 حرب أوكرانيا ـ احتدام معركة السيطرة على سيفيرودونيتسك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

حرب أوكرانيا ـ احتدام معركة السيطرة على سيفيرودونيتسك

"واحدة من أصعب المعارك خلال هذه الحرب"، هكذا وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي المعارك العنيفة في سيفيرودونيتسك التي يركز الروس هجومهم عليها وسط ترقب لمصير آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في لوهانسيك.

صورة من مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا بمنطقة دونباس بتاريخ 7 يونيو 2022

معارك عنيفة متواصلة تشهدها مدينة سيفيرودونيتسك في شرق أوكرانيا

أعلنت كييف أن القوات الروسية تسيطر إلى حد كبير الآن على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية بـ شرق أوكرانيا وسط معارك عنيفة متواصلة. ومنذ سقوط مدينة ماريوبول الساحلية في 20 أيار/مايو، يركز الروس هجومهم على هذه المدينة الواقعة على الحدود الغربية لمنطقة لوهانسيك التي تشكل مع دونيتسك منطقة دونباس التي يريدون السيطرة عليها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "سيفيرودونيتسك لا تزال نقطة القتال الرئيسية في دونباس". وأضاف"إنها معركة شرسة للغاية، وصعبة جدا، وربما تكون واحدة من أصعب المعارك خلال هذه الحرب".

وأقر سيرغي غايداي حاكم منطقة لوهانسيك التي تضم سيفيرودونيتسك بأنه ربما يتعين على القوات الأوكرانية الانسحاب من المدينة مع تواصل القصف الروسي "على مدار 24 ساعة".

وأعلن وزر الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية "حررت تماما" المناطق السكنية في هذه المدينة الصناعية المعروفة بمصنعها الكيميائي الكبير "آزوت" وباتت تسيطر حاليا على "97 % منها".

وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان يفصل بينهما نهر هما آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوهانسيك. وسيفتح سقوطهما الطريق للروس إلى مدينة كراماتورسك الكبيرة في منطقة دونيتسك. وفيما تم إجلاء العديد من المدنيين من المدينتين، بقي الآلاف فيهما وغالبيتهم من المسنين مع أشخاص يعتنون بهم إضافة الى أشخاص لا يملكون القدرة للانتقال إلى مكان آخر.

محادثات روسية تركية حول الحبوب

المعركة الأخرى الكبرى تدور على الجبهة الزراعية، حيث يتسبب حصار الأسطول الروسي للموانىء الأوكرانية في البحر الأسود، ولا سيما ميناء أوديسا، بوقف تصدير الحبوب وخصوصًا القمح الذي كانت أوكرانيا ثالث مصدِّر عالمي له قبل الحرب.

وفيما تتهم موسكو الغربيين بالمسؤولية عن نقص الإمدادات بسبب العقوبات، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الأربعاء (8 حزيران/يونيو 2022) بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة لبحث إقامة "ممرات بحرية آمنة" تتيح استئناف نقل الحبوب عبر البحر الأسود. وعرضت تركيا، بناءً على طلب من الأمم المتحدة، المساعدة لمرافقة هذه القوافل من الموانئ الأوكرانية، رغم وجود ألغام كُشف أن بعضها زُرع قريبًا من السواحل التركية.

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 03:11

أصوات الانفجارات كجزء من حياة الناس اليومية في قرية بريشيب القريبة من دونباس

مختارات

أسلحة نوعية في طريقها إلى كييف بعد مكاسب روسية في دونباس  

رغم تحذيرات بوتين..بريطانيا تستعد لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى  

هجمات روسية متواصلة للسيطرة على مناطق استراتيجية شرق أوكرانيا  