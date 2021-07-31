حرائق تركيا - ارتفاع حصيلة القتلى وأردوغان يعلن 5 مناطق منكوبة

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت (31 يوليو/تموز 2021) أن رجلي إطفاء لقيا حتفهما، وأٌصيب اثنان آخران، جراء حرائق الغابات بولاية أنطاليا، جنوب غربي تركيا، لترتفع حصيلة الضحايا إلى ستة.

وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، حدث ذلك جراء احتراق سيارة إطفاء خلال جهود إخماد الحرائق في منطقة مانافغات، بولاية أنطاليا. وأعلن مساء أمس الجمعة وفاة 4 أشخاص، وإصابة العشرات بجروح جراء الحرائق.

ولليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات الطوارئ في تركيا مكافحة حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي البلاد، وهي أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين وعثمانية والتي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وقال وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، في تغريدة اليوم السبت إن عشرة حرائق لا تزال مستعرة، منها ثلاث في منطقة العطلات الشهيرة، أنطاليا.

وتم احتواء 88 من أصل 98 حريقا اندلعت في محافظات مختلفة منذ يوم الأربعاء الماضي. وكانت الحرائق خطيرة للغاية على الساحل التركي على البحر المتوسط، وعطلت الرياح العاتية جهود إخمادها.

وجرى إخلاء الكثير من المناطق والفنادق، وتم نقل السياح إلى مناطق آمنة بالقوارب. ولايزال السبب وراء الحرائق غير معلوم. وتحقق السلطات التركية في جميع الاحتمالات ولا تستبعد أنه جرى إشعال النار عمدا.

ولايزال السبب وراء الحرائق غير معلوم. وتحقق السلطات التركية في جميع الاحتمالات ولا تستبعد أنه جرى إشعال النار عمدا.

إ.ع/ع.ج.م ( د ب أ)