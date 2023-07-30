حدث تاريخي في هيرتا برلين: ثلاثة أشقاء يشاركون بمباراة واحدة

شهد فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم حدثاً تاريخياً في كرة القدم الألمانية حيث شارك ضمن صفوف الفريق ثلاثة أشقاء، هم أبناء المدير الفني بال دارداي، خلال المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام فورتونا دوسلدورف صفر / 1 أمس السبت (29 يوليو/ تموز 2023) في المرحلة الأولى من دوري الدرجة الثانية.

ودفع بال دارداي باللاعب مارتون دارداي ضمن التشكيل الأساسي ثم شارك بالكو دارداي في الدقيقة 29 وبعده شارك شقيقهما الثالث بينس دارداي في الدقيقة 76 .

وقال بال دارداي عقب المباراة :"القدر أراد أن تسير الأمور بهذا الشكل." وأضاف :"هذه هي قصة عائلتي. والدي كان قد اعتاد بالفعل على اللعب مع شقيقي في المجر. هذا طبيعي بالنسبة لنا. أنا أيضاً لعبت مع شقيقي قبل أن آتي إلى ألمانيا." وتابع :"والآن، بعد البقاء في هيرتا لهذه الفترة الطويلة، أصبح أبنائي ينتمون للفريق."

وكان بالكو دارداي قد عاد من المجر مؤخراً لينضم إلى شقيقيه في هيرتا برلين الهابط من دوري الدرجة الأولى (بوندسليغا).

وتمثلت المفاجأة الكبرى في مباراة أمس في المشاركة الأولى للاعب بينس دارداي (17 عاماً) في المباريات الرسمية للفريق. وقال بال دارداي، الذي لعب لوقت طويل لفريق هيرتا برلين، وعاد مؤخراً إلى تدريب الفريق من جديد، إن "بينس عمل بجدية من أجل هذا"، ورفض أي ادعاءات بمنحه معاملة تفضيلية.

وقال بال دارداي :"لم أجدد عقد مارتون، ولم أضم بالكو من جديد. كلهم أرادوا اللعب لهيرتا، كان من الممكن أن يجنوا ما هو أكثر في فريق آخر. هذا ليس خطأ من جانبي أو من زوجتي."

أضاف أنه كمدرب، شعر بالسعادة لكون الأشقاء الثلاثة يحظون بالكفاءة الكافية للعب على هذا المستوى، لكنه كأب "لا يشعر بشيء. الشيء الوحيد الذي أشعر به هو أننا لم نسجل هدفاً."

ع.ح./أ.ح. (د ب أ)