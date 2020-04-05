 حب مميت: الصينيون ووجباتهم الغذائية الغريبة | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 11.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

حب مميت: الصينيون ووجباتهم الغذائية الغريبة

يرجح العلماء نشأة فيروس كورونا المستجد في أحد أسواق بيع لحوم الحيوانات البرية في الصين. وترجع جذور حب الحيوانات البرية في الصين للقرن الثالث قبل الميلاد! لكن كيف تغلل في الثقافة الصينية أكل لحوم هذه الحيوانات؟

تجارة الحيوانات البرية في إحدى الدول الآسيوية (صورة أرشيفية)

تجارة الحيوانات البرية في إحدى الدول الآسيوية (صورة أرشيفية)

تقول الدعابة الالمانية إن سائحا صينيا عاد من رحلته لألمانيا سعيداً لأنه وجد أنواع كثيرة من لحوم القطط والكلاب في المتاجر الغذائية، لكن يتبين فيما بعد أنه كان في قسم غذاء الحيوانات المنزلية.

مختارات

وتُستخدم هذه الدعابة في التعبيرعن الأحكام المسبقة لدى البعض عن الصينيين، وأهمها أنهم يأكلون لحوم الكلاب.

وبرغم أن هذا ليس بالإنطباع الخاطئ، لكنه ليس صحيحا تماماً أيضاً، فلحوم الكلاب ليست على مائدة كل أسرة أو على لائحة طعام كل مطعم في الصين. فلحوم هذه الحيوانات، التي يتم تربيتها بشكل حصري من قبل جهات معينة، هي طبق إقليمي بالأساس. لكن منذ أن زادت شعبية القطط والكلاب كحيوانات منزلية في الصين، تصاعدت حدة الإنتقادات الداخلية ضد أكل "صديق الإنسان".

في مدينة يولين بجنوب غرب الصين كان يقام منذ 2009 إحتفال "لحوم الكلاب" في يوم الإنقلاب الشمسي السنوي. وتسبب ذلك الإحتفال في إنتقادات شديدة للمدينة من المدافعين عن حقوق الحيوان، وهو ما أدى إلى منع يولين لبيع لحم الكلاب في 2017.

لكن منظمات حماية الحيوانات مازالت تسجل حالات لتجارة وتناول هذه اللحوم، وهو ما يشير إلى المشكلة الأساسية في هذا الأمر: فالقوانين موجودة، لكنها لا تطبق دائماً.

منع تجارة الحيوانات البرية

بعد انتشار جائحة كورونا في إقليم هوبي الصيني والحديث عن انتقالها من الخفافيش للبشر، سعت الحكومة الصينية في نهاية شهر فبراير/ شباط إلى منع صيد ونقل وتجارة وتناول الحيوانات البرية، وإستثنت من القرار حيوانات مثل اليمام والأرانب.

ويُعد انتقال الفيروسات من الحيوانات البرية للإنسان أمرا معروفا في الأوساط العلمية، وهو غير مقصور على الصين. فبعد انتشار وباء سارس اكتشف عالم الفيروسات الألماني "كريستيان دروستن" في 2008 وجود الفيروس في خفافيش ألمانية، وذلك في إطار تجربة معملية أجراها.

تكمن المشكلة في تناول لحوم هذه الحيوانات وكذلك تدمير البيئة التي تعيش فيها، مما يجعلها تهرب لأماكن يسكنها الإنسان. لذلك تطالب "إليزابيث ماروما مريما"، وهي الأمينة التنفيذية للأمم المتحدة لأمانة إتفاقية التنوع البيولوجي، بأن يكون الاهتمام المشترك للبشرية هو إغلاق جميع أسواق بيع الحيوانات البرية من أجل "منع المزيد من الجوائح في المستقبل"، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية. ولا تُعد الصين الدولة الوحيدة التي يوجد فيها هذا الخطر، فمرض "إيبولا" في أفريقيا و فيروس "نيباه" في ماليزيا انتقلا أيضاً من الحيوانات البرية للبشر.

إحتجاج في كوريا الجنوبية ضد أكل لحوم الكلاب

إحتجاج في كوريا الجنوبية ضد أكل لحوم الكلاب

كسر التقاليد

لكن إجراءات منع أكل هذه اللحوم تتعارض مع التقاليد الصينية، فالحيوانات البرية جزء من المطبخ الصيني منذ القرن الثالث قبل الميلاد. كان الفيلسوف الصيني "مينسيوس"، وهو يُعد خليفة الفيلسوف الصيني الشهير "كونفوشيوس"، يتحدث في كتاباته في ذلك الوقت عن صعوبة اختيار أكلته المفضلة فيقول: "أنا أحب أكل السمك، وأحب أكل أخفاف الدببة. إذا لم أستطع الحصول على الإثنين، سأختار أخفاف الدببة". 

تعتبر أخفاف الدببة من الأكلات المعتبرة في التقاليد الصينية، وهي واحدة من ثماني أكلات صينية يتم استخدامها أيضاً في الطب الصيني التقليدي منذ آلاف السنين. معظم نتائج العلاج بهذه الحيوانات والنباتات تستند على خبرات الأشخاص، فلم يثبت أثر معظمها في الطب البشري الحديث.

وكان ممارسو الطب الصيني التقليدي يعطون هذا النوع من العلاج أسماء جذابة ومبشرة لتشجيع استعمالها، فمثلاً إفرازات الخفافيش تُسمى "يه مينغ شا" أو "كنز الرمال الذي يضئ في الليل"، لكن لم يكن من أسموه بذلك يعلمون مثلاً أنه ينقل الفيروسات إلى الإنسان. والقاعدة العامة لتلك المواد المستعملة في الطب التقليدي هي: كلما كانت نادرة، زادت شعبيتها، وهو الأمر الذي تظهره التجارة غير المشروعة لقرون الخرتيت.

تجارة أخفاف الدببة محظورة في الصين (صورة أرشيفية)

تجارة أخفاف الدببة محظورة في الصين (صورة أرشيفية)

صيادون ومجاعات

لكن ما سبب رواج لحوم الحيوانات البرية؟ يرجع الفضل في ذلك لإمبراطورية تشينغ (من 1644 حتى 1919). كانت شعوب "جورشن" التي سكنت منطقة منشوريا في ذلك الوقت هي من أدخلت لحوم الحيوانات البرية للمطبخ الصيني، بحسب ما ذكر عالم الإثنولوجيا الصيني "واي شويهوا" في كتابه عن أكل منتجات اللحوم البرية في الصين.

في هذا الكتاب يقتبس "شويهوا" من الرواية الكلاسيكية "حلم الغرفة الحمراء" من القرن الثامن عشر، مقطعاً يحكي عن حفل ربيع أقيمت فيه وليمة مكونة من ثلاثين ظبياً، خمسين أيلا مسكيا، خمسين غزالاً، عشرين خنزيراً، عشرين ماعزا بريا، عشرين زوجا من أخفاف الدببة، خمسين رطلاً من خيار البحر وغيرها من الأكلات الشبيهة.

بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في 1949 شهدت البلاد فترة مجاعة استمرت لثلاث سنوات، تبعتها قرارات سياسية من مؤسس الجمهورية "ماو تسي تونغ" تسببت في موت 45 مليون شخص جوعاً. في هذا الوقت الصعب كان الناس يأكلون أي شئ يجدونه.

صورة للإمبراطور تشيان لونغ من سلالة أسرة تشينغ. ترجع جذور هذه الأسرة الحاكمة لقبائل صيد من سيبيريا.

صورة للإمبراطور تشيان لونغ من سلالة أسرة تشينغ. ترجع جذور هذه الأسرة الحاكمة لقبائل صيد من سيبيريا.

رمز إجتماعي

بدأت نسبة الفقر في الصين تقل في السنوات الثلاثين الماضية بسبب النمو الإقتصادي السريع الذي شهدته البلاد. لكن بالرغم من تحسن الوضع الإقتصادي، زاد الإقبال علي أكل الحيوانات البرية لأن الأمر أصبح رمزاً على الوضع الإجتماعي المرموق.

في نفس الوقت أصبحت الجهات التي تدير العمليات التجارية لهذه اللحوم تتمتع بالقوة الإقتصادية التي تمكنها من الإستمرار. فعندما أعلنت مدينة "شينجين" عن حظرها لتناول لحوم القطط والكلاب بدءاً من شهر مايو/ آيار من هذا العام كانت أعلى الأصوات المعارضة على منصات التواصل الإجتماعية هي أصوات منتجي لحوم الكلاب الذين اتهموا المدينة بـ"التنازل عن جزء جوهري من الثقافة الصينية.

ويبقى الأمل الوحيد هو تطبيق القوانين بحزم من جانب السلطات لمنع المزيد من الجوائح في المستقبل.

يوان دانغ/ سلمى حامد/ ص.ش

  • Mouse wine at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يتضمن متحف "المأكولات المقرفة" في مدينة مالمو، بالسويد على 80 مادة غذائية مختلفة من جميع أنحاء العالم. تحتوي الجرة (في الصورة) على نبيذ الفئران المنتشر في بعض المناطق الصينية، حيث تدخل في مكوناته جثث الفئران حديثة الولادة. ويستخدم هذا النبيذ منشطا للجسم، عوضاً عن تناول مشروب مسائي مع العشاء.

  • Sheep eyeball juce at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يحضر هذا العصير القادم من منغوليا من مقلة الغنم وأجزاء من جلد الغنم مخلوطا مع عصير الطماطم. وعلى الرغم من المظهر المقزز للأطعمة المعروضة في المتحف، يأمل القائمون على المعرض في أن تكسرهذه المعروضات الحواجز الثقافية.

  • Cuy, or Guinea pig, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    في حين يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في بعض البلدان، تعتبر خنازيرغينيا (نوع من القوارض تشبه الهامستر) وجبة شهية في الإكوادور والبيرو. تربى هذه الحيوانات لتصبح سمينة ثم تخبز أو تحمص أو تقلى. تقدم مع مخالبها، وأسنانها، غير أن بعض المطاعم تقوم بتقطيع اللحم.

  • Casu Marzu, or maggot cheese, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    تشتهر جزيرة سردينيا الإيطالية بأنواع الأجبان الغريبة، غير أن جبنة "كاسو مارزو" قد تكون أغربها، حيث تحتوي على الديدان الحية بهدف كسر الدهون في الجبن مما يعطيها ملمساً طرياً. سترغب في تغطية عينيك عند تناولها، فقد تقفز الديدان من الجبن.

  • A figurine piglet stuck with needles at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    قد يعجب الزوار من إدراج لحم الخنزير في المتحف. إلا أن مدير المتحف أندرياس آهرنز أخبر DW أن ما هو مقزز ليس طعم اللحم، وإنما طريقة إنتاجه. ويقول إن الإفراط باستخدام المضادات الحيوية في مزارع الخنازير أمر "مثير للاشمئزاز" وقد يكون خطيراً".

  • Fruit bat at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    تؤكل خفافيش الفاكهة في العديد من البلدان الآسيوية، وفي الدول المطلة على المحيط الهادئ، بما في ذلك غوام، وتايلاند، وإندونيسيا. ووفقا للمتحف، فإن الخفافيش تشبه رائحة البول عند الطهي، غير أن اللحم حلو المذاق بعد الطهي.

  • Century egg at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/DFM/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يؤكل هذا البيض المحفوظ كغذاء مريح في الصين. لصنعها، يوضع البيض في وعاء يحتوي على الشاي الأسود، والملح، وحامض الليمون، ورماد الخشب. وينقع البيض في المحلول لمدة 7 أسابيع إلى 5 أشهر. بعد ذلك تأخذ البيضة لونا بنياً مائلا للإخضرار.

  • Kale Pache, or boiled sheep head, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    يتكون هذا الطبق من رؤوس وأقدام الأغنام أو الأبقار المغلية. وبينما قد يكون مقلقاً أن تحظى بوجبة تحدق إليك، إلا أنه طبق تقليدي في العديد من البلدان، بما في ذلك إيران وأفغانستان. في إيران، يتم تناول هذا الطبق بشكل متكرر عند وجبة الفطور.

  • Natto, Japanese fermented soybeans, at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    هذا الطبق "الناتو" ذو الرائحة الكريهة طعام ياباني تقليدي يتناول بشكل متكرر في الفطور. يتم تخمير فول الصويا باستخدام البكتيريا الموجودة في التربة. يغطى الـ "ناتو" بالخردل ويحتوي على مستويات عالية من الألياف.

  • Jell-O salad at the Disgusting Food Museum in Malmo, Sweden (picture-alliance/AP/A. Barte Telin)

    متحف سويدي يعرض أشهر الأكلات العالمية المقززة

    قد يكون الأمر غير منطقي بالنسبة للكثيرين، إلا أن سلطة الجيلاتين قد هيمنت على مائدة "عيد الشكر" في الولايات المتحدة. ظهر طبق الجيلاتين وحاز على شعبية كبيرة في بدايات القرن الماضي، مع العديد من الوصفات، التي تدعو إلى إضافة قطع الخضار في هذا المزيج. في الوقت الحالي، يحظى الجيلاتين بشعبية كبيرة أيضاً، ولكن دون قطع الخضار. ريبيكا شتاودنماير/ ريم ضوا.


مواضيع ذات صلة

Symbolbild | Homeoffice

ما يجب على مرضى الحساسية معرفته عن كورونا 05.04.2020

مع حلول فصل الربيع، يبدأ فصل من "المعاناة" بالنسبة للمصابين بحساسية الربيع، لاسيما أن بعض أعراضها قد تتشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد. فكيف يمكن التمييز بينهما؟ وماهي الإجرات الواجب اتخاذها؟

El Salvador La Bermeja Friedhof in San Salvador

كورونا ـ 60 ألف حالة وفاة ومليون و 200 الف إصابة حول العالم 04.04.2020

يواصل وباء كورونا تفشيه في العالم بنسب متفاوتة، وإجمالا بلع عدد المصابين بالفيروس حتى صباح اليوم نحو مليون وماتي الف إصابة، فيما يقدر عدد الوفيات بحوالي 60 ألف حالة وفاة، مع تراجع طفيف في معدل الوفيات اليومي في إسبانيا.

Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten

تحذيرات أوروبية من استخدام أدوية الملاريا لعلاج كورونا 01.04.2020

بعدما قامت عدة دول في أنحاء العالم بتوسيع نطاق الوصول إلى أدوية الملاريا واستخدامها لعلاج المصابين بفيروس كورونا، حذرت وكالة الدواء الأوروبية من هذا الاستخدام إلا في "تجارب سريرية أو في حالة طوارئ وطنية".

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار