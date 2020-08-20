 ″حالته خطيرة″.. أنباء عن إصابة المعارض الروسي نافالني بتسمم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.08.2020

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أخبار

"حالته خطيرة".. أنباء عن إصابة المعارض الروسي نافالني بتسمم

يعد أليكسي نافالني أشهر معارض سياسي في روسيا وأمضى عدة فترات في السجن في السنوات الماضية. والآن أعلنت متحدثة باسمه عن اشتباهها في أنه "تعرض للتسمم بشيء وضع في كوب من الشاي" تناوله على متن طائرة.

صورة من الأرشيف للمعارض الروسي أليكسي نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني، الناشط ضد الفساد، تعرض على ما يبدو للتسمم بحسب المحتدثة باسمه

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2020) إن زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في حالة حرجة بعد نقله إلى مستشفى في مدينة أومسك في سيبيريا. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم المستشفى الذي تم نقل المعارض الروسي إليه أن "حالته خطيرة".

مختارات

في حدث يأتي في سياق تجدد قمع حركة الاحتجاج في روسيا قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، أعلنت محامية المعارض الروسي نافالني أنه تعرض لـ"التسميم" في السجن بمادة كيماوية مجهولة، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني (44 عاما) إنه يرقد فاقدا الوعي في الرعاية المركزة بعدما ظهر عليه ما يشبه أعراض التسمم. وقالت إنه بدأ يشعر بالتعب على متن رحلة جوية عائدة إلى موسكو من سيبيريا. وأضافت على مواقع للتواصل الاجتماعي منها تويتر وتلغرام أنه بعد هبوط الطائرة في أومسك، نُقل نافالني إلى المستشفى، وأضافت: "نشتبه في أنه تم تسميم أليكسي بمادة تم مزجها في كوب الشاي الذي احتساه. لقد كان هو الشيء الوحيد الذي تناوله في الصباح. يقول الأطباء إن جسمه امتص السم بشكل أسرع من خلال السائل الساخن. أليكسي الآن فاقد للوعي".

ويعد المحامي أليكسي نافالني أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسبق أن تعرض لهجمات جسدية في السابق. فقد أصيب بحروق في عينه بعد رشه بمادة معقمة عند خروجه من مكتبه عام 2017. كما أمضى الناشط في محاربة الفساد عدة فترات في السجن خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين.

وغالبا ما يتعرض نافالني وأنصاره وأفراد عائلاتهم لتوقيفات ومداهمات وضغوط من الشرطة في كافة انحاء روسيا.

ص.ش/م.م (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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اعتقال زعيم المعارضة الروسية أليكس نافالني

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