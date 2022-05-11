 حراس الكلمة.. كيف يمكن حماية حرية الصحافيين وحياتهم؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.05.2022

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سياسة واقتصاد

حراس الكلمة.. كيف يمكن حماية حرية الصحافيين وحياتهم؟

ليست مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، أول صحافية تقتل خلال عملها، إذ تضم القائمة العديد من الصحافيين الذين قتلوا هذا العام. وفي ضوء المخاطر والعنف ضد الصحافيين، من يضمن حريتهم ويحمي حياتهم وخاصة في مناطق النزاع؟

فنان يرسم لوحة جدارية في الضفة الغربية لمراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة

مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة سلط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها الصحافيون حول العالم أثناء عملهم والتي قد تكلفهم حياتهم

للحفاظ على حرية الصحافة والإعلام، يجب أن يكون الصحافيون قادرين على أداء مهامهم في أمان، لكن لسوء الحظ يتعرض الصحافيون والأطقم الإعلامية للمخاطر وحتى الموت، خاصة في مناطق النزاع وبعض الدول الأخرى حول العالم.

مختارات

قتلت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، كما أصيب زميلها علي السمودي من الخلف حسب قناة الجزيرة، ولم يعرف على الفور مصدر إطلاق النار. وتضاف واقعة مقتل شيرين أبو عاقلة إلى سجل طويل من حوادث قتل بحق صحافيين وصل عددهم إلى 28 خلال أدائهم لعملهم منذ بداية العام الجاري فقط، حسب إحصائيات المعهد الدولي للصحافة.

وفي تعليقه، قال سكوت غريفن، نائب مدير المعهد الدولي للصحافة، إن الصحافيين "يتعرضون لهجمات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد بما في ذلك أثناء عملهم في مناطق النزاع".

يشار إلى أنه في عام 2021، قُتل 45 صحافيا، لكن المعهد الدولي للصحافة أشار إلى وجود تزايد في الهجمات ضد الصحافيين والأطقم الإعلامية منذ بداية العام الجاري.

ما أشكال الحماية الدولية للصحافيين؟

وفي ظل استمرار استهداف الصحافيين خاصة في مناطق النزاع، ماهي الحماية الدولية المتوفرة للصحافيين؟

يؤكد غريفن أن قوانين حقوق الإنسان تنطبق على الصحافيين ويكفل حمايتهم أيضا، مضيفا أن "الصحافيين مثل المدنيين، لا يمكن أن يكونوا أهدافا مشروعة على الإطلاق من كافة أطراف النزاع. ما يعني أن الهجوم المتعمد على أي صحافي سيكون انتهاكا للقانون الدولي وسيتعين محاسبة المسؤولين".

من جانبها، أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" واقعة مقتل شيرين أبو عاقلة حيث أكدت الناطقة باسمها بولين أديس-ميفيل على أن "مقتلها يشكل انتهاكا لاتفاقية جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2022 بشأنسلامة وحماية الصحافيين".

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، أشار غريفن إلى أنه يدخل في هذا الإطار قرارات صدرت عن كيانات أممية، إلى جانب أشكال الحماية الأساسية الأخرى لحرية الصحافة بما في ذلك المعاهدات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

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الاتحاد الأوروبي يدين مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة

كسر دائرة الإفلات من العقاب

ويؤكد غريفن على أهم شيء يمكن فعله في الحالات التي تستهدف الصحافيين ووسائل الإعلام هو تحقيق والمساءلة، مضيفا أن "الجميع يدرك أهمية ذلك، لكن في 90 بالمائة من الحالات التي يتعرض فيها صحافيون للقتل، لا تتم محاسبة المسؤولين".

وأضاف "سوف يتسبب الفشل في الرد بشكل سريع على الاعتداءات ضد الصحافيين ومحاسبة المسؤولين على ما يتعرض له الصحافيون من هجمات، في خلق ما نطلق عليه دائرة العنف ودائرة الإفلات من العقاب. في هذه الحالة سوف يشعر المسؤولون بأنهم يستطيعون التصرف دون الخوف من عواقب أو أي مساءلة". وشدد على أن "هذا الأمر سيكون بمثابة دعوة مفتوحة للاعتداء على الصحافيين".

وتتفق بولين أديس-ميفيل مع ذهب إليه غريفن. وتقول إن "كسر دائرة الإفلات من العقاب يعد الركيزة الأساسية لإنهاء حوادث القتل بحق الصحافيين"، مؤكدة أنه في حال "عدم وجود إجراء ورد قضائي، فإن سجل قتل الصحافيين سوف يكبر ويكبر ويكبر"

وأشارت إلى أنه يمكن رفع قضايا ودعاوى أمام محاكم عادية أو أمام المحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أنه حتى إذا لم يتم البدء في إجراء قضائي فيتعين ممارسة المزيد من الضغوط الدولية.

وفي ذلك، قالت إن الضغط الدولي يعد "قضية أساسية في مثل هذه الحالات، لأنه سيؤدي إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم؛ ما يجبر الدول على تحمل مسؤوليتها إزاء حماية الصحافيين".

في المقابل، أكد غريفن على ضرورة أن يستمر هذا الضغط الدولي بشكل فعال، وإلا سيكون الأمر "مجرد ضجيج"، على حد قوله.

مظاهرة أمام القنصلية الروسية في هامبورغ في اليوم العالمي لحرية الصحافة 03.05.2022

حرية الإعلام أيضا من ضحايا غزو روسيا لأوكرانيا.. مظاهرة أمام القنصلية الروسية في هامبورغ في اليوم العالمي لحرية الصحافة

الغزو الروسي لأوكرانيا والخطر على حرية الإعلام!

يشار إلى أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت هذه المنطقة تشهدتقييدا لحرية الإعلام بشكل متزايد، فضلا عن استهداف الصحافيين. وهو ما وصفته الناطق باسم منظمة "مراسلون بلا حدود" بولين أديس-ميفيل بقولها: "الوضع في أوكرانيا بات مقلقا للغاية في الوقت الحالي".

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إن ستة صحافيين من بين سبعة قتلوا خلال عملهم في تغطية الصراع في أوكرانيا "جرى استهدافهم بشكل متعمد من قبل القوات الروسية".

وهنا يؤكد غريفن على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحافيين وتقديمهم للعدالة، مضيفا "إذا جرى استهداف بعض الصحافيين بشكل مباشر، فنحن بحاجة إلى البدء في جمع الأدلة للبدء في محاكمات جرائم حرب محتملة".

وفي هذا السياق، يسلط غريفن الضوء على المكسيك حيث قُتل 11 صحفيا هذا العام في حصيلة مخيفة رغم أن المكسيك لا تعد منطقة نزاع أو حرب، مشيرا إلى أن العديد من جرائم القتل ضد الصحافيين ترتبط بعصابات تجارة المخدرات.

وقال إن الوضع في المكسيك أصبح "مروعا ولا يُحتمل. وفي الواقع، فإن السلطات هناك غير قادرة على السيطرة على هذا الأمر".

صحافي يجلس أمام قبر الصحافي اليمني أديب الجنيني في تعز

ينصح الصحافيون بارتداء خوذة وسترة واقية خاصة بالصحافيين لتمييزهم وحماية أنفسهم

كيف يمكن للصحافيين حماية أنفسهم؟

وفي ضوء هذا السجل الطويل من الاعتداءات ضد الصحافيين خاصة في مناطق النزاع، يؤكد كل من غريفن وبولين أديس-ميفيل على ضرورة أن تكون الأطقم الإعلامية والصحافية مستعدة لكي تخوض عملها خاصة في مناطق النزاع وقد حصلت على تدريب كافٍ.

ويقول غريفن إنه يتعين على المؤسسات الإعلامية التأكد من اعتماد بروتوكولات السلامة بما في ذلك تخصيص موارد كافية لحماية الصحافيين وضمان حصولهم على دورات تدريبية مناسبة.

بدورها، قالت بولين أديس-ميفيل إنه يتعين على الصحافيين خلال تغطيتهم الصراعات والنزاعات مثل الحرب الدائرة في أوكرانيا ارتداء خوذات وسترات.

وبالعودة إلى واقعة مقتل شيرين أبو عاقلة، للأسف فإن مثل هذه الإجراءات لم تساعدها حيث كانت ترتدي سترة الصحافة عندما أُطلق النار عليها، حسب قناة الجزيرة. وفي نعيها، قالت بولين أديس-ميفيل "لقد كانت صحافية مشهورة وأيقونة ورمزا للكثير من الصحافيين، ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في العالم بأسره. اليوم مجتمع الصحافيين في حداد".

سونيا أنجليكا اديهن/ م.ع

  • Palästina | Journalistin Shireen Abu Akleh durch Schüsse getötet

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    شيرين أبو عاقلة

    صحافية مخضرمة عملت في قناة الجزيرة القطرية. قُتلت خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. وجهت اتهامات للجيش الإسرائيلي باستهدافها، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ربما أصيبت بنيران فلسطينية عشوائية. كانت شيرين أبو عاقلة (51 عاماً)، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، ترتدي سترة الصحافة التي تميز عملها بوضوح أثناء التغطية في مدينة جنين.

  • الصحافية اليمنية رشا عبد الله

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    رشا عبد الله

    لقيت الصحافية اليمنية رشا عبد الله مصرعها في تفجير استهدف سيارتها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد والواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي". كانت الصحافية الراحلة حاملاً ما أدى لمقتل جنينها أيضاً في التفجير الذي تم بواسطة عبوة ناسفة ألصقت بسيارتها وتم تفجيرها عن بعد، فيما أصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

  • الصحافي السعودي جمال خاشقجي

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جمال خاشقجي

    صحافي سعودي بارز كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" منتقدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 قُتل خاشقجي في عملية وحشية داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. شوهت الجريمة صورة السعودية وسمعتها بشكل كبير. بدأت تركيا محاكمة غيابية في تموز/ يوليو 2020 بحق 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بالجريمة، لكنها نقلت ملف القضية في 7 نيسان/ أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء منظّمات حقوقية.

  • الصحافية العراقية أطوار بهجت

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    أطوار بهجت

    كانت الصحافية العراقية الراحلة تعمل لحساب قناة العربية وكانت في طريقها لتغطية واقعة تفجير مرقد الإمام العسكري في فبراير/شباط 2006، لكنها أوقفت على حاجز عسكري قرب سامراء من قبل ما كان يعرف بـ "فرق الموت العراقية". أكد فيديو نشرته وسائل إعلام دولية تعرضها لتعذيب هائل وانتشرت أنباء عن تعرضها للاغتصاب قبل أن تذبح بوحشية. في 2009 أعلنت السلطات العراقية القبض على قاتلها والذي اعترف أيضاً بقتل زميليها.

  • وقفة احتجاجية في ذكرى وفاة الصحافي الحسيني أبو ضيف في القاهرة 11.12.2014

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    الحسيني أبو ضيف

    صحافي مصري شاب أصيب بعيار ناري في رأسه أواخر عام 2012 خلال تغطيته إحدى المظاهرات التي عرفت في وقتها باسم "أحداث الاتحادية"، وأعلنت وفاته في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012. تبادل الأمن المصري وجماعة الإخوان الاتهامات بالمسؤولية عن مقتله. لاحقاً اعتقل شخص قيل إنه من مناصري جماعة الإخوان ووجهت إليه تهمة قتل الحسيني وحكم عليه في 2020 بالسجن المشدد 20 عاماً، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

  • المصور الصحفي اللبناني سمير كساب

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    فريق سكاي نيوز عربية في سوريا

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنها فقدت الاتصال مع أفراد طاقهما في سوريا والمكون من ثلاثة أشخاص هم الصحافي الموريتاني إسحاق مختار، والمصور اللبناني سمير كساب (يظهر في الصورة)، وسائق سوري لم يُعلن عن اسمه بناءً على طلب أسرته. تقول "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال النزاع في سوريا.

  • الصحافي اللبناني سمير قصير

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    سمير قصير

    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحافي اللبناني المعروف سمير قصير (45 عاماً) بعد تفجير سيارته في بيروت. ورغم مرور سنوات على اغتياله لم يكشف بعد عن قتلة سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

  • بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جبران تويني

    بعد أسابيع من اغتيال الصحافي سمير قصير، اغتيل الصحافي اللبناني الآخر جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

  • صورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    علي حسن الجابر

    كان رئيساً لقسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاماً في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي الليبية. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.