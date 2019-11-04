حراك العراق - صمت الرياض وحذر واشنطن واتهامات طهران

يختلف الساسة في العراق على الأسباب التي أدت إلى خروج آلاف المتظاهرين إلى شوارع بغداد والمحافظات الجنوبية، ويلقون باللوم على بعضهم البعض، غير أنهم يتفقون على أن حجم التظاهرات، التي بدأت مطلع تشرين الأول/ أكتوبر، ثم عادت بقوة وبتنظيم أوسع في الخامس والعشرين من نفس الشهر حتى الساعة، قد فاجئتهم فعلاً.

هذا الحراك الشعبي يصفه الدكتور مهند العزاوي، مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية، في حديث مع DW عربية، بأنه "كرنفال وطني كسر حاجز الطائفية الذي بنيت عليه العملية السياسية منذ عام 2003". وهو حراك دفع الحكومة إلى الشلل تقريباً، كما يرى مراقبون، فسقف مطالب المتظاهرين بدأ بالارتفاع، فبينما كان في بدايته يقتصر على التعيين والحصول على وظائف، تجاوز المحتجون المتظاهرون هذا السقف للمطالبة بتغيير العملية السياسية برمتها، من ضمنها الدستور والنظام الانتخابي، ناهيك عن المطالبة بتقديم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقالته.

واشنطن وطهران .. قطبا الدستور

في الثلاثين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حمّل المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل، المسؤولية عن "أعمال الشغب وانعدام الأمن" في العراق ولبنان. وذلك وفق تصريحات نقلتها عنه وكالة "تسنيم" الإيرانية. كما اتهم "دولاً غربية أخرى بأموال بعض الدول الرجعية"، على حد قوله، بزعزعة استقرار البلدين اللذين يشهدان انتفاضة شعبية تدعو إلى تغيير سياسي حقيقي وفق شعارات المتظاهرين.

غير أن الدكتور مهند العزاوي يرى أن "الجيل الجديد بعيد عن كل المسميات السياسية والإقليمية"، وكما يبدو فإنه غير معني بالصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أو الصراع بين السعودية وإيران، إلا بالقدر الذي يؤثر فيه هذا الصراع على مصالح العراقيين.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها صدر الاثنين (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أن من المحتمل أن تأتي التظاهرات في العراق ولبنان بنتائج أفضل من تلك التي حاول ترامب بلوغها من خلال العقوبات النفطية والاقتصادية على إيران. وترى الصحيفة أن رد فعل إيران على هذه العقوبات كان من خلال تعزيز نفوذها أكثر في المنطقة، خصوصاً في لبنان والعراق واليمن، من خلال أذرعها التي يقودها قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.

لكن التظاهرات التي خرجت مطالبة بتغيير الدستور الذي كُتب وأُقر برعاية أمريكية، لم ترفع شعارات ضد الولايات المتحدة إلا بتحفظ، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل عن سبب تركيز المتظاهرين في بغداد والجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية على النفوذ الإيراني فقط. الدكتور العزاوي يؤيد هذا الطرح، ويشرح قائلاً: "الولايات المتحدة هي الداعم الرسمي للنظام الحالي في العراق بكل سوءه. لا تريد أن تغير شيء ولن تساعد في تغيير شيء. فالأمريكيون يقولون: لديكم عملية سياسية ونظام ديمقراطي وحاولوا التغيير من خلالها".

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة عبد المهدي في "مهب الريح"؟ دفعت المظاهرات الأخيرة في العراق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ابداء الاستعداد للاستقالة، بعد أن حجبت قوى سياسية عراقية دعمها له. الرئيس برهم صالح أعلن أن عبد المهدي وافق على إستقالته إذا توصلت الكتل البرلمانية لبديل. فيما أكد المتظاهرون أن ذلك ليس كافيا، ورفعوا شعارات منددة برجل الدين الشيعي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ومنافسه السياسي الشيعي الآخر هادي العامري زعيم "تحالف الفتح".

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة "بغداد حرة حرة".. شعارات سلمية احتجاجات العراقيين، اندلعت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، واتسمت بالسلمية في بداياتها، إذ رفع المتظاهرون شعارات تطالب باستقالة الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية، وتغيير النظام السياسي. وقد شملت الاحتجاجات العاصمة بغداد والمدن الجنوبية، وعلى الرغم من سلميتها إلا أنها قوبلت برد أمني عنيف، إذ تم إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع على المحتجين.

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة محاسبة الفاسدين والمتورطين في القمع.. بعد ثلاثة أسابيع من الإحتجاجات أوصت لجنة تحقيق في الإضطرابات التي شهدها العراق بإحالة عدد كبير من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية للقضاء على خلفية مقتل متظاهرين. كما تعهدت الحكومة بمحاسبة المتورطين في الفساد. لكن المحتجين الذين تصدرت قضايا الفساد والقمع والبطالة شعاراتهم، واصلوا مظاهراتهم وطالبوا برحيل النظام.

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة غازات مسيلة للدموع وحجب الإنترنت قامت السلطات العراقية خلال الاحتجاجات باستخدام وسائل أمنية متعددة ضد المحتجين. إلى جانب إطلاق النار واستخدام الغاز المسيّل للدموع، قامت أجهزة الأمن بحظر مواقع التواصل الاجتماعي، وقطع خدمة الإنترنت، ما عدا إقليم كردستان العراق الذي يخضع لادارة كردية ذاتية ولم تشمله الاحتجاجات الحالية.

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة ثلاث محطات دموية تركزت الاحتجاجات في ثلاث محطات دامية خلال شهر أكتوبر، إذ خلفت الموجة الأولى من العنف ما يقارب 157 قتيلًا، وفي المحطة الثانية فتحت جماعات شيعية مسلحة النار على المحتجين، وأُحرق نحو 277 مبنى حكومي في جنوب العراق، أما مدينة كربلاء فكانت ساحة المحطة الأخيرة، حيث سقط ما لا يقل عن 14 قتيلًا وأُصيب 865 آخرون، في إطلاق نار قام به مجهولون. وحسب حصيلة أولية سقط أكثر من 250 قتيل وجرح 5500 شخصًا خلال الشهر.

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة "ثورة التكتك" كان استخدام "التكتك" كوسيلة نقل وإسعاف وتموين من أبرز مظاهر الاحتجاجات. حتى أن البعض أطلق وسم "ثورة_التكتك" على الاحتجاجات. حيث كانت هذه العربة الصغيرة أحد أهم الوسائل في نقل المصابين والجرحى من مناطق الاشتباكات الضيقة إلى المستشفيات، في ظل استهداف القناصين للمسعفين، فيما قدّم سائقوها الامدادات الصحية والمائية للمحتجين.

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة مطالب المحتجين طالب المتظاهرون منذ بداية الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزوا في شعاراتهم على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ 25%.

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة مقتدى الصدر يسحب دعمه شهد موقف رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تغيرا ملحوظا خلال الاحتجاجات، فمن داعم لحكومة عادل عبد المهدي إلى مطالب باستقالته. الصدر حذر من أن عدم استقالة عبد المهدي قد يحوّل الوضع في العراق إلى ما يشبه سوريا واليمن.

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة "إيران بره بره"... والخامنئي يرد سُلطت الأضواء خلال الاحتجاجات على دور إيران في العراق، حيث طالبها محتجون بالكف عن التدخل في الشؤون العراقية. فيما وصف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي الاحتجاجات بـ"المؤامرة"، التي تهدف للتفريق بين العراق وإيران. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد وجهت أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وأطراف أخرى في تأجيج الأحداث بالعراق.

شهر دامٍ في العراق .. والاحتجاجات متواصلة "شلع قلع، كلكم حرامية" رفع المتظاهرون شعارات عديدة، من أبرزها "شلع قلع، كلكم حرامية" ويعني باللهجة العراقية: اقتلعوهم من الجذور، كلهم سارقون. ورغم هيمنة المراجع الشيعية والنخب السياسية المرتبطة بها على النظام السياسي، إلا أن المحتجين تجاوزوا النفوذ الطائفي، ولم يكترثوا لنداءات المراجع الدينية التي دعت إلى الهدوء. إعداد: م.س



ويوضح مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية أكثر بالقول: "الجهات التي كتبت الدستور من دون استثناء، سنية أو شيعية أو كردية، لم تكن موفقة، فالأكراد كانت لهم رغبة في ألا يكون هناك عراق قوي، بل دولة مكونات تخدم مشروعهم القومي. كما أن الأحزاب الموالية لإيران لم تمتلك أي تأييد داخل العراق، ولهذا ذهبت إلى تجارة الطوائف والمكونات حتى تؤسس لها موطن قدم في ذلك الوقت".

من جانبه، يعتقد الكتاب السياسي علاء الخطيب، أنه لا يمكن نفي عدم وجود تدخلات وأن ما يحدث اليوم في المشهد الجانبي للحراك هو صراع أمريكي إيراني، لأن الطرفان قد استثمرا في العملية السياسية في العراق ويريدان التغلب على بعضهما. وكلاهما لا يريدان سقوط، وهذا واضح. ولعل تغريدة الرئيس الأمريكي الذي ظل صامتاً، حتى محاولة حرق القنصلية الإيرانية في كربلاء.

صمت سعودي

ورغم الصراع بين طهران والرياض في اليمن أو على طرفي الخليج، والتوتر الذي كاد أن يشعل المنطقة، لم يخرج أي تعليق من السعودية حول مقتل أكثر من 250 متظاهر في شوارع بغداد والبصرة والمدن الأخرى. وقبل التظاهرات بفترة، كان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد زار الرياض نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وظهرت تسريبات إلى السطح حول محاولة عراقية للتوسط بين السعودية وإيران لحل الأزمة بين البلدين. بل إن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن ولي العهد السعودي طلب من العراق وباكستان التوسط للتوصل إلى تفاهمات بين السعودية وإيران. ويرى الدكتور مهند العزاوي أن "التيار الوطني المتجانس اليوم ليس بحاجة إلى أي أحد يمنحه المساعدة"، في إشارة منه إلى المتظاهرين. ويوضح العزاوي أن الصمت يعود ربما إلى "تقارب سعودي إيراني، كما أن الجوار العربي برمته مع النظام الحالي في العراق". إذ أن من الواضح، كما يرى مراقبون، عدم توفر رغبة إقليمية في توتر وعدم استقرار جديد في العراق، خصوصاً بعد حرب السعودية في اليمن والحرب السورية.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في لقاء مع ملك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.

التدخلات موجودة ولكن..

يعترف كثيرون أن العراق أصبح ساحة لصراع إقليمي منذ مدة رغم الاستقرار الأمني بعد هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي. ومن الواضح، حسب خبراء، أن المصالح السياسية ليست فقط تلك التي تدفع دول مجاورة للعراق إلى التدخل للحفاظ على مصالحها، سواء من خلال علاقتها مع أطراف داخل الحكومة أو العملية السياسة برمتها أو الجهات التي تحمل السلاح مثل "الحشد الشعبي". بل إن هناك دواع أخرى غير معلن علنها.

وحسبما يرى وزير النقل العراقي السابق المهندس عامر عبد الجبار إسماعيل، في حوار خص به DW عربية، فإن التدخلات الخارجية أمر طبيعي جداً وإنها "موجودة في كل مكان بالعالم"، غير أنه يذهب في تحليله للتدخلات المفترضة إلى أبعاد اقتصادية لها تأثير سياسي. ويتابع الوزير السابق: "العراق سوق كبيرة فيه 40 مليون نسمة وبلد غني. لذلك تفكر دول إقليمية في جعل العراق سوقاً لبضاعتها، ولهذا ليس من مصلحتها أن يزدهر العراق صناعياً أو زراعياً".

لكنه انتقد محاولة الأحزاب السياسية الهروب من المسؤولية وتوجيه الاتهام إلى الخارج، مضيفاً: "الأحزاب المتضررة ستتهم المتظاهرين بأنهم مندسين، أو أمريكا تحرضهم، أو إسرائيل تدعمهم. هذه اسطوانات مشروخة. نعم هناك تدخلات خارجية، لا يمكن نفي هذا، ولكن أليس هناك معاناة وشعب مضطهد وفساد أم لا؟"، يتساءل وزير النقل العراقي السابق.

عباس الخشالي