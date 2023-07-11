حتى لا تعتبر سرقة.. احذر هذه التصرفات عند التسوق!

قد تكون على عجلة من أمرك وتقصد "السوبر ماركت"لإجراء عملية شراء صغيرة، دون استخدام عربة أو سلة التسوق. لكن سرعان ما تمتلىء يداك بالخبز والحليب والزبدة والشوكولاته وغيرها. وقد تصل إلى باب الخروج من المحل التجاري وأنت تضع رقائق البطاطا في حقيبة الظهر أو في الحقيبة التي أحضرتها معك. ولكن هل مسموح لك فعل ذلك، أم أنك تعتبر "سارقا"؟
متى تعتبر "سرقة" وفق القانون؟
نقلا عن صحيفة "أوغسبورغ ألغماينه" الألمانية، ينظم القانون الجنائي (StGB) جريمة السرقةبموجب الفقرة 242. و بحسب الجملة الأولى من هذه الفقرة فإن"كل شخص سلب شيئا قابلا للتحريك من شخص آخر بقصد الاستيلاء غير المشروع عليه لصالحه أو للغير، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو بالغرامة".
ولكي يتم اعتبار مثل هذا العمل "سرقة"، لا يشترط أن تتم العملية بنجاح، بل مجرد المحاولة يعاقب عليها.
وفق وزارة البيئة وحماية المستهلك في ولاية بافاريا، لا يسمح بوضع بضائع "السوبر ماركت" بداخل الحقيبة الشخصية، لأن ذلك يعتبر "سرقة". والسبب هو أن الزبون في هذه الحالة يأخذ بضائع غير مدفوعة الثمن والتي لا تزال في ملكية المتجر.
يفضل دوماً استخدام سلة التسوق عند العجلة أيضاً!
ووفق مكتب المحاماة "سعيد"، فإن الأمر لا يتعلق دوماً بالسرقة عندما يتم نقل البضائع خارج "السوبر ماركت" بداخل الحقيبة الشخصية. لهذا عند استخدام عربة أو سلة التسوق المفتوحة، في هذه الحالة ، "لا توجد عادة مصادرة أو سرقة، لأنها تبقى تحت نظر مالك السوبر ماركت".
ولكن الوضع يختلف بالنسبة للحقائب القماشية أو حقيبة الظهر أو غيرها من الحقائب المغلقة بشكل كلي أو شبه المغلقة. لأنه في هذه الحالة لم يعد مالك "السوبر ماركت" قادراً على رؤية البضائع. وفي معظم هذه الحالات، وفق شركة المحاماة "سعيد"، يمكن الحديث عن جريمة "سرقة" لأن العناصر الموضوعية للسرقة مكتملة بالفعل.
فتح واستهلاك البضائع يعاقب عليه أيضاً
في المقابل نص القانون على وجوب وجود نية، أي أن الجاني يجب أن يكون قد تصرف بقصد اعتبار الفعل "سرقة". فوفق مكتب المحاماة "سعيد"، إذا كان الزبون يرغب في دفع ثمن البضاعة، على الرغم من وصولها إلى باب الخروج في حقيبة الظهر، فلا يوجد في هذه الحلة "نية" للسرقة.
وإذا ما تمت إحالة مثل هذه القضية إلى المحكمة، وفق مكتب المحاماة "سعيد"، فغالبًا ما يتم استخدام الحقائق الموضوعية للقضية للإشارة إلى النية. من أجل تجنب هذه المشكلة، عادة ما يتدخل المحققون في المتجر فقط بعد الخروج. إذا دفعت ثمن البضائع من حقيبة الظهر أو الحقيبة القماشية بالطريقة العادية، فلا داعي للخوف.
وفق وزارة البيئة وحماية المستهلك في ولاية بافاريا، يُحظر أيضاً فتح واستهلاك البضائع في "السوبر ماركت". إذ يعتبر ذلك "سرقة" أيضا. وفي حال كنت تشعر بالعطش أو الجوع، يمكنك أخذ إذن مدير المتجر مسبقًا حتى تُعامل بحسن نية، حسب الوزارة.
وينطبق الأمر نفسه على استخدام حقيبة خاصة بك في" السوبر ماركت" بدل سلة أو عربة التسوق. من الضروري أن تسأل في البداية عما إذا كان من المقبول نقل البضائع إلى منطقة الدفع بداخل حقيبتك القماشية أو حقيبة الظهر الخاصة بك.
إ.م/ أ.ح
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اتباع التدابير المفروضة
يجب على الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها السلطات الصحية والمنظمات العلمية والطبية. على سبيل المثال، حفظ مسافة مترين بين كل شخص وآخر، واستخدام باطن الكوع عند السعال أو العطاس لمنع تطاير الرذاذ على الأسطح. كما يفضل استخدام طرق السداد الإلكترونية أو كارت البنك لتفادي التلامس.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
ارتداء كمامة واقية
من الأفضل ارتداء كمامة عند التسوق، ومن المهم مراعاة تبديلها كل ساعتين حيث أنها تفقد فعاليتها بعد ذلك. إذا ما تعسر الحصول على كمامة، بالإمكان ربط وشاح حول الفم والأنف وغسله بعد الاستعمال.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدام سوائل التعقيم
يفضل استخدام سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، وغسل اليدين بالصابون فور العودة إلى البيت. يجب مراعاة غسل اليدين لثلاثين ثانية على الأقل، كما يجب الانتباه لغسل المعصمين والأظافر.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
عدم ارتداء القفازات الطبية
ربما يعطي ارتداء القفازات الطبية إحساساً بالأمان، لكنه قد يؤدي أيضاً لتراخي الشخص ولمسه لوجهه أو عينيه دون القلق من العدوى. وإذا كان من الضروري ارتداء القفازات، فيجب الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية وغسل اليدين فور العودة إلى المنزل.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
استخدم كيسك الخاص
بالرغم من أن عربات التسوق عملية، إلا أن الفيروس يستطيع البقاء معدياً لعدة أيام على أسطح مقابضها. لذا فمن الأفضل أخذ الحقائب الخاصة عند التسوق، وهذا يحمي البيئة أيضا عن طريق تقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
اختيار العبوات سهلة الغسل
يجب غسل العبوات فور العودة للمنزل، فقد يكون أحد المتسوقين سعل أو عطس على سطحها دون أن تدري. إذا كان من الصعب غسل العبوة، يفضل التخلص منها ووضع المنتج في عبوة أخرى نظيفة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
منتجات مغلفة أم غير مغلفة؟
الاختيار الأفضل للبيئة هو بالطبع المنتجات غير المغلفة. لكن هل المنتجات المغلفة أكثر أماناً في الوقت الحالي؟ وبحسب الخبراء لا يوجد تفضيل لأحدهما عن الآخر طالما أن المنتجات ستغسل أو تعقم جيداً في الحالتين.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
التخلص من المغلفات
عند العودة للمنزل يجب التخلص من جميع أغلفة المنتجات ثم غسل أو تعقيم المنتج على حسب نوعه، خاصة إذا كان سيحفظ بالثلاجة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
غسل الخضروات والفاكهة
يجب دائماً غسل الخضروات والفاكهة جيداً، خاصة إذا سيتم تناولها دون طهيها. الخضروات الورقية على وجه الخصوص يفضل غسلها تحت مياه الصنبور الجارية ثم وضعها في وعاء وإضافة خل التفاح والماء. بعد 30 دقيقة يمكن غسلها مرة أخرى وتنشيفها.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة استلام الطلبات
يمكن السؤال عما إذا كان المتجر يقدم خدمة استلام الطلبات لمنع الاختلاط والتلامس بين المتسوقين، وهي الطريقة الأكثر أماناً خاصة إذا كانت قائمة المشتريات بسيطة.
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بالصور: قبل أن تذهب للتسوق.. خطوات لا بد من اتباعها
خدمة التوصيل للمنازل
بعض المتاجر تقدم أيضاً خدمة توصيل الطلبات للمنازل. يمكن الطلب عن طريق الهاتف أو الإنترنت، لكن قد تطول مدة التوصيل بسبب استعمال الكثيرين لهذه الخدمة. هذه الطريقة آمنة لأن إجراءات النظافة في توصيل المواد الغذائية صارمة جداً، كما أن هذه الخدمة عملية لمن لا يستطيعون ترك منازلهم حالياً. إعداد: سلمى حامد