followed by a FRONTEX plane and a Greek Coast Guard vessel near a beach on the Greek island of Lesbos November 19, 2015. Balkan countries have begun filtering the flow of migrants to Europe, granting passage to those fleeing conflict in the Middle East and Afghanistan but turning back others from Africa and Asia, the United Nations and Reuters witnesses said on Thursday. REUTERS/Yannis Behrakis TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/Y. Behrakis

قوة حرس الحدود الاوروبية ستبدأ عملها قبل نهاية العام 18.09.2016

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في حديث الى التلفزيون التشيكي أن القوة الأوروبية الجديدة من حرس الحدود وخفر السواحل ستبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
Jordanian soldiers stand guard near the Jordanian Karameh border crossing at the Jordanian-Iraqi border, near Ruweished city, June 25, 2014. REUTERS/Muhammad Hamed (JORDAN - Tags: POLITICS MILITARY CIVIL UNREST)

مقتل جنود أردنيين في انفجار سيارة ملغومة على الحدود مع سوريا 21.06.2016

أعلنت اقوات المسلحة الأردنية مقتل عدد من أفراد حرس الحدود وإصابة آخرين في انفجار سيارة ملغومة في منطقة قرب الحدود مع سوريا. ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من هجوم مماثل استهدف مكتب المخابرات الأردنية شمال عمان.
5.2.2016 *** Flüchtlinge an der syrisch-türkischen Grenze Feb. 5, 2016 - Suriye - Syrian Turkoman escaping from Bashar al-Assad and Russian bombing at Bayirbucak, Syria. Syrians are trying to enter Turkey. A huge number of Syrian people are trying to come to the border of Turkey in the last 2 days. Suriye PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAd118 Refugees to the Syrian Turkish Border Feb 5 2016 SURIYE Syrian escaping from Bashar Al Assad and Russian Bombing AT Syria Syrians are trying to Enter Turkey a Huge Number of Syrian Celebrities are trying to Come to The Border of Turkey in The Load 2 Days SURIYE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAd118 Copyright: Imago/Zuma

أنقرة تنفي إطلاق الأمن التركي النار على لاجئين سوريين 19.06.2016

بعد إعلان مصادر في المعارضة السورية عن قيام حرس الحدود التركية بإطلاق النار على سوريين حاولوا عبور الحدود، نفت الخارجية التركية ذلك. أنقرة قالت إن عمل قواتها منصب على محاربة المهربين والإرهابيين، دون تقديم تفاصيل.
5.2.2016 *** Flüchtlinge an der syrisch-türkischen Grenze Feb. 5, 2016 - Suriye - Syrian Turkoman escaping from Bashar al-Assad and Russian bombing at Bayirbucak, Syria. Syrians are trying to enter Turkey. A huge number of Syrian people are trying to come to the border of Turkey in the last 2 days. Suriye PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAd118 Refugees to the Syrian Turkish Border Feb 5 2016 SURIYE Syrian escaping from Bashar Al Assad and Russian Bombing AT Syria Syrians are trying to Enter Turkey a Huge Number of Syrian Celebrities are trying to Come to The Border of Turkey in The Load 2 Days SURIYE PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAd118 Copyright: Imago/Zuma

رايتس ووتش: "قوة مفرطة" تجاه اللاجئين على حدود تركيا 10.05.2016

طلب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة من تركيا فتح تحقيقات بشأن تجاوزات نسبت للجيش التركي في مناطق يقطنها الأكراد بجنوب شرق البلاد. بينما حثت العفو الدولية أنقرة على التحقيق في قتل طالبي لجوء سوريين.
A man looks from behind a frosty window on a tram on a cold winters day in Sofia, Tuesday, Jan. 31, 2012. Heavy snow and freezing weather on Monday led to some deaths in Serbia and Bulgaria, prompting authorities to close down schools and introduce emergency measures. Exceptionally cold weather and snowstorms hit parts of central and eastern Europe last week, causing traffic chaos, road closures and electric outages that left entire villages cut off. As temperatures dropped to around minus 20 Celsius (minus 4 Fahrenheit), authorities urged people to be careful and remain indoors. (Foto:Valentina Petrova)/AP/dapd)

وفاة مهاجرتين تخلى عنهما مهربون في الصقيع ببلغاريا 07.02.2016

أعلنت السلطات البلغارية العثور على جثتي مهاجرتين، ضمن مجموعة من 19 مهاجرا دخلت البلاد عبر الحدود مع تركيا خلسة، توفيتا جراء الصقيع. ووفقا للمصدر ذاته، فقد ترك مهربو البشر المهاجرين في منطقة ثلجية قرب الحدود التركية.
Refugees from Sudan's Darfur ethnic conflict who have fled to Chad are seen in Djabal Refugee Camp in the eastern town of Goz Beida, Chad on Tuesday, Nov. 28, 2006, among some 218,000 refugees from Darfur to have sought refuge within the Central African nation. On Tuesday, Chad's information Minister accused some refugees of working for Sudan's government to destabilize his country and called for the camps to be evacuated. (AP Photo/Christophe Ena)

مهاجرون أفارقة ضحايا السماسرة ونيران حرس الحدود المصرية والاسرائيلية 25.11.2010

رغم ثرائها بالموارد الطبيعية، جعل الفقر والاضطرابات السياسية من أفريقيا قارة طاردة لأبنائها، الذين يتسلل العشرات منهم يومياً عبر نافذتها الشمالية الشرقية في تلك المنطقة الإستراتيجية على الحدود الملتهبة بين مصر إسرائيل.