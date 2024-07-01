حامل العلم لألمانيا في عام 1972 يشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة بالفعل. خلال تلك الفترة، كان قد أنهى مسيرته المهنية، لكنه عاد قبل ميونيخ. كان الأمر مجديًا: كما في عام 1968، فاز بالميدالية البرونزية في الكانوي الفردي. وشهد عن قرب كيف أن العداءة الألمانية هايدي شيلر (في الصورة) كانت أول امرأة تلقي القسم الأولمبي.