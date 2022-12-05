 حرب أوكرانيا.. ليست كل الأنباء سارة لشركات صناعة الأسلحة! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.12.2022

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سياسة واقتصاد

حرب أوكرانيا.. ليست كل الأنباء سارة لشركات صناعة الأسلحة!

أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على التسلح فيما سعت دول غربية إلى تعويض الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا. ورغم ذلك، ذكر تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الحرب قد تعيق الإنتاج العسكري!.

نظام الدفاع الجوي هيمارس الأمريكية وهو يطلق النار 23.05.2011

ارتفاع مبيعات الأسلحة في العالم العام الماضي رغم استمرار أزمة سلاسل التوريد

أفاد تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) باستمرار أكبر 100 شركة أسلحة في العالم في بيع الأسلحة خلال العام الماضي، بيد أن هذا النمو قد تأثّر بشدّة بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية.

مختارات

وقد أشار التقرير الذي نُشر اليوم الاثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2022) إلى أن النقص الناجم عن جائحة كورونا قد لعب دورا في تباطؤ نمو مبيعات الأسلحة بزيادة بلغت 1,9 بالمائة العام المنصرم مقارنة بعام 2020 وسط توقعات بأن الحرب في أوكرانيا ربما تتسبب في تباطؤ مماثل لصناعة التسليح سواء على المدى القريب أو المتوسط.

الحرب في أوكرانيا ومبيعات الأسلحة

في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي إلى زيادة الطلب على الأسلحة خاصة في البلدان الغربية، فقد نجم عن الصراع أزمة تعرضت لها شركات الأسلحة تمثلت في إشكالية الحصول على المواد الخام والمكونات الأولية.

وقد أشار معهد سيبري إلى أن روسيا تعد موردا رئيسيا للمواد الخام المستخدمة في التسليح والإنتاج العسكري، مؤكدا على أن هذا الأمر قد "يعيق جهود الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت الحالي لتعزيز قدرة الجيوش وتجديد المخزون العسكري لديها، عقب تزويد أوكرانيا بأسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية  تقدر بمليارات الدولارات".

ورغم أن الحرب أدت إلى زيادة إنتاج الشركات الروسية، إلا أن التقرير قال إن هذه الشركات قد واجهت صعوبة في الحصول على تكنولوجيا أشباه الموصلات، خاصة في ظل اشتداد العقوبات الغربية التي كبحت جماح الشركات الروسية وقيدت تعاملاتها الخارجية.

وفي ذلك، يقول دييغو لوبيز دا سيلفا كبير الباحثين في المعهد، إن عملية زيادة الإنتاج سوف "تستغرق وقتا، خاصة إذا استمرت اضطرابات سلاسل التوريد، فإن الأمر قد يستغرق سنوات كي تتمكن بعض شركات الأسلحة الرئيسية في تلبية الطلب الجديد (على التسليح) الناجم عن الحرب في أوكرانيا."

ماذا حدث في عام 2021؟

سلط التقرير الضوء على مبيعات الأسلحة خلال العام الماضي، فيما يبدو أن أزمة سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة قد أدت إلى تباطؤ النمو. وفي هذا الصدد، تقول لوسي بيرود سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد سيبري، "كنا نتوقع أن يشهد عام 2021 نموا أكبر في مبيعات الأسلحة مع عدم استمرار أزمة سلاسل التوريد، لكن شركات الأسلحة سواء الكبيرة أوالصغيرة قد ذكرت ان مبيعاتها تأثرت خلال العام. فيما أبلغت بعض الشركات مثل إيرباص وجنرال دايناميكس عن نقص في العمالة".

صورة رمزية لدبابة أبرامز الأمريكية          

استحوذت الشركات الأمريكية على نحو نصف مبيعات الأسلحة في العالم خلال عام 2021

أمريكا تهيمن على السوق 

حظيت شركات الأسلحة التي تتخذ من الولايات الأمريكية مقرا لها، على نصيب الأسد في القائمة التي تضم أكبر 100 شركة أسلحةً مع تواجد أربعين شركة على الأراضي الأمريكية.

وقد استحوذت الشركات الأمريكية على أكثر من نصف المبيعات العالمية بما يصل إلى 299 مليار دولار من إجمالي المبيعات العالمية التي بلغت 592 مليار دولار.

يشار إلى أنه منذ عام 2018 تتخذ الشركات الخمس التي تحتل صدارة القائمة، من الولايات المتحدة مقرا لها. وكانت أمريكا الشمالية هي المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضا في مبيعات الأسلحة  خلال العام المنصرم بلغ 0,8 بالمائة مقارنة بعام 2020 فيما يرجع ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع التضخم في الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2021.

أوروبا- عام مثمر لشركات صناعة السفن

وقال التقرير إن 27 شركة في قائمة  أكبر 100 شركة أسلحةً تتخذ من أوروبا مقرا لها، فيما شهدت المنطقة زيادة إجمالية في مبيعات الأسلحة بلغت 123 مليار دولار ما يعني ارتفاعا بنسبة 4,2 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وفي الوقت الذي كان فيه عام 2021 مربحا للشركات المتخصصة في صناعة السفن، فإن الأمر لم يكن كذلك للشركات المصنعة للطائرات. وفي هذا السياق، يقول لورنزو سكارازاتو، الباحث في معهد سيبري، إن معظم الشركات الأوروبية المتخصصة في مجال الطيران العسكري تكبدت خسائر خلال العام الماضي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. ويضيف "لكن في المقابل، بدت شركات بناء السفن في أوروبا أقل تضررا من تداعيات جائحة كورونا حيث تمكنت من زيادة مبيعاتها في عام 2021".

وعلى وقع مبيعات أسلحة بلغت 4,5 مليار دولار، احتلت شركة راينميتال الألمانية للأسلحة المرتبة الأولى في ألمانيا رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 1,7 بالمائة عام 2021 بسبب جائحة كورونا وأزمة سلاسل التوريد.

آسيا- نمو ملفت!

ضمت قائمة أكبر 100 شركة أسلحةً 21 شركة تتخذ من قارتي آسيا وأوقيانوسيا مقرا لها بمبيعات بلغت 136 مليار دولار في عام 2021 بزيادة قدرها 5,8 بالمائة عن عام 2020.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الصينية الثماني المدرجة في القائمة أكثر من 109 مليارات دولار بزيادة بلغت 6,3 بالمائة خاصة شركة صناعة بناء السفن الصينية (CSIC) التي تعد الآن أكبر شركة متخصصة في العالم في بناء السفن العسكرية، حيث بلغت مبيعاتها من الأسلحة 11,1 مليار دولار .

وضمت القائمة أيضا أربع شركات من كوريا الجنوبية، حيث نمت مبيعاتها من الأسلحة بنسبة 3,6 بالمائة مقارنة بعام 2020 لتصل إلى 7,2 مليار دولار. فيما حققت شركة هانوا الرائدة في الصناعات الدفاعية زيادة بنسبة 7,6 بالمائة مع توقعات بارتفاع النمو عقب إبرام صفقة تسليح مع بولندا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان 2021 العام الأول التي حظيت فيه شركة NCSIST التايوانية بتواجد في قائمة المئة الكبار، إذ بلغت مبيعات الشركة المتخصصة في مجال تصنيع الصواريخ والإلكترونيات العسكرية، قرابة ملياري دولار.

روسيا والشرق الأوسط

وتضم قائمة أكبر 100 شركة أسلحة ست شركات روسية بإجمالي مبيعات بلغت 17,8 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة  0,4 بالمائة عن عام 2020. وقد أشار تقرير سيبري إلى أنه قبل التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا، كانت هناك مؤشرات على تفشي الركود في صناعة التسليح الروسية.

وتضم قائمة أكبر 100 شركة سلاح خمس شركات تتخذ من  بلدان الشرق الأوسط مقرا لها حيث حققت نموا في المبيعات بلغ 15 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 6,5 بالمائة مقارنة بعام 2020.

وقال التقرير إن هذه الزيادة تعد أسرع وتيرة النمو في المناطق التي تُمثلها الشركات المئة.

ريتشارد كونور / م ع

  • Terminator robot from the famous film

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    " أي آي " الثورة الثالثة في عالم السلاح

    كتب أكثر من مائة خبير في الذكاء الاصطناعي إلى الأمم المتحدة وطالبوها بحظر الأسلحة ذاتية التحكم التي يمكن أن تنشط دون تدخل بشري. حتى الآن لا وجود لروبوت قاتل، لكنّ القفزات في مجال الذكاء الاصطناعي جعل ظهورها ضمن المستقبل المنظور. في رسالتهم أكد الخبراء أنّ هذه الأسلحة ستمثل الثورة الثالثة، بعد البارود والأسلحة النووية.

  • Painted scene of British soldiers fighting France during the Napoleonic Wars

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    البارود

    أول ثورة في عالم السلاح حدثت باختراع البارود من قبل الصينيين الذين بدأوا باستخدامه بين القرنين العاشر والثاني عشر بما يمكنّهم من إطلاق مقذوفات من خلال مواسير أسلحة بسيطة. وسرعان ما انتشر في الشرق الأوسط وأوروبا في القرون التالية، وحال ما استقرت صناعتها، أثبتت الأسلحة النارية قدرتها على القتل بما يفوق بأضعاف قدرة القوس والسهم والرمح.

  • Scene from the siege of Mainz following the French Revolution in 1793

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    المدفعية

    أدى اختراع البارود الى دخول المدفعية الى الميدان. وشرعت الجيوش منذ القرن السادس عشر باستخدام قطع مدفعية قادرة على اطلاق كرات معدنية ثقيلة نحو جنود المشاة المهاجمين ولإحداث ثغرات في الأسوار المحيطة بالمدن والحصون . في القرن التاسع عشر طورت أنواع أشد فتكا من المدفعية وزج بها الى ميادين القتال في الحرب العالمية الأولى.

  • British soldiers with a machine gun in the trenches during WWI

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة الرشاشة

    أواخر القرن التاسع عشر اخترعت الأسلحة التي ترمي رشقات نارية متتالية سريعة، فغيرت فورا شكل ساحات الحرب. الأسلحة الرشاشة، كما باتت تعرف، أتاحت للمهاجمين السير نحو العدو تحت غطاء ناري كثيف يمنعه من المواجهة. قدرة السلاح المميتة تجلت في معارك الحرب العالمية الأولى حيث تمكن المتحاربون من قتل جنود المشاة وهم يتقدمون عبر الأرض بين القطعات.

  • WWI - Biplans fly in formation

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات المقاتلة

    العقول التي تحرك الجيوش لم تهمل اختراع أول طائرة عام 1903، فبعد ست سنوات، اشترى الجيش الأمريكي أول طائرة حربية غير مسلحة وهي "رايت ميليتري فلاير" المنتجة عام 1909. في السنوات التي تلت، استمرت تجارب العلماء والمختصين على الطائرات وطورت القاذفة والمقاتلة. وفي نهاية الحرب العالمية الأولى، باتت القاذفات والمقاتلات عماد سلاح الجو الذي أنشأ مستقلا عن الجيوش.

  • German tanks and military transport during the German invasion of Poland during WWII

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    العجلات والوحدات الآلية

    اعتادت الجيوش على استخدام الجنود والخيول للحرب ولنقل المعدات العسكرية. ولكن بحلول الحرب العالمية الأولى بدأت الجيوش باستخدام الآليات من قبيل السيارات والدراجات النارية والشاحنات والدبابات والمدرعات وناقلات الأشخاص المدرعة فكانت النتيجة جيوشا شديدة البأس. ألمانيا النازية هي أول من أطلق استراتيجية الحرب الآلية الخاطفة " Blitzkrieg".

  • V-2 rocket launch

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الصواريخ

    رغم قدرة المدفعية التدميرية، فقد بقي مداها قصير نسبيا، وجاء اختراع الصواريخ في الحرب العالمية الثانية ليتيح فجأة للجيوش استهداف أهداف تبعد عنها مئات الكيلومترات. كان أول صاروخ من صنع المانيا وهو V-2 بدائيا، لكنه أرسى القواعد لصناعة الصواريخ العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية.

  • US jets fly over Korea in 2017

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الطائرات النفاثة

    ظهرت الطائرات النفاثة أول مرة نهاية الحرب العالمية الثانية الى جنب الطائرات المروحية. المحركات النفاثة زادت من سرعة وقدرة الطائرات على الارتفاع ما جعلها هدفا صعبا لمدفعية والأسلحة المضادة الطائرات وحتى شبكات الرادار. بعد الحرب العالمية الثانية طورت طائرة استطلاع نفاثة تملك القدرة على التحليق على ارتفاع 25 كيلومتر وتطير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

  • French atom bomb test near Mururoa

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    الأسلحة النووية

    الثورة الثانية في عالم السلاح اعلنت عن نفسها بشكل مروع في السادس من آب/ اغسطس 1945 حين القت الولايات المتحدة الأمريكية على مدينة هيروشما في اليابان "الصبي الصغير" وهي القنبلة النووية الأولى . قتلت القنبلة وجرحت فورا من 60 الى 80 ألف انسان . في الحرب الباردة طوّرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا آلاف القنابل الأشد فتكا.

  • German soldier works with a radar screen

    تقنيات أحدثت ثورات في عالم السلاح

    ماكنة الحرب في العصر الرقمي

    شهدت العقود الأخيرة تناميا في استخدام الكومبيوتر في الماكنة العسكرية. العالم الرقمي جعل وسائل الاتصال أسرع وأبسط، وزاد إلى حد كبير من دقة إصابات بعض الأسلحة. وتركز الجيوش اليوم على تطوير وسائل الحرب الإلكترونية، للدفاع عن البنية التحتية ولتمكين الجيوش من مهاجمة الخصوم على فضاء السايبر.الكسندر بيرسن/ ملهم الملائكة