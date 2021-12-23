 ″حرب الكبتاغون؟″ ـ لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة إلى الخليج | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"حرب الكبتاغون؟" ـ لبنان يحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة إلى الخليج

ضبطت جمارك لبنان 9 ملايين قرص من مادة الكبتاغون المخدرة في شحنة "ليمون" كان يفترض تصديرها إلى دولة خليجية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط تهريب هذه المخدرات إلى الخليج، وسبق توجيه الاتهام لجهة لبنانية معينة.

في نيسان/أبريل أعلنت السعودية ضبط أكثر من 5,3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان (جدة 23/4/2021)

وفي نيسان/أبريل، أعلنت السعودية ضبط أكثر من 5,3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان وعلى إثر ذلك علقت استيراد الفواكه والخضار من لبنان أو السماح بمرورها عبر أراضيها

 

قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إن عناصر من الجمارك اللبنانية ضبطت تسعة ملايين قرص من مادة الكبتاغون المخدرة في شحنة "ليمون بلاستيكي"، لتحبط بذلك محاولة لتهريبها إلى الخليج.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي أثناء تفقد الشحنة في بيروت "نود إيصال رسالة للعالم العربي عن جديتنا وعملنا لمنع الشر عن أشقائنا العرب". وأفاد أحد عناصر الجمارك أن الشحنة كانت في طريقها إلى الكويت، لكن ليس واضحاً ما اذا كانت ستتوجه إلى دول أخرى لاحقاً.

وتؤكد السلطات اللبنانية مؤخراً أنها تكثف جهودها لإحباط عمليات تهريب الكبتاغون، خصوصاً بعد انتقادات من دول خليجية على رأسها السعودية، التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع بيروت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية تصريحات لوزير سابق.

وكانت أكياس بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون مخبأة في حبات ليمون بلاستيكية وضعت وسط حبوب الفاكهة الطبيعية بغرض التمويه. ولا يزال التحقيق جار لتحديد مصدر الشحنة ومكان إعدادها.

مختارات

أعلنت أجهزة الأمن السورية واللبنانية إحباط عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون (مخدرة) إلى السعودية داخل شحنة أكياس بُن. حبوب الكبتاغون كشفت داخل شحنة من البُن، متوجهة إلى الأردن لتصل السعودية.

كثيرون يعرفون "شحنة الرمان" المستوردة من لبنان والتي احتوت على مخدرات وأثارت ضجة كبيرة ودفعت السعودية إلى حظر خضروات لبنان، بيد أن قليلين يعرفون أن هذا المخدر كان الكبتاغون. فما هو سره وكيف حوّل سوريا إلى دولة مخدرات؟

أعلن مسؤول في مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون في منطقة جدة تقدر قيمتها بحوالي خمسين مليون ريال (4.13 مليون دولار)، واعتقال أربعة متورطين في تهريب هذه الكمية.

والكبتاغون- وهو خليط من الأمفيتامينات- أحد أكثر أنواع المخدرات انتشاراً بين الشباب الأثرياء في الشرق الأوسط. وتشهد صناعة تلك الحبوب المخدرة المعروفة والاتجار بها ازدهاراً في لبنان، وأحبطت الأجهزة الأمنية مراراً عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً.

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاغون على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، لكن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت السعودية تعليق استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان أو السماح بمرورها عبر أراضيهابعد ضبط أكثر من 5.3 ملايين حبة كبتاغون مُخبأة ضمن شحنة من الرمان. وانتقدت الكويت في تشرين الأول/أكتوبر الحكومة اللبنانية لـ"عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات".

وفي سبتمبر/أيلو الماضي أعلنت السعودية عن "إحباط محاولة إحدى الشبكات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني، لتهريب 451.807 من أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة"، حسب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية.

وقالت شرطة دبي في الأسبوع الماضي إنها ضبطت ما قيمته نحو 15.8 مليون دولار من أقراص الكبتاغون كانت مخبأة أيضا في شحنة ليمون، وألقت القبض على أربعة مشتبه بهم، وأظهرت صور نشرتها الشرطة عبارة "صنع في لبنان" على الصناديق المحجوزة.

وخلال اجتماعهم هذا الشهر، دعا زعماء دول مجلس التعاون الخليجي لبنان إلى تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لردع مهربي المخدرات عبر الصادرات إلى السعودية وغيرها من دول الخليج.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب، د ب أ)

  • Minsk Rußland-Feldzug der Wehrmacht Panzerfahrzeug

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    خلال هجومه على بولندا عام 1939 وفرنسا عام 1940، أجبر هتلر جنوده على تناول مخدر "الميثامفيتامين". ووُزعت عليهم 35 مليون قطعة من حبوب هذا المخدر.

  • Pervitin

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    رغم أن أحد الكميائيين اليابانيين كان السباق إلى تطوير سائل الميثامفيتامين، غير أن باحثين ألمان حولوه إلى أقراص عام 1937، وصار يستخدم أيضا لأغراض طبية باسم ميث كريستالي لعلاج فرط الحركة والسمنة وضعف التركيز.

  • Adolf Hitler Hermann Göring und Ferdinand Porsche Schloss Klessheim Bayern

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يسود اختلاف في الرأي بين المؤرخين حول ما إذا كان أدولف هتلر مدمنا ًعلى المخدرات أم لا. ففي وصفات طبيب هتلر الخاص ورد حرف X باستمرار. ويرجح البعض أنه رمز لدواء من مخدر الميثامفيتامين.

  • Bayer Produkt Wirkstoff Heroin

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يعود تداول المخدرات في ألمانيا كدواء لفترة ما قبل هتلر. ففي نهاية القرن الـ19 أطلقت شركة أدوية ألمانية إعلانا بشعار "تخلص من السعال باستعمال الهيروين".

  • Felix Hoffmann Chemiker und Apotheker

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    يرتبط اسم فيليكس هوفمان باختراعه للأسبرين، لكنه كان أيضاً أول من استعمل الهيروين في الطب، وبالضبط من نبتة خشخاش المنوم عبر مزجه بحمض الخليك. وفي عام 1971 أصبح الهيروين محظورا في ألمانيا.

  • Merck Produkt Wirkstoff Cocaine

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    في عام 1862 بدأت شركة "دارمشتات" في إنتاج دواء من الكوكايين كمخدر لأطباء العيون، بفضل عالم الكيمياء الألماني ألبرت نيمان الذي استخلص الدواء من أوراق نبتة الكوكا.

  • Bildergalerie Franz Kafka

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    عالم النفس سيغموند فرويد استهلك بدوره الكوكايين لأغراض علمية. وكشف فرويد في بعض المخطوطات عن مختلف تأثيرات الكوكايين بنوع من الإعجاب.

  • Crystal Meth Droge Symbolbild

    المخدرات في تاريخ ألمانيا.. بين الاستخدام العسكري والطبي

    استهلاك المخدرات لا يقتصر على ألمانيا بل يشمل جميع بلدان العالم. وحسب الأمم المتحدة فقد توفي 190 ألف شخص في عام 2013 بسبب المخدرات.

    الكاتب: نيكولاس مرتين، عبد الرحمان عمار


مواضيع ذات صلة

Saudi customs announce seizing 2.4 million amphetamine narcotic tablets (also known as Captagon), hidden in a pomegranate fruit shipment coming, in Jeddah, Saudi Arabia, on April 23, 2021. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

شرطة دبي تضبط أكثر من مليون قرص كبتاغون في شحنة ليمون 23.12.2021

ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط تهريب المخدرات إلى دول الخليج في شحنات فواكه. شرطة دبي أعلنت توقيف أربعة مقيمين من جنسية عربية حاولوا تهريب أكثر من مليون قرص من الكبتاغون أخفوها في شحنة ليمون إلى الإمارات.

In this photo released by the Syrian official news agency SANA, Syrian authorities display Captagon pills, in rural Damascus, Syria, Tuesday, Nov. 30, 2021. Syrian authorities said on Tuesday they have seized over 500 kilograms (over 1,000 pounds) of amphetamine pills known as Captagon smuggled in pasta and headed for Saudi Arabia. (SANA via AP)

إحباط تهريب مخدرات في طريقها من سوريا إلى السعودية 11.12.2021

أعلنت أجهزة الأمن السورية واللبنانية إحباط عملية تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون (مخدرة) إلى السعودية داخل شحنة أكياس بُن. حبوب الكبتاغون كشفت داخل شحنة من البُن، متوجهة إلى الأردن لتصل السعودية.

George Kurdahi, libanesischer Informationsminister, spricht auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats der neuen libanesischen Regierung im Präsidentenpalast zu den Medien. +++ dpa-Bildfunk +++

أبعد من قرداحي.. كيف يؤدي لبنان ثمن التوتر السعودي-الإيراني؟ 30.10.2021

ما يجري بين لبنان والسعودية لا يعود فقط لتصريحات جورج قرداحي ولا لوقف الرياض منذ مدة استيراد الخضر والفواكه من لبنان بسبب "تهريب المخدرات"، بل كذلك بسبب تنافس قديم-جديد بين السعودية وإيران على النفوذ في لبنان.