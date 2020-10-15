 حراك لبنان... حصاد عام من ″ثورة واتس آب″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.10.2020

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سياسة واقتصاد

حراك لبنان... حصاد عام من "ثورة واتس آب"

تمر الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية في بلد الأرز وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشٍ كبير لفيروس كورونا، وبعد كارثة انفجار مرفأ بيروت المروعة. ماذا حققت "ثورة واتس آب" من أهدافها؟ وماذا بقي في جعبتها؟

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 اندلعت مظاهرات شبابية في لبنان

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 اندلعت مظاهرات شبابية في لبنان

حين اندلعت التظاهرات في لبنان، كان كل من تيمور جريصاتي (33 عاماً) وجنيفر حيدر (26 عاماً) وداينا عياش (31 عاماً) في عداد المتظاهرين الناقمين على السلطة، لكن مسار التغيير الذي بدأوه مع مئات الآلاف من أقرانهم لم يكتمل.

بعد أقل من عام وأمام فوضى الكوارث المتتالية والمستقبل الذي يبدو قاتماً، تخلّت جنيفر عن حلمها بالتغيير، وقرر تيمور البحث عن حياة خارج لبنان. أما داينا فلا تزال مصرّة على النضال سعياً نحو بلد أفضل. وتُظهر مسارات الناشطين الثلاثة التحديات التي يواجهها الحراك الشعبي بعد عام من انطلاقه في كل المناطق اللبنانية، قبل أن يتراجع زخمه تدريجياً.

"ثورة" مأزومة

في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل "واتس آب". فجّر ذلك غضب لبنانيين، كانوا بدأوا قبل أسابيع يلمسون مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم للقرار، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". تراجعت الحكومة عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.

مختارات

أزمة اقتصادية واحتجاجات ثم انفجار بيروت الكارثي في بداية أغسطس/آب. الكثير من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع وقلقون على حياتهم، كما ترصد زينة شفايكله في هذا التقرير من بيروت.

بعد أن حظرته على أراضيها، يبدو أن ألمانيا بصدد إدراج حزب الله الشيعي اللبناني على قائمة الإرهاب الأوروبية في فترة رئاستها الدورية للتكتل القاري. وحسب تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية فإن فرنسا لم تعد تعارض هذه الخطوة.

مئات آلاف اللبنانيين نزلوا إلى شوارع بيروت والجنوب والشمال والبقاع، ضاربين عرض الحائط بالانتماءات الطائفية والحزبية وغير آبهين بزعيم أو قيادي. رفع  المتظاهرون صوتهم عالياً في وجه الطبقة السياسية مجتمعة، وطالبوا برحيلها متهمين إياها بالفساد وعدم المبالاة وحمّلوها مسؤولية تردّي الوضع لاقتصادي وضيق الأحوال المعيشية.

تراجعت وتيرة الاحتجاجات مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب مطلع العام الجاري ضمت تكنوقراط سّمتهم أحزاب سياسية.

ساهمت عوامل عديدة في تراجع الحراك الشعبي وغيابه تماماً: انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى قمع القوى الأمنية لتحركات عدة تخللتها أعمال شغب، ثم انهماك اللبنانيين في تأمين لقمة العيش واستحصال أموالهم من المصارف أمام الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد، وأخيراً وليس آخراً انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من آب/أغسطس.

الدكتور اللبناني في العلوم السياسية، مهند الحاج علي، يرى في تصريح لـ DW عربية أن الحراك "فشل في خلق تنظيم وهيكلية واضحة له وإفراز أصوات مؤثرة تتحدث باسمه". ويأخذ الحاج علي، وهو باحث مقيم ومدير الاتصالات والإعلام في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، على الحراك أيضاً "ضيق أفقه وتقديم الكثير من الكلام النظري الذي لم يترجم لخطط على الأرض، والعجز عن مواكبة أزمات عاشها اللبنانيون كأزمتي الدواء والفيول".

الدكتور اللبناني-الفرنسي في جامعة باريس، خطار أبو دياب، يرى في حوار مع DW عربية أن "النظام اللبناني لم يتمكن من إخماد الحراك، ولكنه نجح بتطويقه سعياً لاحتوائه". ويأخذ المحلل السياسي على الحراك العجز عن فرز قيادات، وعدم حسم  الأولويات، وحصول اختراقات خارجية وأخرى من قبل أحزاب النظام الرسمي وثالثة من قبل طوائف النظام الرسمي، على حد تعبيره.

إحدى الشعارات التي رفعت في التظاهرات ورسمت على الجدران في بيروت

إحدى الشعارات التي رفعت في التظاهرات ورسمت على الجدران في بيروت

إنجازات ملموسة..ولكن!

الثابت أن الحراك الشعبي كسر حواجز عدة بعدم استثنائه منطقة أو طائفة أو زعيم، خصوصاً بعدما طالت الهتافات حزب الله وأمينه العام حسن نصرالله، في مشهد لطالما اعتُبر من "المحرّمات".

وطالت رياح التغيير الانتخابات النقابية والطالبية، فاعتبر انتخاب ملحم خلف، القريب من المتظاهرين والناشط منذ عقود في المجتمع المدني نقيباً لمحامي بيروت "انتصاراً" لطالبي التغيير. وحقّق ناشطون مستقلون اختراقات في الانتخابات الطالبية في جامعات عدة.

وأطلق الحراك مبادرات مدنية عدة ومنح دفعاً لمبادرات أخرى بينها منصة "ميغافون" الإعلامية التي انطلقت عام 2017. ويقول أحد مؤسسي المنصة جوناثان داغر إنها تهدف إلى نقل مطالب الشارع بعيداً عن "الخطاب المهيمن" على الإعلام المحلي، في غياب وسائل إعلام "مستقلة" بشكل كامل، كون غالبيتها موالية لطرف سياسي ما أو على الأقل مؤيدة لخط سياسي ما.

ويعتبر ناشطون أنهم حققوا انجازاً بعدما قرر البنك الدولي وقف تمويل مشروع بناء سد بسري جنوب بيروت، الذي عارضه ناشطون بيئيون ومجموعات مدنية ضاعفت تحرّكها خلال فترة الاحتجاجات.

وبثّ الحراك زخماً في نقاش قضايا عدة من العلمانية إلى حق المرأة في منح جنسيتها لأولادها ودعم الفئات المهمّشة، وهو ما يعتبره الباحث وأستاذ العلوم السياسية في باريس زياد ماجد "بداية تغيير في الذهنية".

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المباني الأثرية في بيروت .. صرخة ما بعد الانفجار

شكلت التظاهرات، وفق ما تشرح أستاذة التاريخ والعلوم السياسية كارلا إده لوكالة فرانس برس "تحولاً تاريخياً بالتأكيد" في لبنان، لكنه "لا يزال من المبكر الحديث عن مرحلة تأسيسية". ولعلّ المثال الأكثر وضوحاً هو أن الطبقة السياسية، التي يطالب المتظاهرون منذ عام برحيلها واستبدالها بحكومة اختصاصيين مستقلة تماماً، لا تزال تتحكم بالحياة السياسية، تتقاسم الحصص في ما بينها وتحدد شكل الحكومات وأعضاءها.

وتوضح إده أن الحركات الثورية "تحتاج لوقت بشكل عام" لتحقيق التغيير "إلا أن الوقت وحده لا يكفي". وترى أن الحركات التي نجحت في "هيكلة" نفسها تمكّنت من تحقيق تغيير، فيما "تغيب القيادة" عن الحراك اللبناني الذي يقوم على مجموعات مختلفة تتباين وجهات نظرها أحياناً.

ولم تثمر المحاولات المستمرة لإنشاء تحالف سياسي واسع يشمل العدد الأكبر من المجموعات، وفق ناشطين. ويقول داغر "إنها عملية تحتاج وقتاً". ويضيف "لا نتوقع أن ينهار نظام معقد بهذا الشكل بين ليلة وضحاها... نعرف جيداً حجم الوحش الذي نجابهه".

المحلل السياسي خطار أبو دياب يذهب إلى أن الحراك "أعطى صورة-ولو أنها لم تدم أكثر من أسبوعين-عن إمكانية تجاوز الطائفية والانتقال إلى دولة المواطنة، وعرّى منظومة الفساد"، مضيفاً أنه ساهم بتعرف اللبناني على الآخر خارج الرؤى الطائفية: "تحسن الوضع إلا أن الجدران لم تتهدم بالكامل".

أما مهند الحاج علي، الباحث المقيم ومدير الاتصالات والإعلام في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، فيرى أن الحراك "أفرز بعض الشخصيات والأصوات التي قد يكون لها مكان ما في الانتخابات القادمة".

"مستمرون"

لم تتردد داينا عياش لحظة واحدة عن النزول إلى الشارع حين وصلتها المشاهد الأولى للتظاهرات في بيروت. لم تكتف الشابة، التي أسّست منظمة غير حكومية لدعم الفنانين في لبنان والشرق الأوسط، بالتظاهر والهتاف ضد السلطة الحاكمة، بل انضمت إلى صفوف شبان وشابات عمدوا بشكل شبه يومي إلى قطع طريق رئيسي يؤدي إلى وسط بيروت. وتقول إنها شعرت في تلك اللحظة بتحدي "وهم" مفاده أنه لا يمكن المساس بالنظام القائم في لبنان.

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مسائية DW: شهر على فاجعة مرفأ بيروت.. ماذا بعد الصدمة؟

خلال أشهر، تحولت داينا إلى وجه معروف في دوائر منظمي التظاهرات. وكرّست جهودها لدعم قضايا عدة وجدت في التظاهرات متنفساً لها من بينها حقوق النساء والعاملات المهاجرات أو المثليين. وتقول "أكثر ما أثّر بي هو معرفتي أنني لست الوحيدة التي لديها الكثير لتناضل من أجله".

تقرّ داينا بتراجع زخم التظاهرات، لكنّها تصرّ على أن الحراك لم ينته. وتقول إنّ الأزمات المتتالية التي تصفها بـ"إعصارات"، تزيد من إصرارها على الاستمرار. وتقول "لا يمكننا أن نحدّد ما الذي سيدفعنا إلى الاستسلام، لأنهم أذونا كثيراً، لكننا مستمرون".

خالد سلامة

  • Rafiq Hariri Plakat Libanon (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2005: اغتيال الحريري ودخول حزب الله الحكومة

    قُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير/ شباط 2005 إثر انفجار قنبلة ضخمة لدى مرور موكبه في بيروت، وهو ما أدى لمقتل 21 آخرين. وأعقب ذلك سلسلة من المظاهرات الحاشدة وضغوط دولية أجبرت سوريا على سحب قواتها من لبنان. ونظم حلفاء دمشق الشيعة في لبنان سلسلة من التجمعات الحاشدة دعما لسوريا. وحصل حزب الله على تمثيل في الحكومة اللبنانية لأول مرة.

  • AP Images Best of the Decade Krieg Israel Libanon (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2006: حزب الله يتسبب في حرب مع إسرائيل

    في يوليو/ تموز 2006 خطف حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل آخرين، وهو ما أدى إلى نشوب حرب استمرت خمسة أسابيع وقُتل فيها ما لا يقل عن 1200 شخص في لبنان و158 إسرائيليا. وتصاعد التوتر إزاء ترسانة حزب الله القوية بعد الحرب. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، انسحب حزب الله وحلفاؤه من الحكومة المدعومة من الغرب، التي كان يقودها فؤاد السنيورة.

  • Libanesische Armee überfordert (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2007: حكومة السنيورة تحت الضغوط

    واصل حزب الله وحلفاؤه اعتصاما ضد حكومة السنيورة استمر لنحو عام كامل. وكانت مطالبهم المعلنة هي الحصول على الحق في نقض قرارات الحكومة. وفي مايو/ أيار 2007 بدأت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومتشددين من السنة ينتمون لجماعة فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد الفلسطيني في شمال لبنان، مما أرغم آلافا من اللاجئين الفلسطينيين على الفرار منه. وسيطرت قوات لبنانية سيطرة كاملة على المخيم في سبتمبر/ أيلول.

  • Hassan Nasrallah und Saad Hariri (AP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2011: سقوط حكومة سعد الحريري

    أُطيح بحكومة سعد الحريري الأولى في يناير/ كانون الثاني 2011 إثر انسحاب حزب الله وحلفائه منها بسبب خلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وجهت المحكمة لاحقا اتهامات إلى أربعة من قياديي حزب الله فيما يتعلق بمقتل رفيق الحريري. ونفى حزب الله أي دور له في اغتيال الحريري. (الصورة هنا لحسن نصر الله وسعد الحريري تعود لعام 2009).

  • IS Abzug aus dem Libanon Vormarsch der Hisbollah Kämpfer aus Syrien (picture-alliance/AP Photo/Syrian Central Military Media)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2012: تدخل حزب الله لدعم بشار الأسد

    انتشر مقاتلو حزب الله داخل سوريا سرا في بادئ الأمر لدعم القوات الحكومية السورية في مواجهة انتفاضة بدأت سلمية ضد الرئيس بشار الأسد في منتصف مارس/ آذار 2011. ويلعب الحزب منذ 2012 دورا كبيرا في قمع هذه الانتفاضة، التي مر على انطلاقها أكثر من تسع سنوات.

  • Libanon Müllwirtschaft in Beirut (Alice Kohn)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2015: "طلعت ريحتكم"

    اندلعت أزمة بسبب القمامة، حينما أغلقت السلطات المكب الرئيسي للنفايات قرب بيروت دون توفير بديل له، مما دفع الناس للخروج في احتجاجات حاشدة في أغسطس/ آب 2015، بعد تكدس تلال القمامة في الشوارع رافعين شعار "طلعت ريحتكم". وبدت هذه الأزمة إشارة جلية على عجز نظام المحاصصة الطائفية في تلبية احتياجات أساسية مثل الكهرباء والمياه.

  • König Salmans Treffen mit Saad al-Hariri (Reuters)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2017: سعد الحريري في قبضة العربية السعودية

    في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 تدهورت بشدة علاقة سعد الحريري مع السعودية التي أغضبها اتساع نفوذ حزب الله في لبنان. وانتشر حينها على نطاق واسع أن الرياض أجبرت الحريري حينئذ على الاستقالة واحتجزته داخل المملكة. ونفت السعودية كما نفى الحريري حدوث ذلك، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد احتجاز الحريري في السعودية.

  • Libanon PK Premierminister Saad al-Hariri in Beirut (picture-alliance/dpa)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019: الاحتجاجات تدفع الحريري إلى الاستقالة

    مع ركود النمو الاقتصادي وتراجع تدفقات رؤوس الأموال؛ واجهت الحكومة ضغوطا للحد من العجز الهائل في الميزانية. وخرج الآلاف في احتجاجات متهمين الزعماء بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد بعد فشلهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية. وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول تراجعت الحكومة عن بعض مقترحاتها لحل الأزمة، لكن الاحتجاجات استمرت. وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول قدم الحريري استقالته رغم معارضة حزب الله.

  • Libanon neuer Premierminister Hassan Diab und Präsident Michel Aoun (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    2019/2020: تواصل الاحتجاجات وتشكيل حكومة دياب

    استقالة سعد الحريري وتشكيل حكومة جديدة على يد حسان دياب المدعوم من حزب الله، لم تهدأ من غضب الشارع اللبناني. فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية إلى السنة الحالية واستمر المحتجون في تنظيم المظاهرات رفضاً للفساد وللمطالبة برحيل الطبقة السياسية برمتها. كما أدى الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في لبنان إلى تفاقم الأزمة وبالتالي استمرار خروج اللبنانيين للشارع والتذكير بمطالبهم.

  • Libanon Explosion in Beirut (Getty Images/AFP)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    انفجار مرفأ بيروت يزلزل حكومة دياب

    عقب الانفجار المروع الذي هزّ بيروت وعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ انفجر غضب اللبنانيين ضد العائلات والنخب الحاكمة المتهمة بالفساد وضد حكومة حسان دياب، التي اضطرت لتقديم استقالتها تحت ضغط الاحتجاجات في العاشر من أغسطس/ آب 2020. وفي كلمة له إلى اللبنانيين من السراي الحكومية قال دياب إن ما وصفها بـ "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، و أحد نماذج الفساد انفجار بيروت".

  • Plakat vom ehemaligen Premierminister Rafik al-Hariri in Libanon Sidon (Reuters/A. Taher)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    الحكم في قضية اغتيال الحريري

    بعد خمسة عشر عاماً انتظر خلالها اللبنانيون حقيقة القضية التي غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان (18 آب/ أغسطس 2020) أنه لا يوجد دليل على تورط النظام السوري أو قيادة حزب الله بصورة "مباشرة" في اغتيال الحريري. لكن الحكم أشار في ذات الوقت إلى تورط عضو من حزب الله في واقعة الاغتيال.

  • Libanon Beirut Trauer und Mahnwache nach Explosionen im Hafen (Reuters/A. Konstantinidis)

    اغتيال الحريري ـ قضية غيرت وجه لبنان على مدار 15 عاماً

    لبنان أمام مفترق طرق

    يأتي الحكم في وقت تظهر فيه انقسامات جديدة بشأن مطالب بإجراء تحقيق دولي ومساءلة سياسية في انفجار المرفأ الناتج عن تخزين كمية ضخمة من نترات الأمونيوم بطريقة غير آمنة. وقد يعقد الحكم في قضية الحريري الموقف المضطرب أصلا بعد انفجار المرفأ واستقالة الحكومة التي يدعمها حزب الله وحلفاؤه . كما يرى لبنانييون من بينهم ضحايا ينتظرون العدالة منذ 15عاما،أن الحكم "ليس كافياً". إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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