حتى في عطلته.."السلطان" إبراهيموفيتش يواصل تدريباته عرض البحر

يتمتع نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بلياقة بدنية رائعة للغاية، تساعده على مواصلة اللعب بأعلى مستوى ممكن، فهو يهز شباك الفرق المنافسة الواحدة تلو الأخرى، رغم تقدمه في العمر (38 عاماً).
ومع انتهاء أغلب الدوريات الكروية الأوروبية، يحاول اللاعبون الاستمتاع بعطلتهم بأفضل شكل ممكن وإعادة شحن طاقتهم، لاسيما وأن عالم كرة القدم يستنزف الكثير منهم طيلة أطوار الموسم.
إلا أن زلاتان إبراهيموفيتش المعروف بشخصيته "القوية" و"المستفزة" أحياناً، يفضل دائماً السير عكس التيار والقيام بكل شيء بطريقته الخاصة. ففي مقطع فيديو نشره "السلطان" إبراهيموفيتش على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر اللاعب وهو يتدرب على متن يخت في عرض البحر الأبيض المتوسط.
ويظهر إبراهيموفيتش في الفيديو، الذي تبلغ مدته حوالي دقيقة، وهو يقوم بتمارين شاقة للحفاظ على لياقته البدنية، إذ يمرّن مختلف أجزاء جسده بحركات تستهدف الصدر والبطن والساق وغيرها.
ولم تتوقف تمارين زلاتان إبراهيموفيتش عند هذا فحسب، فقد نشر مقطع فيديو آخر وهو يقفز من القارب في مياه البحر. وكتب الدولي السويدي السابق يقول: "أسد على الأرض، قرش في البحر".
يشار إلى الكثير من الشائعات، تحوم حول مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه الحالي ميلان الإيطالي. فقد ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان قريب جداً من تجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش حتى صيف 2021، فيما أشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق ليدز يونايتد، الصاعد مؤخراً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مهتم بدوره بخدمات زلاتان إبراهيموفيتش.
ر.م/ع.ج.م
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الحلوى مضرة للبشرة!
التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الذكريات الجميلة والنجاح
أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
الرياضة تحارب الشيخوخة
"الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."
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هكذا تتحدى الشيخوخة
مضادات الأكسدة
مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
التأمل ضد الشيخوخة
أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.
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هكذا تتحدى الشيخوخة
علاقات جيدة لعمر أطول
تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم
الكاتب: سارة إبراهيم