عاد استخدام مصطلح "حرب الناقلات" إلى الواجهة مع تعرض ناقلات نفط وسفن تجارية لهجمات بالقرب من مضيق هرمز. يعود المصطلح إلى أيام الحرب العراقية الإيرانية عندما استهدفت كل من العراق وإيران الناقلات في مياه الخليج.

خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي حاول الرئيس صدام حسين منع إيران من تصدير النفط عن طريق قيام قواته الجوية بضرب الموانئ والسفن الإيرانية في الخليج. بدورها ردت إيران بضرب سفن خليجية على أساس أن دول الخليج تدعم صدام حسين ضد طهران. وفي مايو/ ايار 2019 عادة حرب الناقلات إلى الواجهة مع زيادة التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى. في ظل هذا التوتر تعرضت سفن تجارية وناقلات نفطية لهجمات لم يعرف مصدرها الفعلي حتى الآن.