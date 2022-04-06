 حرب أوكرانيا مطروحة للنقاش حتى في الفضاء! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.04.2022

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حرب أوكرانيا مطروحة للنقاش حتى في الفضاء!

تحتل الحرب على أوكرانيا مكانة بارزة في نشرات الأخبار والنقاشات العائلية وحوارات زملاء العمل، لكن رائد فضاء أمريكي كشف عن نقاشات حول نفس الموضوع على متن محطة الفضاء الدولية مع رواد فضاء من روسيا.

كانت الحرب الأوكرانية موضوعا للنقاش حتى على متن محطة الفضاء الدولية. صورة بتاريخ 23 مارس 2022

كانت الحرب الأوكرانية موضوعا للنقاش حتى على متن محطة الفضاء الدولية.

كشف رائد الفضاء الأمريكي العائد حديثا للأرض "مارك فاندي هي" عن أن الحرب في أوكرانيا كانت موضوعا للنقاش حتى على متن محطة الفضاء الدولية. وقال، في مؤتمر لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أمس الأربعاء (السادس من أبريل/ نيسان 2022):"بالنسبة لي، لم يكن هذا موضوعا أتجنب النقاش حوله مع الزملاء"، مضيفا أنه على الرغم من أن المناقشات لم تكن مطولة جدا، فقد سألهم عن شعورهم تجاه الحرب.

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بعد اتهام أوكرانيا للقوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا، جدد الرئيس بايدن وصف نظيره الروسي بـ"مجرم حرب" ودعا "لمحاسبته". بدورها قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا "واضح جدا".

زار الرئيس زيلينسكي مدينة بوتشا التي غادرتها القوات الروسية مخلفة وراءها دماراً هائلاً وعشرات الجثث قيل إنها لمدنيين قتلهم الجيش الروسي وهو ما نفاه الكرملين. زيلينسكي قال إن العالم سيعترف بأن ما حدث "إبادة جماعية".

وشدد في الوقت نفسه على أن تركيز طاقم محطة الفضاء الدولية يظل دوما هو العمل المشترك. وقال: "لقد كانوا وما زالوا وسيظلون أصدقاء أعزاء لي. لقد دعمنا بعضنا البعض في كل شيء، ولم يراودني أي شك بشأن قدرتي على مواصلة العمل معهم. إنهم احترافيون جدا ويتمتعون بالكفاءة (...) وسأظل أشعر بالسعادة لأني تواجدت معهم في محطة الفضاء".

وبعد قضاء 355 يوما على متن المحطة عاد "فاندي هي" إلى الأرض الأسبوع الماضي على متن كبسولة فضاء روسية من طراز سويوز، برفقة رائدي الفضاء الروسيين أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف. وقال فاندي هي: "من الرائع أني عدت (...) هناك بعض الأوجاع والآلام التي لم يسبق أن شعرت بها ... لكننا نحقق تحسنا مستمرا".

ع.ش/ا. ف (د ب أ)

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