حرب أوكرانيا ـ "نقطة تحول" في العقيدة السياسية والعسكرية الألمانية؟

عندما قرر البرلمان الألماني (البوندستاغ) أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا أيضاً في الحرب مع روسيا بالأسلحة الثقيلة، كان المستشار في رحلة رسمية في اليابان. هذا العام، تتولى ألمانيا رئاسة مجموعة الدول السبع لأقوى سبع ديمقراطيات في العالم اقتصاديًا. زيارة الأعضاء إلزامية، وقد تم تحديد موعد الرحلة قبل فترة طويلة.

ومع ذلك، كانت هناك انتقادات في البوندستاغ. قال النائب يوهان فادهفول عن التحالف المسيحي المعارض إن "خطاب سياسي للدولة" كان "مطلوبًا" من قبل المستشار.

قبل أيام قليلة، اتهم فادهفول المستشار شولتس بأنه "مسؤول جزئياً عن عزلة أوكرانيا". وأضاف زعيم المجموعة البرلمانية للمحافظين فريدريش ميرتس أن المستشار تجنب النقاش حول شحنات الأسلحة لأسابيع: "هذا تردد، هذا تسويف، هذا خوف".

"السلمية" لها تقليد طويل في الحزب الاشتراكي الديمقراطي

هل ضرب فريدريش ميرتس صميم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنقده؟ في الواقع، ربما تكون العملية السياسية أكثر تعقيدًا، والتي بدأها أولاف شولتس قبل شهرين بمصطلح "نقطة تحول" والتي تتضمن، بالإضافة إلى شحنات الأسلحة لأوكرانيا، إعادة تسليح الجيش الألماني بصندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو. ولفهم القضية يجب إلقاء نظرة على مفاهيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حزب المستشار.

رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في البوندستاغ رولف موتنسينيش

بين الاشتراكيين الديمقراطيين هناك العديد من المؤمنين بسياسة السلام. وهم يجلسون مع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في البوندستاغ رولف موتنسينيش. الرجل البالغ من العمر 62 عامًا هو من دعاة السلام. مثل العديد من الاشتراكيين الديمقراطيين، وكان يرى على مدى عقود أن الأمن في أوروبا لا يمكن أن يوجد إلا مع روسيا، وليس ضدها أبدًا.

عندما حشدت روسيا منذ فترة طويلة قواتها على الحدود مع أوكرانيا، ألقى موتنسينيش باللوم على "سباق التسلح الجامح وغير المنضبط" في التوترات وقال إنه يمكن أن يفهم "ذهنياً" أن روسيا شعرت بالتهديد من قبل الناتو.

الحزب الاشتراكي الديمقراطي وروسيا

لطالما مثل موتنسينيش وجهة النظر القائلة بإنه يجب أن تتمتع ألمانيا بعلاقة جيدة مع روسيا كما هي العلاقة مع الولايات المتحدة. كان إشراك روسيا سياسياً من خلال العلاقات الاقتصادية الوثيقة تحت شعار "التغيير من خلال التجارة" وأدى إلى مستوى عالٍ من الاعتماد على الطاقة في روسيا تحت قيادة المستشار الأسبق غيرهارد شرودر، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي.

بسبب الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا، يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي إعادة التفكير بالكامل على مستويين: فيما يتعلق بروسيا وفيما يتعلق بتقييم القوة العسكرية لألمانيا. ليس الأمر سهلاً على الجميع، وأولاف شولتس، الذي يعتمد على دعم حزبه في جميع القرارات السياسية، يعرف ذلك أيضًا.

في 27 فبراير ، أعلن المستشار أولاف شولتس في البوندستاغ نقطة التحول العسكرية

"نقطة التحول" كانت انقلاباً

شولتس براغماتي، لكنه يفكر أيضًا بشكل استراتيجي للغاية. عندما غزت روسيا أوكرانيا، كان على المستشار أن يتصرف. كان يعلم أن إعلانه عن تسليح الجيش الألماني والابتعاد عن العقيدة الألمانية المتمثلة في عدم تزويد مناطق الأزمات والحرب بالأسلحة، من شأنه أن يقلب قناعات الديمقراطية الاشتراكية القديمة رأساً على عقب. لم يستطع شولتس المخاطرة بمناقشات حزبية لا حصر لها. لذلك كان عليه أن يفاجئ الحزب الاشتراكي الديمقراطي ويواجههم بأمر واقع.

لم يكن زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي موتنسينيش مطلعا على التفاصيل - مثل كثيرين آخرين في الائتلاف الحاكم. يقف العديد من الخضر أيضًا في تقاليد حركة السلام. عندما أدلى أولاف شولتس ببيان حكومي في البوندستاغ في 27 فبراير وأعلن "نقطة التحول"، كان هناك العديد من الوجوه المتفاجئة والحائرة.

اتخاذ قرار صعب

ولكن في الوقت الذي تكيف فيه حتى دعاة السلام في حزب الخضر بسرعة مع الوضع الجديد، لا يزال العديد من أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجدون صعوبة في ذلك. أولاً وقبل كل شيء، رولف موتنسينيش، الذي يواصل محاولة توجيه القرارات القادمة في اتجاه مختلف. قال مؤخرًا: "أعتقد أن مناقشة الأيام القليلة الماضية كان لها جانب عسكري هائل. لا توجد إجابات بسيطة، ولا حتى عندما يتعلق الأمر بتسليم معدات حربية ثقيلة إلى أوكرانيا. أي شخص يدعي ذلك يتصرف بطريقة غير مسؤولة".

من المؤكد أن أولاف شولتس لا يجعل الأمر سهلاً على نفسه. بدا المستشار غاضباً بشكل متزايد في الأسابيع الأخيرة: مدفوعاً بالضغط الدولي المتزايد، ولكن أيضًا بسبب الانتقادات من صفوف الائتلاف الحاكم. في حين أن غالبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحاول كبحه، فإن حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر لم يرضيا عن السرعة في اتخاذ القرارات الألمانية. وقف شولتس بين الجبهات السياسية المختلفة والائتلاف الحاكم، الذي يرغب في العمل بأقصى قدر ممكن. وهو ما جعل شولتس يظهر مشتتاً فجأة.

"لأنني لا أفعل ما تريدون، لهذا السبب أقود"

كان على شولتس أن يسمع من ماري-أغنيس ستراك-تسيمرمان، السياسية من الحزب الديمقراطي الحر، رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ، أنه قد يكون هو "في المكان الخطأ في الوقت الخطأ"، مما يعني ما لا يقل عن أن شولتس ليس على مستوى مهمته.

كانت ستراك - تسيمرمان قد زارت أوكرانيا مع رئيسي لجنتي الشؤون الأوروبية والعلاقات الخارجية. وتحت انطباع عما مرت به، طالبت بتسليم فوري للأسلحة. ورد شولتس بجملة ازدرائية: "علي أن أقول لبعض هؤلاء الأولاد والبنات: لإني لا أفعل ما تريدون، لهذا السبب أنا أقود".

بفضل قرار البوندستاغ الأخير، اكتسب المستشار الآن مساحة للتنفس. الآن ينطبق ما يلي: "وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، تزود ألمانيا أيضًا أوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن النفس وتوافق على عمليات التسليم من دول ثالثة". من الضروري "تسريع تسليم ألمانيا لأنظمة فعالة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والمعقدة". ومع ذلك، لا تزال العديد من الأسئلة دون إجابة.

أرسل الجيش الألماني دبابة غيبارد المضادة للطائرات إلى التقاعد في عام 2012 ، وسيتم تسليمها الآن إلى أوكرانيا

ما هو الدفاع وما هو الهجوم؟

هل الدبابات المضادة للطائرات المعتمدة مجرد بداية لتسليم المزيد من الأسلحة الثقيلة؟ لا يزال الحزب الاشتراكي الديمقراطي يجادل بهدوء بأن دبابات "غيبارد" تعمل على حماية المجال الجوي فوق أوكرانيا ضد الهجمات الروسية، لذا فإن الدبابة هي سلاح دفاعي. لكن خبراء يرون الدبابة غيبارد بشكل مختلف ويشيرون إلى مدافعها الآلية، والتي يمكن أيضًا استخدامها بنشاط ضد الأهداف الأرضية.

كيف سيكون رد فعل ألمانيا إذا طلبت أوكرانيا قطع مدفعية ودبابات قتال رئيسية؟ من يقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين حيث يمكنهم استخدام أنظمة الأسلحة الغربية ومن أين من المفترض أن تأتي الذخيرة؟ وكانت سويسرا قد حظرت بالفعل تصدير الذخيرة للدبابات المصنعة فيها، مشيرة إلى حيادها.

أين ينتهي الحياد؟

على أي حال، فإن مسألة المدى الذي يمكن أن تذهب إليه دولة ما دون أن ينظر إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنها طرف حرب هي أيضًا. وهذا مصدر قلق لمكتب المستشار أيضاً. أخيرًا، هدد رئيس الكرملين دول الناتو بأنه سيرد "بسرعة" إذا تدخلت.

حذر أولاف شولتس مؤخرًا في تصريحات لمجلة "شبيغل" من حرب عالمية ثالثة وشيكة وحرب نووية، ووصف في المقابلة تجنب انتشار الحرب إلى الناتو كأولوية قصوى.

لكن من يستطيع أن يعرف بالضبط كيف سيكون رد فعل فلاديمير بوتين وإلى أي مدى يمكن للمرء أن يذهب دون تصعيد؟ على أي حال، من المحتمل أن يكون الجيش الألماني مجهز بشكل محدود فقط في الوقت الحالي. وكشفت وزيرة الدفاع المنتمية للحزب الديمقراطي الاشتراكي كريستينا لامبريشت مؤخرًا أنه "على الورق" هناك 350 مركبة مشاة قتالية من طراز بوما، لكن 150 منها فقط عاملة. وهناك 51 مروحية تايغر قتالية، يمكن أن تقلع تسعة فقط منها.

في ضوء هذه المشاكل الهائلة، تُطرح الآن أسئلة حول ما إذا كانت 100 مليار يورو من الأموال الخاصة كافية بالفعل لإزالة العجز في الجيش. لكن أي شخص مطلع على الشراء الصعب والمطول للمواد العسكرية يعرف أن مثل هذه الأسئلة من المحتمل أن تتطور إلى نقاشات حادة في غضون سنوات قليلة.

زابينه كينكارتس/زمن البدري