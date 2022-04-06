حرب أوكرانيا مطروحة للنقاش حتى في الفضاء!

كشف رائد الفضاء الأمريكي العائد حديثا للأرض "مارك فاندي هي" عن أن الحرب في أوكرانيا كانت موضوعا للنقاش حتى على متن محطة الفضاء الدولية. وقال، في مؤتمر لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أمس الأربعاء (السادس من أبريل/ نيسان 2022):"بالنسبة لي، لم يكن هذا موضوعا أتجنب النقاش حوله مع الزملاء"، مضيفا أنه على الرغم من أن المناقشات لم تكن مطولة جدا، فقد سألهم عن شعورهم تجاه الحرب.

وشدد في الوقت نفسه على أن تركيز طاقم محطة الفضاء الدولية يظل دوما هو العمل المشترك. وقال: "لقد كانوا وما زالوا وسيظلون أصدقاء أعزاء لي. لقد دعمنا بعضنا البعض في كل شيء، ولم يراودني أي شك بشأن قدرتي على مواصلة العمل معهم. إنهم احترافيون جدا ويتمتعون بالكفاءة (...) وسأظل أشعر بالسعادة لأني تواجدت معهم في محطة الفضاء".

وبعد قضاء 355 يوما على متن المحطة عاد "فاندي هي" إلى الأرض الأسبوع الماضي على متن كبسولة فضاء روسية من طراز سويوز، برفقة رائدي الفضاء الروسيين أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف. وقال فاندي هي: "من الرائع أني عدت (...) هناك بعض الأوجاع والآلام التي لم يسبق أن شعرت بها ... لكننا نحقق تحسنا مستمرا".

ع.ش/ا. ف (د ب أ)