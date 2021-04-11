 حتى البلاستيك .. جعل منه كورونا مادة نادرة! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 11.04.2021

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سياسة واقتصاد

حتى البلاستيك .. جعل منه كورونا مادة نادرة!

قريبا سيمنع استعمال أكياس البلاستيك في ألمانيا، لكن البلاستيك مطلوب للتغليف. غير أن صناعته تواجه حاليا مشاكل في الإمدادات لأسباب عديدة منها انقطاع سلاسل توريد المواد على مستوى العالم، فما القصة؟

أكثر ما تأثر حتى الآن هو إنتاج مواد التغليف البلاستيكية، لكن المجال الطبيعي عانى هو الآخر من الندرة في المواد أيضا. 

النقص في المواد الخام دفع مصانع إلى تخفيض سرعة الإنتاج. فيما تفكر مصانع أخرى بتحوير صناعتها إلى صناعة نوعيات أخرى من المواد

كشفت جائحة كورونا عن مستوى هشاشة نظام سلاسل التوريد على النطاق العالمي. الجائحة تسببت في مشاكل حتى على مستوى أغلفة البلاستيك التي تغلف الجبنة واللحوم في المتاجر ، إذ حتى توفير هذه المواد البسيطة يخضع لمدى التبادل التجاري بين الدول.

من أجل إنتاج هذه الأغلفة تحتاج الشركات الألمانية إلى مواد أولية ضرورية مثل النفثا المستخرج من النفط في المصافي. شركات ومصانع البتروكيمياويات تنتج مثل هذه المواد، في السعودية والولايات المتحدة والصين وأوروبا.

سلسلة مهتزة

تقول مارا هانكر المتحدثة باسم اتحاد صناعات مواد التغليف: "صناعة التغليف متشابكة عالميا بشكل كبير وتعتمد جدا على مجالات الاستخدام والطلب، وعليه فهي حساسة جدا في حصول عطل في مكان ما".

من أجل إنتاج هذه الأغلفة تحتاج الشركات الألمانية إلى مواد أولية،  ضرورية مثل النفثا المستخرج من النفط في المصافي. شركات ومصانع البتروكيمياويات تنتج مثل هذه المواد ، في السعودية والولايات المتحدة والصين وأوروبا.

أحد مصانع شركة بي اي اس اف/ BASF الألمانية الشهيرة في صناعة الكيماويات تعاني بدورها من نقص المواد الأولية البلاستيكية

وحاليا "تعطّل" العمل في أماكن مختلفة حول العالم. حتى أن أكثر من سبعين بالمئة من شركات استطلع الاتحاد آراءها بداية شهر آذار/ مارس الماضي ، تشتكي من أن إمداداتها من المواد الأولية كانت ضعيفة أو سيئة للغاية. نحو 80 بالمئة منها تذهب إلى أنها لن تتمكن من الحصول على طلباتها، كما أن كثير منها على يقين أن الوضع سيزداد سوءا في الأسابيع القادمة.

لقد مضي شهر على الاستطلاع ولم تتحسن النتائج، حتى أن مارا غير متفائلة بالنتائج :"مازال من الصعب جدا الحصول على المواد الأولية، وحيث يمكن للمرء الحصول عليها، تكون باهضة الثمن جدا"، توضح مارا لـDW.

ارتفاع الأسعار

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ارتفعت أسعار المواد البلاستيكية في صناعة التعبئة والتغليف بشكل كبير، والبولي إيثيلين بأكثر من 35 في المائة، كما غدت أنواع البلاستيك الأخرى مثل البولي يوريثين (PUR) أكثر تكلفة بنسبة 50 في المائة في الأشهر الستة الماضية.

هذا الأمر يزيد الضغط على الشركات المصنعة للبلاستيك "بالتأكيد، الكثيرون سيكونون سعداء في الحصول على المواد التي يحتاجونها، كي يتمكنوا من تزويد عملائهم". 

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نحن والبلاستيك

النقص في المواد الخام دفع مصانع إلى تخفيض سرعة الإنتاج. فيما تفكر مصانع أخرى بتحوير صناعتها إلى صناعة نوعيات أخرى من المواد، إلا أن هذا أمر صعب تحقيقه ليس فقط بسبب الصعوبات التقنية، بل لأنها مرتبطة بصناعات مختلفة.

إنتاج قليل وطلب مرتفع

من أين جاء النقص؟ السبب الرئيس هو جائحة كورونا التي تسببت في توقف الاقتصاد العالمي وقطع في سلسلة إنتاج المواد الخام وغيرها، حسبما تقول مارا هانكر. وعلى سبيل المثال ما حصل في قطاع نقل السفن، في البداية توقفت السفن في الموانئ من دون عمل، لترتفع بعدها بشكل كبير أسعار نقل الحاويات.

كثير من القطاعات الصناعية قررت وقف مصانعها عن العمل بسبب الجائحة، وقررت "إيقاف العمل مثلا مدة ستة أشهر". لكن التوقف دام لمدة طويلة. تضيف مارا "لا يمكن إيقاف إنتاج ما والعودة إلى الإنتاج مرة بسرعة، الأمر يتطلب وقت".

بالإضافة إلى عوامل أخرى، مثل العواصف الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة . في التجارة الدولية يطلق على مثل هذا العامل :القوة القاهرة. حتى أن 80 بالمئة من الشركات الألمانية أعلنت في شهر مارس / آذار  تأثرها بهذا العامل، ومع بداية شهر نيسان/ أبريل تراجعت نسبة الشركات المتأثرة إلى 65 بالمئة.

حتى الازدحام فيقناة السويس بسبب جنوح السفينة" Ever Given" يدخل ضمن نطاق هذه القوة القاهرة التي تتسبب في انقطاع سلاسل التوريد العالمية.


شركاتنا تعاني من صعوبات في الحصول مادة البوليستيرول، وهي مادة تستعمل في تبريد لقاحات كورونا خلال عملية النقل.

من مادة البوليستيرول، تصنع حاويات تستعمل في تبريد لقاحات كورونا خلال عملية النقل

هل تأثر توريد مواد اللقاح؟

أكثر ما تأثر حتى الآن هو إنتاج مواد التغليف البلاستيكية، لكن المجال الطبيعي عانى هو الآخر من الندرة في المواد أيضا.  تقول هانكر "شركاتنا تعاني من صعوبات في الحصول على مادة البوليستيرول، وهي مادة تستعمل في تبريد لقاحات كورونا خلال عملية النقل". هذه المادة يجب تحضيرها قبل انتاج اللقاحات.  سلاسل التوريد تعتمد على بعضها البعض، ويتوقع الخبراء أن تعود الأمور إلى نصابها تدريجيا مع بداية الخريف القادم، حسبما تقول مارا هانكر المتحدثة باسم اتحاد صناعات مواد التغليف.

أندرياس بيكر/ ع.خ

 

  • Kelpwald im Pazifischen Ozean vor Kalifornien.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    التنفس بعمق

    أمر واحد واضح وهو أن الحياة كما نعرفها اليوم ليست ممكنة بدون طحالب. فالطحالب هي أقدم النباتات في العالم وجلبت قبل نحو ثلاثة مليارات سنة الأوكسجين إلى الأرض. وهي تنتج حتى يومنا هذا بين 50 و 80 في المائة من مجمل الأوكسجين.

  • Cyanobakterien-Blüte im Eriesee.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    نظرة من الفضاء

    الطحالب توجد في البحار والأنهار والبحيرات والمستنقعات. وبعض الأنواع بإمكانها تطوير أزهار هائلة حيث يمكن رؤيتها من فوق. ونمو الزهرة على هذه الصورة من مؤسسة ناسا لا يعود للطحالب، بل للبكتيريا. والطحالب تنمو أيضا فوق طوب السقوف وواجهات البنايات. وكضفيرة هي تعيش في تجانس مع فطريات مثلا فوق الأشجار أو الجدران.

  • Heute gibt es fast 500.000 Algenarten auf der Welt, aber nur etwa 20 Prozent davon sind bis heute bekannt - noch weniger benutzt. Sie kommen am häufigsten in der Lebensmittelindustrie vor, aber auch im Baugewerbe, Pharmazie-, Textil und in der Bioenergieindustrie. Algen sind Multitalente, und die Wissenschaftler nehmen an, dass es noch mehr Talente gibt, wie zum beispiel beim COVID-19 helfen!

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    مواهب خفية

    يفترض باحثون أنه يوجد أكثر من 400.000 نوع من الطحالب عالميا. ومعروف منها إلى حد الان فقط نحو 20 في المائة، علما أن الطحالب نافعة في كثير من الأشياء. وهي تُستخدم في الغالب في صناعة المواد الغذائية وحتى في قطاع البناء وصناعة الصيدلة والنسيج والطاقة البيولوجية. وينطلق علماء من حقيقة أن الطحالب لها مواهب خفية أكثر.

  • Eine Doktorandin schaut sich eine Algenkultur in einer Petrischale an

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    ضد كوفيد 19

    الطحالب تُستخدم أيضا في الطب. فبعض مكونات الطحالب الحمراء تمتلك مفعولا مضادا للفيروسات ومهدئة للالتهاب ومضادة للأورام ونافعة للجهاز المناعي. وقد تكون نافعة أيضا في معالجة كوفيد 19. وكانت الطحالب الحمراء حسب دراسة نافعة ضد وباء انفلوينزا H1N1، كما أكدت منظمة الصحة العالمية.

  • Ein Teller mit einem asiatischen Gericht aus Algenblättern

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    ليست للطبخ الآسيوي فقط

    وتقدم الطحالب العديد من العناصر الغذائية مثل البروتينات والمغنيزيوم والكالسيوم وفيتامينات A و B12 و C. وحتى لو لا يعجبك الطبخ الآسيوي، فمن المؤكد أنك أكلت بعض الطحالب: فهي كمادة تماسك مكون هام في الحليب النباتي واللبن وتُستخدم كمثبت في السمن والأجبان.

  • Brot, dessen inneres türkis leuchtet.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    خبز مزركش من المانيا

    نعم المنظر يبدو مسموما. لكن يمكن أكل هذا الخبز وهو صحي جدا. فالخبز المزركش طورته ثلاث طالبات في شعبة دراسة المحيط البيئي بجامعة أنهالت وعرضناه في يناير 2020. واللون الأزرق يأتي من طحالب سبيرولينا بلاتينسيس/ Spirulina platensis. وهو صباغ طبيعي مرخص يقوي في آن واحد نظام المناعة وله مفعول ضد الالتهاب.

  • Eine senkrechte Pflanzkonstruktion, die Algen enthält - der Algenbaum von Toulouse.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    تجربة الطحالب ضد تلوث المدن

    "شجرة الطحالب" هذه أُقيمت في سبتمبر 2020 في مدينة تولوز الفرنسية لتنظيف الهواء. وهدف التجربة يكمن في تصفية 200.000 متر مكعب من الهواء عن طريق الطحالب الرقيقة وبالتالي تجميع طن واحد من ثاني أوكسيد الكربون. وإذا ما تأكدت الآمال في الحصول على هواء أنظف، فإن أشجار الطحالب داخل المدن لن تكون ربما قريبا ظاهرة نادرة.

  • Das Algenhaus in Hamburg

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    بيت طحالب مستدام

    هل بإمكان الطحالب أن تشكل مستقبل صناعة البناء؟ ففي هامبورغ يوجد منذ عام 2013 هذا البيت من الطحالب. الواجهة الخضراء مكونة من خلايا بيئية تحتوي على طحالب رقيقة. وفي المكونات الزجاجية للواجهة المملوءة بالماء يتم تربيتها وبيعها كمواد غذائية. والطاقة المستخرجة من الطحالب تساعدة من جهة أخرى في تدفئة البناية.

  • Ein Mann fährt mit Fahrrad auf einem asphaltierten Weg.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    الطحالب في حركة المرور

    باحثون فرنسيون اكتشفوا أنه من الممكن إنتاج الأسفلت من الطحالب. فالنباتات تعوض القطران الذي يحتوي على النفط. ومن تم يمكن الحفاظ على مخزون النفط. وليس هذا وحده فقط: ففي اليابان تسير حافلة منذ 2014 بديزل الطحالب. فهذا الوقود يمكن أن يقلص الانبعاثات المضرة بالمناخ بأكثر من النصف، كما حسب باحثون.

  • Ein Mann hält Flip Flops aus einem algenhaltigen Kunstoff in die Kamera.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    الطحالب عوض البلاستيك

    الطحالب البنية يتم تجفيفها وتقطيعها وطحنها وفي الختام مزجها مع خيوط سيلولوز. وهذه المادة تُسمى سيسيل/ Seacell ويمكن إنتاج الألبسة منها. ومن زيت الطحالب يمكن أيضا إنتاج حذاء بلاستيكي.

  • Eine Frau mit einer kosmetischen Gesichtsmaske aus Creme.

    الطحالب – متعددة المنافع والمواهب

    الحفاظ على الشباب!

    الطحالب لا تمنع أن نتقدم في السن، لكن ربما أن يظهر ذلك علينا. فنحو 50 نوعا من الطحالب تُستخدم في أعمال التجميل داخل فنادق الاستجمام وصالونات التجميل. فالمواد الطبيعية للطحالب هي مادة جد واعدة ضد تقادم الجلد والتجاعيد.


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