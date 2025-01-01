حذارِ.. الأدوية المسكنة للألم قد تهدد شخصيتك وسلوكك

تنطوي مسكنات الألم على آثار جانبية خطيرة تتجاوز الضرر بصحتك الجسدية. فقد أثبتت دراسة حديثة أن تناول جرعات كبيرة من مسكنات الألم مثل الباراسيتامول قد يغير شخصيتك وسلوكك.

تتوفر الأدوية المسكنة للألم مثل الباراسيتامول في كافة الصيدليات ويمكن الحصول عليها بسهولة دون الحاجة إلى وصفة طبية. ويشيع استخدام مسكنات الآلام عند الشعور بالصداع أو ألم في الأسنان وما شابه ذلك من آلام بسيطة، ولكن كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الباراسيتامول ومسكنات الألم له آثار جانبية طويلة المدى أكثر مما يمكن أن تتخيل.

كما توضح الرابطة المهنية للأطباء الباطنيين الألمان أنه يمكن استخدام كل من الإيبوبروفين والباراسيتامول للاستخدام قصير المدى لعلاج الحمى والآلام الخفيفة إلى المتوسطة، ولكن يجب الانتباه إلى الجرعات وفيما إذا كان المريض يعاني من حساسية ضد أحد مكوناته.

زيادة الاستعداد للمخاطرة

بيّنت دراسة أمريكية أن تناول الباراسيتامول قد يغير سلوك الإنسان، فقال عالم الأعصاب بالدين واي من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية: "يبدو أن الباراسيتامول يجعل الأشخاص يشعرون بمشاعر أقل سلبية عند التفكير في الأنشطة الخطرة، وببساطة فإنهم لا يشعرون بالقلق بنفس القدر عند عدم تناول أي عقار".

حللت الدراسة سلوكيات 500 طالب تناول بعضهم 1000 ملغ من الباراسيتامول، وهي الجرعة القصوى الموصى بها للبالغين.

تم قياس استعداد المشاركين للمخاطرة من خلال النظر في كيفية اتخاذهم لقرارات تتعلق بكسب أو خسارة المال، وتم تقييمهم في مواقف افتراضية مثل القفز بالحبل من جسر عال أو القيادة دون حزام الأمان، وأظهر الأشخاص الذين تناولوا الباراسيتامول استعداداً أكبر للمخاطرة.

مسكنات الألم وآثارها الجانبية الخطرة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

الإحساس العاطفي والعمليات المعرفية بخطر

وبيّنت الدراسة نفسها أن الباراسيتامول يؤثر على العمليات النفسية ويقلل الحساسية تجاه المشاعر ويقلل من التعاطف ويخفف من الوظائف المعرفية، ولهذا توصي الرابطة المهنية للأطباء الباطنيين الألمان بعدم تناول أكثر من ست إلى ثماني حبات من الباراسيتامول بتركيز 500 ملغ يومياً وألا يكون أكثر من عشرة أيام في الشهر، وإلا ستصاب الكلى والكبد بضرر بالغ.

أكدت ذلك دراسة أخرى بحثت في أثر عقار الأسيتامينوفين وهو مسكن قوي للآلام على التعاطف الإيجابي مع الآخرين، وتبيّن أن تناول هذا العقار يقلل من قدرة الإنسان على التعاطف مع مشاعر الآخرين ومعاناتهم؛ لأنه يحدّ من نشاط مناطق محددة في الدماغ التي يعتقد أنها مرتبطة بالوعي العاطفي.

م.ج