تولى حامد كرزاي رئاسة أفغانستان من 2001 لغاية 2014. وعلى الرغم من الدعم الدولي القوي له، فقد فشل في إحلال السلام ببلاده التي ما تزال تعاني من التطرف والإرهاب.

ولد حامد كرزاي في قندهار بالجنوب الأفغاني في عام 1957. نشأ في عائلة تتمتع بتاريخ سياسي عريق، إذ كان جده رئيسا للبرلمان في عهد الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه. لعب دورا هاما في محاربة السوفييت خلال غزوهم لأفغانستان. تحالف مع حركة طالبان حتى اتهامها باغتيال أبيه. بعد إسقاط حكومة طالبان في عام 2001 رأت الإدارة الأمريكية فيه الشخص المناسب لحكم أفغانستان.