 حتى في تناول الفواكه.. "ما زاد عن حده انقلب لضده"! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 17.08.2023

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صحة

حتى في تناول الفواكه.. "ما زاد عن حده انقلب لضده"!

الفاكهة مفيدة وضرورية لمد جسمنا بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الحيوية. بيد أن الأطباء وخبراء التغذية لا ينصحون بالإفراط بتناولها. لماذا؟

الفاكهة مفيدة بيد أن الإكثار منها مضر

الفاكهة مفيدة بيد أن الإكثار منها مضر

من المعروف أن الفاكهة تحتوي على الفركتوز بمذاقها الحلو واللذيذ. يقول الطبيب العام والمؤلف كارستن ليكوتات: "الإكثار من تناول الفاكهة غير صحي بالتأكيد. سكر الفاكهة (الفركتوز) هو في النهاية سكر، بكل ما له وما عليه"، حسب ما نقل موقع t-online الألماني الإخباري.

مختارات

يعاني البعض من عدم توفر الوقت الكافي لممارسة الرياضة خلال أيام العمل، لذلك تصبح عطلة نهاية الأسبوع الملاذ الوحيد من أجل حرق الدهون، لكن هل يكفي هذا الأمر أم أن الفائدة ستبقى ضئيلة كما يجادل البعض؟

يتسلل السكر إلى وجباتنا اليومية باستمرار، من دون أن نلحظ، فالسكر موجود في الأطعمة والمشروبات من حولنا. ومن المعلوم أن الاستهلاك المفرط للسكر يؤدي إلى السمنة ومرض السكري وأمراض أخرى. نصائح عملية للتقليل استهلاكنا للسكر.

وضع كارستن ليكوتات كتاباً بعنوان "تفاحة واحدة تجعلك بصحة جيدة، وثلاث تفاحات تجعل كبدك دهنياً". 20 إلى 30 في المائة من حالاتالكبد الدهني لا ترجع إلى الإفراط في شرب الكحول، ولكن لكثرة تناول الفركتوز، كما ورد في الكتاب.

وتلفت أنيا جال من "الجمعية الألمانية للتغذية" (DGE) إلى أن كل الفواكه ليست واحدة فيما يخص محتواها من السكر. على سبيل المثال كمية السكر في العنب والموز أعلى بكثير من البرتقال. وتنصح خبيرة التغذية بعدم الإكثار من الفاكهة وتناول 3 حصص من الخضار وحصتين من الفاكهة يومياً.

وينصح الطبيب كارستن ليكوتات بتناول الفاكهة الطبيعية بأليافها دون عصرها أو تجميدها وعدم تناول الفاكهة مع الوجبات الرئيسة أو في الصباح.

ويختم الطبيب كلامه بنصح كل منا أن يحاول تحديد كمية الفاكهة التي يحتاجه جسمه بما يناسب أسلوب حياته: "من يشرب عصير البرتقال في الصباح، عليه التحرك أكثر من غيره لحرق السكر". ومن ثم علينا الإصغاء لجسمنا؛ إذ أن الجسم هو أفضل جهاز إنذار: "عندما أمارس الرياضة ويكون جسمي رشيقاً ولا أشعر بالتعب وقيم الكبد جيدة؛ هذا يعني أنك وجدت طريقك بشأن كمية الفواكه اليومية".

خ.س/ع.ج.م

  • Frau mit Banane (picture-alliance/ZB/J. Kalaene)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الموز

    بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.

  • Avodaco (picture-alliance/empics/N. Ansell)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الأفوكادو

    تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.

  • Deutschland Tiefkühlerbsen (picture-alliance/dpa /S. Kahnert)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    البازلاء أو الجلبانة

    تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.

  • Maiskolben (Getty Images/AFP/P. Huguen)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الذرة

    كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.

  • Süßkartoffeln von Ivan Sulog (DW/N. Tomasovic)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    البطاطا الحلوة

    كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.

  • Bangladesch Litschies (DW/M. Mamun)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الليتشي

    يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.

  • Getrocknete Datteln, (Colourbox)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    التمر

    يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.

  • Knoblauch (Colourbox/Haivoronska_Y)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الثوم

    قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.

  • Mediterrane Ernährung - Oliven und Basilikum (Colourbox/E. Karandaev)

    احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية

    الزيتون

    يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.


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