حرائق هائلة حول لوس انجليس وبايدن يلغي رحلته إلى إيطاليا

أسفرت حرائق هائلة مستعرة في منطقة لوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل خمسة أشخاص وأتت على مئات المنازل والمنشآت، ما دفع السطات لإطلاق تحذير لعشرات الآلاف بالإخلاء. والرئيس بايدن يلغي آخر زيارة خارجية له.

حاصرت حرائق غابات مستعرة مدينة لوس انجليس الأمريكية وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وتدمير مئات المنازل واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه ودفعت المسؤولين لإصدار أوامر لأكثر من 100 ألف شخص للإخلاء.

وأمرت السلطات ليل الأربعاء سكان وسط منطقة هوليوود التاريخية بإخلاء منازلهم بعد اندلاع حريق جديد على بُعد مئات الأمتار فقط من جادّة هوليوود. وقالت مديرية الإطفاء في لوس أنجليس "تهديد فوري للحياة. هذا أمر قانوني بالمغادرة الآن. المنطقة محظورة قانونا أمام العامّة"، مرفقة هذا الأمر بخريطة تظهر فيها أقسام من حيّ السينما الشهير.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء (التاسع من كانون الثاني/يناير 2025) أنّ الرئيس جو بايدن ألغى رحلة كان مقرراً أن يقوم بها إلى إيطاليا من 9 ولغاية 12 كانون الثاني/يناير الجاري "من أجل التركيز على إدارة كل نواحي الاستجابة الفدرالية في الأيام المقبلة"، وفق متحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان-بيار في بيان.

وأتى قرار جو بايدن بعد أن أعلنت السلطات في لوس أنجليس أنّ خمسة أشخاص على الأقلّ لقوا مصرعهم في حرائق غابات ضخمة اندلعت عند مشارف المدينة الكبرى ولا تزال خارج السيطرة لا بل انها تتمدّد بسرعة، محذّرة من أنّ هذه الحصيلة مرشّحة للارتفاع. وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أجّجتها رياح عاتية على أكثر من 1500 مبنى وأرغمت أكثر من مئة ألف شخص على إخلاء منازلهم.

ويأتي اندلاع الحرائق في وقت حساس بشكل خاص لمنطقة جنوب كاليفورنيا التي لم تشهد هطول أمطار غزيرة منذ بداية الموسم في تشرين الأول/أكتوبر.

ويقول علماء إن الحرائق، التي اندلعت في غير التوقيت المعتاد لحرائق الغابات، تمثل أحدث الظواهر الجوية المتطرفة التي من المرجح أن تتفاقم بصورة أكبر مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم في العقود القادمة.

خ.س/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، أ ب/د ب أ)