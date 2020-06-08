حديقة الحيوان مكان تعرض فيه الحيوانات في أقفاص أو على مساحات محدودة من الأرض بشكل يتيح للزائرين مشاهدتها. وتناقص جمهور هذه الحدائق مؤخرا بسبب شيوع ثقافة الرأفة بالحيوان واعتبار سجنه سلبا للحرية وانتهاكا لحق الحياة.

تناقص عدد حدائق الحيوان، مقابل تزايد عدد المحميات التي تسرح فيها الحيوانات في مراعٍ شاسعة كبيرة تحيط بها سياجات تمنع انقراضها أو صيدها بشكل جائر. ويزور كثير من الناس هذه المحميات للتمتع بمشاهد الحياة الطبيعية للحيوانات.