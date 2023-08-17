حتى في تناول الفواكه.. "ما زاد عن حده انقلب لضده"!

من المعروف أن الفاكهة تحتوي على الفركتوز بمذاقها الحلو واللذيذ. يقول الطبيب العام والمؤلف كارستن ليكوتات: "الإكثار من تناول الفاكهة غير صحي بالتأكيد. سكر الفاكهة (الفركتوز) هو في النهاية سكر، بكل ما له وما عليه"، حسب ما نقل موقع t-online الألماني الإخباري.

وضع كارستن ليكوتات كتاباً بعنوان "تفاحة واحدة تجعلك بصحة جيدة، وثلاث تفاحات تجعل كبدك دهنياً". 20 إلى 30 في المائة من حالاتالكبد الدهني لا ترجع إلى الإفراط في شرب الكحول، ولكن لكثرة تناول الفركتوز، كما ورد في الكتاب.

وتلفت أنيا جال من "الجمعية الألمانية للتغذية" (DGE) إلى أن كل الفواكه ليست واحدة فيما يخص محتواها من السكر. على سبيل المثال كمية السكر في العنب والموز أعلى بكثير من البرتقال. وتنصح خبيرة التغذية بعدم الإكثار من الفاكهة وتناول 3 حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة يومياً.

وينصح الطبيب كارستن ليكوتات بتناول الفاكهة الطبيعية بأليافها دون عصرها أو تجميدها وعدم تناول الفاكهة مع الوجبات الرئيسة أو في الصباح.

ويختم الطبيب كلامه بنصح كل منا أن يحاول تحديد كمية الفاكهة التي يحتاجه جسمه بما يناسب أسلوب حياته: "من يشرب عصير البرتقال في الصباح، عليه التحرك أكثر من غيره لحرق السكر". ومن ثم علينا الإصغاء لجسمنا؛ إذ أن الجسم هو أفضل جهاز إنذار: "عندما أمارس الرياضة ويكون جسمي رشيقاً ولا أشعر بالتعب وقيم الكبد جيدة؛ هذا يعني أنك وجدت طريقك بشأن كمية الفواكه اليومية".

خ.س/ع.ج.م