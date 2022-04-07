 حرب اليمن القذرة - العالم يدير ظهره لأسوأ أزمة إنسانية | تقارير جديدة | DW | 25.05.2022

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تقارير جديدة

حرب اليمن القذرة - العالم يدير ظهره لأسوأ أزمة إنسانية

لقي ما لا يقل عن 370 ألف شخص مصرعهم في الصراع اليمني، ونزح ملايين اليمنيين. كما تصنف الأمم المتحدة الحرب وعواقبها على أنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إنها حرب دموية بالوكالة.

Jemen Huthi-Rebellen in Sanaa

Jemen Saada Zerstörung Gefängnis durch Luftangriff

ففي الآونة الأخيرة اشتد الصراع من جديد في اليمن الواقع جنوب شبه الجزيرة العربية. قُتل مؤخرا ما لا يقل عن 70 شخصاً وأصيب المئات في غارة جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية على سجن في شمال البلاد في يناير الماضي. قسمت الحرب اليمن الآن إلى قسمين وهذه الحرب ليست لديها دوافع اقتصادية ودينية فحسب، بل تعتبر حربا بالوكالة بين السعودية وإيران. فهما تسعيان لتعزيز سيادتهما في المنطقة والسيطرة على احتياط النفط غير المستغل والسيطرة على مداخل البحر الأحمر وقناة السويس.

Bürgerkrieg im Jemen | Dokumentation Jemens schmutziger Krieg

تعتبر صنعاء، العاصمة الرسمية لليمن، أحد أكثر الأماكن التي يتعذر الوصول إليها على هذا الكوكب. قبل ست سنوات سيطرت على المدينة جماعة الحوثي السياسية والعسكرية التي تطلق على نفسها اسم "أنصار الله الحوثي".

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تنظران إلى المتمردين الحوثيين المنتمين إلى المذهب الفقهي الزيدي على أنهم منشقون وزنادقة يهددون الحركة الوهابية. فالتحالف يقصد بأسلحة مستوردة من الغرب شمال البلاد بلا هوادة. غير أن المقاطعة الصارمة والحصار الشامل يؤدي أيضاً إلى تجويع السكان. إذ أن هناك حوالي 400 ألف طفل معرضون لخطر الموت جوعا.
 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 13 يونيو/حزيران 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 14 يونيو/حزيران 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 15 يونيو/حزيران 2022 – 01:00 UTC
الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 – 11:00 UTC
الخميس 16 يونيو/حزيران 2022 – 15:00 UTC
السبت 18 يونيو/حزيران 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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