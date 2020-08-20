"حالته خطيرة".. أنباء عن إصابة المعارض الروسي نافالني بتسمم

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2020) إن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في حالة حرجة بعد نقله إلى مستشفى في مدينة أومسك في سيبيريا. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المستشفى الذي تم نقل المعارض الروسي إليه أن "حالته خطيرة".

وفي وقت سابق اليوم قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني (44 عاما) إنه يرقد فاقدا الوعي في الرعاية المركزة بعدما ظهر عليه ما يشبه أعراض التسمم. وقالت إنه بدأ يشعر بالتعب على متن رحلة جوية عائدة إلى موسكو من سيبيريا. وأضافت على مواقع للتواصل الاجتماعي منها تويتر وتلغرام أنه بعد هبوط الطائرة في أومسك، نُقل نافالني إلى المستشفى، وأضافت: "نشتبه في أنه تم تسميم أليكسي بمادة تم مزجها في كوب الشاي الذي احتساه. لقد كان هو الشيء الوحيد الذي تناوله في الصباح. يقول الأطباء إن جسمه امتص السم بشكل أسرع من خلال السائل الساخن. أليكسي الآن فاقد للوعي".

ويعد المحامي أليكسي نافالني أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسبق أن تعرض لهجمات جسدية في السابق. فقد أصيب بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه عام 2017. كما أمضى الناشط في محاربة الفساد عدة فترات في السجن خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين.

وغالبا ما يتعرض نافالني وأنصاره وأفراد عائلاتهم لتوقيفات ومداهمات وضغوط من الشرطة في كافة انحاء روسيا.

ص.ش/م.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)