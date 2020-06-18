 ″حب الشباب″ بعد سن الثلاثين..الأسباب والعلاج! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.06.2020

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صحة

"حب الشباب" بعد سن الثلاثين..الأسباب والعلاج!

تمتاز مرحلة دخول الثلاثينيات من العمر بالنضج الجسماني، وقد ترافقها تجاعيد خفيفة على الوجه، بيد أن البعض يعاني في هذه الفترة من ظهور حب الشباب. لماذا قد تظهر الحبوب المرتبطة بفترة المراهقة بعمر متأخر؟ وما هي طرق علاجها؟

Fit und gesund Gesicht im Spiegel (Colourbox/E. Atamanenko)

يرتبط "حب الشباب" عادة بفترة المراهقة، لكن ظهوره بعد الثلاثين يعتبر مشكلة تؤرق الكثيرين. ويطلق الأطباء على هذه الظاهرة "حب الشباب المتأخر" ويقولون إنها تصيب نحو ربع النساء في الفئة العمرية بين 25 و 45 عاما، وفقا لتقرير مجلة "إكسبريس" الألمانية.

مختارات

لا يخفى على الكثيرين أن التغذية تلعب دوراً في صحة البشرة وخلوها من البثور، لذا يتجنب الناس وخاصة الشباب الإفراط في بعض الأطعمة التي تعتبر غير صحية، لكن هناك أطعمة صحية قد تتسبب في مشاكل في البشرة، تعرّف عليها! (11.04.2018)

تلجأ الكثيرات لاستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب البشرة. لكن هذه المستحضرات قد تصبح مصدر خطرعلى البشرة. فمتى تتحول هذه المستحضرات إلى كريمات مشوهة للبشرة وكيف يمكن الوقاية من ذلك؟ (13.05.2016)

الغريب أن هذه الحبوب تظهر لدى نساء في الثلاثينات أو الأربعينات رغم أنهن لم يعانيين مطلقا من مشكلة حب الشباب خلال فترة المراهقة، وهو أمر يرجعه الأطباء إلى تناول حبوب منع الحمل التي تؤثر على الهورمونات وتمنع انسداد مسام الوجه والتهابها وظهور الحبوب. وعندما توقف النساء استخدام حبوب منع الحمل، يبدأ حب الشباب في الظهور بالوجه حتى بعد انتهاء فترة المراهقة بسنوات طويلة. فالتوقف عن تناول حبوب منع الحمل يؤدي إلى زيادة إفراز هورمونات الذكورة وبالتالي تظهر الحبوب.

ويعتبر الضغط العصبي من الأسباب المهمة أيضا في ظهور حب الشباب في الثلاثينات وما بعدها، لاسيما وأن الضغط العصبي يؤدي أيضا إلى زيادة إفراز هورمونات الذكورة علاوة على هورمونات التوتر والتي تغير من طبيعة عملية إفراز الدهون في الوجه. وأحيانا تظهر الحبوب على الوجه نتيجة لجراثيم معوية بسبب تغذية غير متوازنة أو تناول المضادات الحيوية.

ومن الممكن أن تكون مستحضرات العناية بالوجه هي نفسها السبب وراء ظهور هذه الحبوب، إذ أن استخدام كريمات مكافحة التجاعيد أو بعض الكريمات الليلية الغنية بالدهون، قد تسبب أيضا في ظهور الحبوب، وفقا لتقرير "إكسبريس".

للتخلص من حب الشباب

يعتبر الضغط العصبي من الأسباب المهمة أيضا في ظهور حب الشباب في الثلاثينات وما بعدها

التعامل المثالي

يتطلب العلاج المثالي للحبوب أولا، معرفة سببها، فالحبوب الناتجة عن سوء تغذية تحتاج تغيير النظام الغذائي  أو نمط المعيشة. وتتمثل الخطوة الثانية في النظافة خاصة عندما يتعلق الأمر بالحبوب غير المتقيحة والتي تعاني منها معظم النساء. ويساعد الخضوع لعمليات التنظيف العميق للبشرة لدى المتخصصين، في التخلص من الحبوب.

ومن المهم استشارة الطبيب في حالة تقيح الحبوب لأن العلاج يحتاج لمضادات حيوية قبل استخدام أنواع المراهم والكريمات الطبية.

ويمكن استخدام وسائل طبيعية كماء الورد أو النعناع لإغلاق المسام وكذلك الابتعاد عن  مستحضرات البشرة التي يدخل الكحول في تركيبها.

وتحتاج معالجة الحبوب لتغيير بعض العادات الغذائية، فالمعروف أن الإكثار من منتجات الألبان والكربوهيدرات والسكريات يضر بالبشرة ويزيد من ظهور الحبوب، لذا يفضل التقليل من هذه الأغذية مع زيادة تناول الخضروات والفواكه عندما تبدأ الحبوب في الظهور.

ا.ف/ ع.أ.ج

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    المكياج مفيد للبشرة

    المكياج المناسب لنوع الجلد قد يوفر حماية إضافية للبشرة، لذلك لا بد من اختيار الماكياج الملائم للبشرة كما هو الحال في جميع مستلزمات التجميل الخاصة بالوجه.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    لابد من أن يناسب نوع البشرة

    يلجأ الكثير من مرضى الجلد إلى الماكياج لإخفاء البقع الموجودة في بشرتهم. وبحسب أخصائية الأمراض الجلدية يال أدلير يمكن لأولئك الذين يعانون من أمراض جلدية استخدام المكياج لكن بشكل يناسب نوع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو بشرة مختلطة.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    تجنب المكياج الدهني

    أصحاب البشرة الدهنية غالبا ما يعانون من مشكلة حبّ الشباب. وينتج جلد المصابين بحب الشباب الكثير من الدهون، ما يؤدي لخلل في تصريفها من مسامات الجلد. وهذا يعني بأنه عليهم الحليولة دون وصول الدهون إلى المسام مع تجنب استخدام الماكياج الدهني، لكونه يزيد من كمية الدهون في البشرة ويؤدي إلى التهاب البثور.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    لا بد من مراعاة محتوى المكياج

    أصحاب البشرة غير الصافية عليهم مراعاة ثلاثة أشياء في اختيار الماكياج، أولها مكونات الماكياج، فالمواد المعطرة الموجودة في مستحضرات التجميل والمواد الحافظة هي غير صحية ويجب تجنبها.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    تجنب الجراثيم

    تنصح أخصائية الأمراض الجلدية يالا أدلير بالابتعاد عن استخدام علب المكياج المفتوحة، فهي غيرصالحة، مشيرة إلى أنه من الأفضل استخدام العبوات التي تسمح باستخراج الكمية المراد استخدامها فقط. لتبقى المادة محمية من الجراثيم.

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    في صور:المكياج المناسب...لإخفاء البثور

    الماء فقط لإزالة المكياج الجيد

    الماكياج الجيد الذي يحتوي على نسبة قليلة من المواد الضارة ليس من الضروري إزالته بشكل جذري، حيث يكفي الماء والمنشفة لإزالته. وإذا بقيت جسيمات صغيرة على الجلد فقد تفيده ولن تضره.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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