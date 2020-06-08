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حديقة الحيوان

حديقة الحيوان مكان تعرض فيه الحيوانات في أقفاص أو على مساحات محدودة من الأرض بشكل يتيح للزائرين مشاهدتها. وتناقص جمهور هذه الحدائق مؤخرا بسبب شيوع ثقافة الرأفة بالحيوان واعتبار سجنه سلبا للحرية وانتهاكا لحق الحياة.

تناقص عدد حدائق الحيوان، مقابل تزايد عدد المحميات التي تسرح فيها الحيوانات في مراعٍ شاسعة كبيرة تحيط بها سياجات تمنع انقراضها أو صيدها بشكل جائر. ويزور كثير من الناس هذه المحميات للتمتع بمشاهد الحياة الطبيعية للحيوانات.

ARCHIV - 08.04.2018, Dänemark, Kopenhagen: Panda Xing sitzt in seinem Gehege im Kopenhagener Zoo. Das Tier entkam am Montag aus seinem Gehege und streifte durch den Park, bevor das Personal es betäuben und zurückbringen konnte. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

كوبنهاغن.. إحباط هروب شينغ إير العملاق من أنثاه 08.06.2020

في عملية هروب دراماتيكية تسلل دب الباندا العملاق شينغ إير من حديقة الحيوان في كوبنهاغن هارباً من أنثاه ماو صن. لكن سرعان ما تدارك الحراس الموقف بإبرة مخدرة.
Nadia, a 4-year-old female Malayan tiger at the Bronx Zoo, that the zoo said on April 5, 2020 has tested positive for coronavirus disease (COVID-19) is seen in an undated handout photo provided by the Bronx zoo in New York. WCS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

إصابة الماليزية "ناديا" بفيروس كورونا كأول حالة في العالم 06.04.2020

أعلنت السلطات الأمريكية إصابة "ناديا" الماليزية في حديقة الحيوان نيويورك بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أثبتت الفحوصات إيجابية نتائج اختبارها، وكشفت عن كيفية وصول الفيروس إلى "ناديا" التي تعاني من سعال جاف.
Several streets in Dortmund city center were closed off on Saturday 12.1.20 and barriers erected in preparation for the disposal of suspected bombs at four sites in the city's clinic district. 14,000 people will be evacuated tomorrow including patients at two of Dortmund's biggest hospitals. The football museum, churches, old people's homes and parts of the main train station will be closed for the day.

دورتموند: إجلاء الآلاف بسبب قنابل تعود للحرب العالمية 12.01.2020

عطلة نهاية أسبوع غير هادئة في مدينة دورتموند الألمانية، إذ اضطر الآلاف لإخلاء منازلهم للاشتباه في وجود قنابل تعود للحرب العالمية. الشرطة عرضت على المتضررين زيارة حديقة الحيوان مجانا.
dpatopbilder - 01.01.2020, Nordrhein-Westfalen, Krefeld: Menschen haben nach dem Brand des Affenhaus des Krefelder Zoos als Zeichen der Trauer am Zoo Kerzen und einen Stoffaffen aufgestellt. Bei dem Brand in der Nacht zum Mittwoch sind mehr als 30 Tiere gestorben. Foto: Alexander Forstreuter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا: ثلاث نساء يتسببن في احتراق قفص القرود بحديقة حيوان 03.01.2020

بعد الحريق الذي شب في حديقة الحيوان في مدينة كريفيلد الألمانية ليلة رأس السنة وتسبب في نفوق العديد من القردة، أعلنت الشرطة أن امرأة وابنتيها تسببن في الحريق. وتواجه النساء خطر السجن خمس سنوات أو غرامة مالية.
das Nilpferd oder Flußpferd oder Hippopotamus ist ein großes pflanzenfressendes Säugetier aus dem mittleren und südlichen Afrika wo es in Wassernähe lebt esc zählt zu den schwersten landbewohnenden Säugetieren nach den Elefanten, zusammen mit den Breitmaulnashörnern die Bezeichnung Pferd ist mißverständlich denn mit Perden ist es nicht verwandt derzeitige Lehrmeinung ist dass es mit Walen verwandt ist zumal es ja fast aussieht wie ein Wal mit Beinen das kleine Nilpferd im Bild ist das erste seit Eröffnung des Hippodroms im Zoo von Köln geborene Nilpferd- Baby Dieser Nilpferd-Nachwuchs kam im Mai 2019 auf die Welt *** the hippo or hippo or Hippopotamus is a large herbivorous mammal from central and southern Africa where it lives near water esc is one of the heaviest land-living in mammals after elephants, together with the w

لم تجد حديقة الحيوان اسماً للمولود الجديد فلجأت لهذا الأسلوب! 30.11.2019

قررت حديقة حيوان في تايلاند أن تُشرك زوارها في عملية اختيار اسم للعضو الجديد بها؛ فرس النهر القزم المعروف باجتذاب العديدين للحديقة من أجل مشاهدته، فكيف تجاوب الجمهور، وما هي الأسماء المُقترحة للحيوان الصغير؟
Panda Meng-Meng carries one of her newborn twin cubs in her mouth at Berlin Zoo, Berlin, Germany August 31, 2019 in this still image taken from a video made available September 2, 2019. Berlin Zoo/REUTERS TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

ألمانيا تحتفل بولادة أول صغيرين لباندا من النوع العملاق 02.09.2019

تحتفل حديقة الحيوانات في العاصمة الألمانية برلين بحدث استثنائي، إذ حدثت فيها أول ولادة لصغيرين من نوع الباندا العملاقة. وفيما تعتني الأم منغ منغ بصغيريها، يسترخي الأب جياوتشينغ بعيداً ماضغاً أعواد البامبو اللذيذة.
One of the two Chinese panda bears is seen as German Chancellor Angela Merkel and Chinese President Xi Jinping visit their compound during a welcome ceremony at the Zoo in Berlin, Germany July 5, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

دب رياضي وثعلب رسَّام ـ حيوانات فريدة في الحدائق الأوروبية 10.06.2019

هل أنت من محبي حدائق الحيوانات وتتردد عليها للتعرف على الحيوانات الغريبة والنادرة، والاستمتاع بمشاهدتها وهي تقوم ببعض التصرفات المثيرة؟ رافقنا في جولة مصورة في بعض حدائق أوروبا.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Ausstellung Ape Culture / Kultur der Affen im Haus der Kulturen der Welt in Berlin vom 30.4. bis zum 6.7.2015 ; Eröffnung 29.4.2015, 18h Koko: le gorille qui parle R: Barbet Schroeder, Frankreich 1978 © Les Films du Losange (Filmstill) Bitte beachten Sie, dass die hier zum Download angebotenen Abbildungen urheberrechtlich geschützt sind und ausschließlich zur aktuellen Berichterstattung honorarfrei verwendet werden dürfen. Fotograf und Copyright © müssen genannt werden.

رحيل المحبوبة "كوكو"... صديقة البشر! 22.06.2018

كانت تتواصل مع البشر أم كانت تعيد بعض أفعال تدربت عليه؟ سؤال حير من تابعوا الغوريلا الأشهر التي رحلت تاركة رسالة تنبيه لمخاطر اختفاء جنسها مع صور ومشاهد أحبها الأطفال والكبار.

الباندا "بي بي" يحتفل بعيد ميلاده الثاني 23.08.2017

حديقة حيوان أمريكية تحتفل على طريقتها بعيد الميلاد الثاني لدب الباندا الذي ولد لديها.

هكذا تعاملت حديقة حيوانات صينية مع حرارة الصيف المرتفعة! 21.07.2017

واجهت حديقة حيوان بشمال الصين حرارة الصيف المرتفعة التي عانت منها الحيوانات بعدة طرق مختلفة فيما بدت الحيوانات سعيدة بكسر حدة الحرارة عقب تنفيذ إجراءات الحديقة

صغير الباندا يقع دائما في المشاكل!! 03.05.2017

حاول باندا صغير أولا صعود شجرة، ثم قرر الذهاب للنوم، لكن فوق أخيه الصغير. كاميرا مراقبة حديقة الحيوان في الصين وثقت ذلك.

Kopf eines männlichen Löwen im Portrait

جمعية لرعاية الحيوان تتكفل بإنقاذ حيوانات الموصل من المجاعة وسوء الرعاية 03.04.2017

كانت حديقة الحيوان في الموصل متنزها للتمتع بمشاهدة الحيوانات ليستمتع الأطفال بمشاهدة الخيول والقردة والطيور. ولكنها تعرضت للدمار بعد أشهر من القتال في الموصل لتحريرها من تنظيم "داعش". ولم يتبق في الحديقة سوى أسد ودب وزوج من الطاووس وقرد!
WASHINGTON, Feb. 16, 2017 Giant Panda Bao Bao plays at the Smithsonian's National Zoo in Washington D.C., the Unite States, on Feb. 16, 2017. National Zoo holds a series of online and on-site events to bid farewell to Giant Panda Bao Bao from Feb. 16 to Feb. 20 before it departs for China on Feb. 21 |

نقل مباشر لحفل زفاف الباندا " باو باو" من واشنطن إلى الصين 21.02.2017

أعلنت حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن غلق أبوابها لساعات وذلك في إطار حفل وداع للباندا الشهيرة "باو باو"، ذات الفراء الرقيق باللونين الأسود والأبيض، والتي سترسل إلى الصين للتزاوج، ويمكن للمهتمين مشاهدة الحفل مباشرة.

*** NUR FÜR BERICHTERSTATTUNG ANIMALS LEBANON *** Local zoos in Lebanon breed lions as exotic pets in shocking conditions but have little regard for their fate afterwards which usually means they die in less than two years of being sold on to private owners. Cash-strapped zoos can make real money from selling lions, tigers and cheetahs to families of the country’s elite during a period where the rest of the country can ill afford the 3 euro entrance fee 4 - Zoo took this lion from his mother to be used on television, distressed and covered in paint .jpgt. (c) Animal Lebanon

عندما تتحول الأسود إلى رمز للثروة والقوة في لبنان 16.09.2016

يفضل بعض الأثرياء في لبنان امتلاك حيوانات غير مألوفة في بيوتهم مثل الأسود ويدفعون أموالا كثيرة لشرائها من حديقة الحيوان. منظمات الرفق بالحيوان انتقدت هذا الأمر وطالبت بحماية مثل هذه الحيوانات بدل من المتاجرة فيها.
[10162477] Internationaler Auftritt des Online-Videoportals YouTube PARIS 07/06/19. Google launches YouTube France in Paris. As reported last week, Google has launched versions of its video sharing service YouTube in French and other languages. Google executives including CEO give further details of the new services at a news conference in Paris today. +++(c) dpa - Report+++

10 سنوات على إطلاق أول فيديو على موقع يوتيوب 23.04.2015

في 23 نيسان / أبريل 2015 تمر 10 أعوام على أول فيديو وضع على موقع يوتيوب، بعد ذلك تتابعت قصة نجاحه على الأنترنت. " أنا في حديقة الحيوان" كان اسم أول فيلم يتم رفعه على موقع يوتيوب.
Schimpanse, Jungtier / (Pan troglodytes) pixel

شيمبانزي يتزعم عصابة ويدبر خطة للهروب من حديقة الحيوان 11.04.2014

استغل سبعة من قردة الشيمبانزي ذكاءهم واستخدموا فرع شجرة كسلم ليتسلقوا حائطا ويهربوا لفترة وجيزة من محبسهم في حديقة حيوان كانساس الأمريكية. ما دفع القائمين على حراسة الحديقة إلى إغلاقها.
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