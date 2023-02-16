حبوب منع الحمل للرجال.. كيف تعمل وهل لها تأثير مستقبلي؟

يقول علماء إنهم عثروا على طريقة جديدة تقوم على تناول الرجال لحبوب غير هرمونية تشل حركة الحيوانات المنوية وتمنعها من الوصول للبويضة. وتشير الاختبارات التي أُجريت على فئران إلى أنها تُبقي الحيوانات المنوية مصعوقة وطائشة لبضع ساعات على الأقل، لفترة تكفي لمنع وصولها إلى البويضة، كما ذكر الموقع الإلكتروني لـ "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي). لكن الأمر يتطلب العديد من الاختبارات الأخرى وتجريب الطريقة على الأرانب قبل الانتقال للبشر.
ويتوجب على الرجال تناول الحبوب غير الهرمونية قبل ساعة من ممارسة الجنس. وعلى عكس حبوب منع الحمل الأنثوية، فهي لا تحتوي على أي هرمونات. يقول العلماء إن هذه إحدى مزايا هذه الحبوب؛ إذ أنها لن تقضي على هرمون الذكورة، التستوستيرون، أو تؤدي لنقصه. وتقوم الطريقة على استهداف بروتين إشارة خلوي في النطاف يدعى sAC.
في الدراسة التي أجريت على فئران، بتمويل من "المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة"، ونشرت في مجلة Nature Communications، جمدت جرعة واحدة من العقار المسمى TDI-11861، حركة الحيوانات المنوية قبل وأثناء وبعد اللقاء الجنسي.
استمر التأثير لمدة ثلاث ساعات على وجه التقريب. وبحلول 24 ساعة، بدا أن لا تأثير له على الحيوانات المنوية الجديدة التي سبحت بشكل طبيعي.
وقالت الدكتورة ميلاني بالباش، إحدى الباحثات من جامعة وايل كورنيل للطب في نيويورك، إن "الطريقة واعدة وسهلة الاستخدام ولا تؤثر على فرص الحمل عند الرجال".
وقال البروفيسور آلان باسي، أستاذ طب الذكورة في جامعة شيفيلد البريطانية: "إذا كان من الممكن تكرار تجارب الفئران على البشر بنفس الدرجة من الفعالية، فقد يكون هذا هو أسلوب منع الحمل الذكوري الذي كنا نبحث عنه. أجريت بعض الاختبارات على الحيوانات المنوية البشرية في المختبر وهي تعمل بالطريقة نفسها تماماً. لذا، أعتقد أن هذا يفتح بالفعل آفاق إمكانية إجراء بعض التجارب على البشر".
خ.س/ ع.ج
-
النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة المُعلبة
تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.
-
النافع والضار لخصوبة الرجال
اللحوم المصنّعة
كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.
-
النافع والضار لخصوبة الرجال
الأطعمة الجاهزة
ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.
-
النافع والضار لخصوبة الرجال
التدخين
لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.
-
النافع والضار لخصوبة الرجال
الكافيين
لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.
-
النافع والضار لخصوبة الرجال
الفواكه والخضروات
يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.
-
النافع والضار لخصوبة الرجال
الأسماك
لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.
-
النافع والضار لخصوبة الرجال
المكسرات
تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.
الكاتب: دالين صلاحية