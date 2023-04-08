حراك حثيث.. وفد سعودي في طهران.. وآخر يزور صنعاء

ذكرت وسائل إعلام يديرها الحوثيون اليوم الأحد (التاسع من نيسان/ أبريل 2023) إن وفدا سعوديا وآخر من سلطنة عمان وصلا إلى العاصمة اليمنية صنعاء للتفاوض مع المسؤولين في جماعة الحوثي بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل دائم وإنهاء تدخل الرياض عسكريا في الحرب المستمرة منذ وقت طويل.

وتشير الزيارة إلى إحراز تقدم في مشاورات تجري بوساطة عمانية بين الرياض وصنعاء وبالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يديرها الحوثيون أن الوفدين السعودي والعماني وصلا إلى العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت وسيلتقيان مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في الحكومة التي تقودها جماعة الحوثي لإجراء محادثات حول وقف الأعمال العدائية ورفع "حصار" على الموانئ اليمنية بقيادة المملكة.

ويُنظر إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين إيران والسعودية. وأجبر الحوثيون المتحالفون مع إيران حكومة تدعمها السعودية على الخروج من صنعاء عام 2014 ويبسطون سيطرتهم الفعلية على شمال اليمن ويقولون إنهم يقاومون نظاما فاسدا وعدوانا خارجيا.

ويحارب الحوثيون تحالفا عسكريا تقوده السعودية منذ عام 2015 في صراع راح ضحيته عشرات الآلاف وجعل 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وقال مسؤول من الحوثيين أمس السبت إنهم استقبلوا 13 أسيرا أفرجت عنهم السعودية مقابل أسير سعودي أُفرج عنه في وقت سابق، وذلك قبيل تبادل أوسع للأسرى اتفق عليه الطرفان المتحاربان.

واتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين على الإفراج عن 887 أسيرا وذلك خلال محادثات جرت في سويسرا الشهر الماضي بحضور الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ولم يرد المكتب الإعلامي التابع للحكومة السعودية على طلبات من رويترز للتعقيب على تبادل الأسرى وزيارة الوفدين لصنعاء.

اتفاق السعودية وإيران... تقارب تكتيكي أم استراتيجي؟

"وفد إيراني في السعودية لإعادة فتح السفارة"

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد أن وفدا فنيا إيرانيا سيزور السعودية هذا الأسبوع للتجهيز لإعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض.

وبعد قطيعة دامت لسنوات وأججت الصراعات في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط، اتفقت السعودية وإيران في آذار/ مارس الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وتبادل البعثات.

يأتي هذا بعد عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني في بكين يوم الخميس في أول لقاء رسمي من نوعه منذ أكثر من سبع سنوات. وتأتي التطورات بعد اتفاق تم التوصل إليه بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

قالت الوكالة الإيرانية "سيزور الوفد الفني الإيراني سفارة طهران في الرياض وسيجري ترتيبات لإعادة فتح السفارة الإيرانية في السعودية".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية أمس السبت أن مسؤولين زاروا إيران لمناقشة إجراءات إعادة فتح البعثات الدبلوماسية للمملكة في الجمهورية الإسلامية. وقالت وكالة أنباء الطلبة" "زار الوفد السعودي السفارة السعودية في طهران هذا الصباح".

خ.س/ع.غ (رويترز)