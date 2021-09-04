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حامد كرزاي

تولى حامد كرزاي رئاسة أفغانستان من 2001 لغاية 2014. وعلى الرغم من الدعم الدولي القوي له، فقد فشل في إحلال السلام ببلاده التي ما تزال تعاني من التطرف والإرهاب.

ولد حامد كرزاي في قندهار بالجنوب الأفغاني في عام 1957. نشأ في عائلة تتمتع بتاريخ سياسي عريق، إذ كان جده رئيسا للبرلمان في عهد الملك الأفغاني محمد ظاهر شاه. لعب دورا هاما في محاربة السوفييت خلال غزوهم لأفغانستان. تحالف مع حركة طالبان حتى اتهامها باغتيال أبيه. بعد إسقاط حكومة طالبان في عام 2001 رأت الإدارة الأمريكية فيه الشخص المناسب لحكم أفغانستان.

Leaders of the Taliban movement walk to attend a press conference in Moscow on July 9, 2021. - Russia on July 9, 2021, said the Taliban controls about two-thirds of the Afghan-Tajik border and urged all sides in Afghanistan to show restraint. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

ترقب إعلان تشكيلة حكومة طالبان وسط معارك في بانشير 04.09.2021

يترقب المجتمع الدولي إعلان تشكيل طالبان لحكومة أفغانية "جامعة" ستكون بمثابة الاختبار لما أعلنته الحركة الإسلامية عن "رغبة حقيقية في التغيير"، بعد أن اتسم عهدها الأول بسياسة وحشية تجاه النساء والمعارضين.
FILE- In this Aug. 22, 1998 file photo, Jalaluddin Haqqani, founder of the militant group the Haqqani network, speaks during an interview in Miram Shah, Pakistan. A shadowy, Pakistan-based militant faction is on the rise within the Taliban, moving to unify the insurgency and further poison already frayed relations between Afghanistan and its neighbor, according to analysts. An audio recording of a recent meeting of the top Taliban leadership shows the Haqqani network _ a U.S.-designated terrorist organization that was linked to a Kabul bombing last month that killed 64 people _ is on the ascendancy, raising fears that Afghanistan faces another summer of fierce fighting. (AP Photo/Mohammed Riaz, File) |

تعرّف على شبكة حقاني أكثر الفصائل المتشددة ضمن طالبان! 21.08.2021

ظهر قادة شبكة حقاني، الذين تعتبرهم الولايات المتحدة أهم الإرهابيين المطلوبين في العالم وعرضت مكافأة بالملايين لاعتقالهم، في كابول بعد سيطرة طالبان عليها. فمن تكون الشبكة؟ وماذا عن علاقاتها بكل من القاعدة وباكستان؟
FILE - In this file Wednesday, Sept. 10, 2014 photo, Afghan presidential candidate Ashraf Ghani Ahmadzai speaks during a news conference at his resident in Kabul, Afghanistan. Ghani Ahmadzai was sworn in Monday, Sept. 29, 2014 as Afghanistan's new president, replacing Hamid Karzai in the country's first democratic transfer of power since the 2001 U.S.-led invasion toppled the Taliban. (AP Photo/Massoud Hossaini)

أشرف غني.. رئيس مفكر ومثقف محاط بأمراء الحرب 04.10.2014

على الرغم من انتهاء النزاع حول نتائج انتخابات الرئاسة الأفغانية بتنصيب أشرف غني أحمد زاي رئيسا، لكن التحديات التي تواجه الأخير لا تختلف عن تلك التي واجهت سلفه حامد كرزاي، فقد حكم محاطا بأمراء حرب مستعدين لاستخدام العنف.
This photo shows the polling centers in Kunduz province, the second round of presidential election began in Afghanistan on 14 June 2014. Photo: Yosofi

انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية 14.06.2014

ترافقت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأفغانية بوقوع عشرات الهجمات في مختلف أنحاء البلاد. ويتنافس في هذه الجولة مرشحان هما عبد الله عبد الله وأشرف غني. وسيخلف الفائز فيها الرئيس الحالي حامد كرزاي.
This photo shows the polling centers in Capital Kabul, the second round of presidential election began in Afghanistan on 14 June 2014. Photo: H. Sirat All rights reserved for DW. via Mohammad Gol Ahmad, DW Afghanistan

الناخبون الأفغان في يوم الحسم الانتخابي 14.06.2014

يدلي الناخبون الأفغان بأصواتهم في جولة إعادة لاختيار خلف للرئيس حامد كرزاي. والاختيار يعتبر حاسما لطموحات أفغانستان لتحقيق انتقال ديمقراطي للسلطة للمرة الأولى في تاريخها المضطرب.
An elderly Afghan voter casts his ballot at a local polling station in Kabul on April 5, 2014. Afghan voters went to the polls to choose a successor to President Hamid Karzai, braving Taliban threats in a landmark election held as US-led forces wind down their long intervention in the country. Afghanistan's third presidential election brings an end to 13 years of rule by Karzai, who has held power since the Taliban were ousted in a US-led invasion in 2001, and will be the first democratic handover of power in the country's turbulent history. AFP PHOTO/SHAH MARAI (Photo credit should read SHAH MARAI/AFP/Getty Images)

الناخبون الأفغان يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد 05.04.2014

يدلي الناخبون الأفغان بأصواتهم من كابول إلى قندهار، لاختيار رئيس خلفا لحميد كرزاي، سيتولى المهمة الصعبة المتمثلة بقيادة أفغانستان في عصر جديد وغير واضح مع انسحاب حلف الناتو نهاية العام الجاري.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier (l, SPD) und der afghanische Präsident Hamid Karsai sind am 09.02.2014 in Kabul (Afghanistan) zu einem Gespräch zusammen gekommen. Der Bundesminister ist zu einem eintägigen Besuch in dem Land. Foto: Rainer Jensen /dpa

شتاينماير يحث كرزاي على توقيع الاتفاق الأمني مع واشنطن 09.02.2014

بعد لقائه الرئيس الأفغاني في كابول، حث وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الرئيس حامد كرزاي على توقيع الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الأمريكية، لما ذلك من أهمية على العلاقة مع الأوروبيين أيضا.
Men install a campaign banner of Afghan presidential candidate Gul Agha Sherzai during the second day of the presidential election campaign in Jalalabad Province February 3, 2014. Presidential candidates in Afghanistan began two months of campaigning on Sunday for an election that Western allies hope will consolidate fragile stability as their forces prepare to leave after nearly 13 years of inconclusive war. REUTERS/Parwiz (AFGHANISTAN - Tags: POLITICS ELECTIONS)

المتنافسون على الرئاسة في أفغانستان .. ولا متنافسات! 07.02.2014

يتنافس أحد عشر رجلاً على خلافة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي خلال الانتخابات التي ستجرى في الخامس من نيسان/ أبريل 2014. وتختلف اتجاهات المرشحين بين قريب للغرب وآخر للإسلاميين. لكن القائمة تخلو من النساء.
Members of the Afghan Loya Jirga, or 'general assembly', attend the first day of the assembly in Kabul on November 21, 2013. About 2,500 Afghan tribal chieftains, community elders and politicians began a grand assembly to debate a crucial security deal with the US. AFP PHOTO/MASSOUD HOSSAINI (Photo credit should read MASSOUD HOSSAINI/AFP/Getty Images)

اللويا جيرغا يوافق على الاتفاق الأمني مع واشنطن وكرزاي يتحفظ 24.11.2013

وافق المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان على مشروع اتفاقية أمنية مع واشنطن تمكنها من إبقاء قواتها لما بعد 2014. وكرزاي يشترط "تحقيق السلام في أفغانستان" قبل المصادقة على المشروع.
ARCHIV - Der afghanische Präsident Hamid Karsai (l)und US-Präsident Barack Obama (r)bei einer Pressekonferenz am 12.05.2010 im Weißen Haus in Washington. Eine Sammlung von 90 000 überwiegend geheimen Afghanistan-Militärdokumenten offenbart das Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban im Krieg gegen die ISAF-Schutztruppe. Die US-Einheiten und deren Verbündete verlieren in dem seit knapp neun Jahren andauernden Krieg am Hindukusch zunehmend an Boden - ihre Sicherheitslage ist prekär. Sie verschlechtere sich auch im Norden des Landes, wo deutsche Soldaten im Einsatz sind. Die Protokolle sollen von der Enthüllungs-Website Wikileaks veröffentlicht werden. Die Dokumente belegen auch die Existenz einer US-Elitetruppe zur Liquidierung von Taliban-Anführern. EPA/MIKE THEILER +++(c) dpa - Bildfunk+++

أوباما وكرزاي يعلنان دعمهما المشترك لمساعي السلام مع طالبان 26.06.2013

أعلن البيت الأبيض دعم الرئيس اوباما ونظيره الأفغاني كرزاي إجراء محادثات مع حركة طالبان في قطر. ويأتي الإعلان رغم الهجوم الذي نفذته طالبان ضد القصر الرئاسي في كابول أمس وقتل فيه ثلاثة حراس والمهاجمون الخمسة.
Afghan President Hamid Karzai gives a speech during an event to mark International Women's Day in Kabul March 10, 2013. REUTERS/Mohammad Ismail (AFGHANISTAN - Tags: POLITICS)

كرزاي يعلق المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة بسبب طالبان 19.06.2013

قال ايمال فيظي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي إن الاخير قرر تعليق المحادثات الخاصة باتفاق أمني مع الولايات المتحدة متهما واشنطن بأنها تبعث برسائل متباينة فيما يتعلق بمحادثات السلام مع حركة طالبان.
Außenminister Guido Westerwelle (FDP) sitzt am 08.06.2013 in Afghanistan in der Kanzel einer Transall Maschine. Westerwelle trifft sich am Samstag in Kabul unter anderem mit Präsident Karsai. Foto: Nicolas Armer/dpa

فيسترفيله يصل كابول في زيارة مفاجئة ويلتقي كرزاي 08.06.2013

في زيارة مفاجئة إلى أفغانستان وصل وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إلى كابول والتقى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. فيسترفيله أكد على تمسك بلاده بخطط انسحاب الجيش الألماني من أفغانستان وذلك على الرغم من "الوضع الصعب".
Titel: Außenminister von Deutschland, Guido Westerwelle Schlagworte: Mosambik, Guido Weterwelle, Kapitalanlagen, Besuch, Demokratie, Stabilität Wer hat das Bild gemacht/Fotograf?:Romeu da Silva Wann wurde das Bild gemacht?: 30.04.2013 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Maputo, Mosambik Bildbeschreibung: Guido Westerwelle besucht Mosambik und kündigt mehr deutsche Investitionen im Land

برلين تحتضن اجتماع مجموعة الاتصال الدولية من أجل أفغانستان 14.05.2013

تحتضن وزارة الخارجية الألمانية اجتماعا لمجوعة الاتصال الدولية من أجل أفغانستان بمشاركة ممثلين عن 50 دولة. وفي افتتاح هذا الاجتماع طالب فيسترفيله حكومة كرازي ببذل مزيد من الجهد لمكافحة الفساد وتنظيم انتخابات نزيهة.
US President Barack Obama (C) shakes hands with President of Afghanistan Hamid Karzai (R) while United Nations Secretary General Ban Ki-moon (L) looks on prior to a special NATO meeting on Afghanistan at the NATO summit in Lisbon, Portugal, 20 November 2010. Heads of State of NATO member countries gather for a two day summit to discuss topics such as Afghanistan and missile defense. EPA/IAN LANGSDON +++(c) dpa - Bildfunk+++

صحيفة: "سي آي آيه" قدمت ملايين الدولارات لمكتب الرئيس الأفغاني 29.04.2013

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي آيه" أرسلت ملايين الدولارات نقداً إلى مكتب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي على مدار أكثر من عقد.
President Barack Obama is greeted by Lt. Gen. Curtis Mike Scaparrotti, and U.S. Ambassador to Afghanistan Ryan Crocker as he steps off Air Force One at Bagram Air Field in Afghanistan, Tuesday, May 1, 2012. (Foto:Charles Dharapak/AP/dapd).

أوباما يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة في ذكرى مقتل بن لادن 01.05.2012

وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها سابقا. أوباما أجرى على الفور محادثات مع نظيره الأفغاني حامد كرزاي. يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في الذكرى السنوية الأولى لمقتل أسامة بن لادن.
Afghan President Hamid Karzai speaks during the opening of the Loya Jirga or grand council in Kabul. Afghan President Hamid Karzai called Wednesday on elders assembled for a national conference to help create a fair framework for relations with the U.S. and find a part to peace for the turbulent country. (Foto:Musadeq Sadeq/AP/dapd)

على خلفية فضيحة الصور - كرزاي يستنكر وطالبان تتوعد بالانتقام 19.04.2012

أعرب الرئيس الأفغاني حامد كرزاي عن استنكاره لتصرفات جنود أمريكيين التقطت صور لهم أمام جثث مقاتلين أفغان. واعتبر أن الانسحاب الكامل والسريع للقوات الأجنبية هو الحل لمنع تكرار هذه الأحداث. وحركة طالبان تهدد بالانتقام.
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