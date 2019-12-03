 حالات انتحار شبان عرب.. هل من مبادرات لمواجهة المشكلة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 03.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

حالات انتحار شبان عرب.. هل من مبادرات لمواجهة المشكلة؟

حوادث انتحار في أكثر من بلد عربي في توقيت شبه متزامن، وما يجمعها هو أن من قرروا إنهاء حياتهم هم من فئة الشباب، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر للوقوف على أسباب الانتحار في الدول العربية وكيفية معالجتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة.

ماهي الأسباب التي تدفع أشخاص في ريعان الشباب نحو الاقدام على انهاء حياتهم؟

ماهي الأسباب التي تدفع أشخاص في ريعان الشباب نحو الاقدام على انهاء حياتهم؟

ناجي الفليطي شاب ثلاثيني من لبنان أنهى حياته بعد فشله في العثور على عمل يؤمن به حياة عائلته.. نادر محمد جمال، شاب مصري أنهي حياته بالقفز من برج القاهرة.. عبد الوهاب الحبلاني (25 عاما) قام بإحراق نفسه بمحافظة سيدي بوزيد التونسية بعد أن طرد من عمله، وفي المغرب انتحرت شابة بتناول سم الفئران.

أكثر من حادث انتحار مروع وقع خلال عدة أيام في أكثر من دولة عربية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر من أن يتحول الانتحار بين شباب العالم العربي إلى ظاهرة مخيفة.

أسباب متعددة

حوادث الانتحار في العالم العربي ليست جديدة لكن الجديد هو نشر الحوادث في مواقع التواصل الاجتماعي. هكذا يرى الدكتور عمار على حسن الروائي المصري والخبير في علم الاجتماع السياسي.

ويضيف على حسن، في مقابلة مع DW عربية، بأن نسبة تلك الحوادث "ربما تكون قد زادت بسبب الأوضاع في العالم العربي التي أضفت طابعاً سياسياً على التأويل والتفسير"، مضيفاً أن أسباب ذلك تتنوع بين المرض النفسي والضغوط الاجتماعية والاقتصادية وأخرى متعلقة بخلافات عميقة داخل الأسر، "بجانب الأسباب السياسية المتعلقة بانعدام وانسداد أفق التغيير في وجه الشباب العربي والانكسار السياسي لديهم بعد أن عولوا كثيراً على الحراك والانتفاضات والثورات في تحسين حياتهم ومستقبلهم، لكن المسألة لم تتم على هذا النحو".

ويتفق مغردون مع رأي عمار علي حسن:

أما سمير مرقص الكاتب والمفكر السياسي المصري فيرى في انتحار الشباب في العالم العربي بعداً آخر، "ففي لحظة مركبة ومعقد للغاية يتم الانتحار ليكون له دلالة رمزية". ويفسر المفكر المصري في مقابلة مع DW عربية قائلا: "نحن في لحظة انتقال حرجة فيما يعرف في الفلسفة بالانتقال من نموذج متعارف عليه ومفهوم PARADIGM إلى مفهوم أو نموذج آخر جديد وغامض بالنسبة للبعض، وهذا التغير الشديد في نماذج الحياة لا يستطيع بعض البشر التعايش معه ومع ما ينتجه من منظومة قيمية وفكرية وثقافية جديدة، ولحظة الانتحار تكون هي ذروة رفض الشخص لهذا التغير أو الانتقال".

ويضيف الكاتب والمفكر المصري أن البعض الآخر قد يواجه هذا التغير بالاستغراق فيما يغيبه عن العالم سواء بالتشدد الديني أو باستخدام ما يفقده توازنه أو عقله سواء بالإدمان أو التعاطي، ويعد الانتحار ذورة عدم القدرة على التعايش أو إدارك وفهم لحظة الانتقال الكبرى التي يعيشها العالم".

ظاهرة أم حوادث فردية؟

منظمة الصحة العالمية نشرت مؤخراً تقريراً عن ظاهرة الانتحار حول العالم. وقالت المنظمة في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول 2019 إن نحو 800 ألف شخص يلقون حتفهم كل عام بسبب الانتحار.

وأفاد التقرير بأنه في مقابل كل حالة انتحار، هناك الكثير من الناس الذين يحاولون الانتحار كل عام، فيما يعتبر الانتحار ثاني أهم سبب للوفاة بين من تتراوح أعمارهم بين 15و 29 عاماً. وتستأثر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنحو 79% من حالات الانتحار في العالم.

ويرى الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في الأكاديمية الطبية بالقاهرة أن التركيز الإعلامي على حوادث الانتحار هو ما قد جعل الناس يلتفتون إلى الأمر خاصة وأن المنتحرين من الشباب صغير السن، مضيفاً في مقابلة مع DWعربية، أن "بعضهم قد يبحث عن الشهرة وبعضهم يعاني من إهمال عاطفي أو إحباطات على مستويات حياتية معينة"، مؤكداً على أن الأمر لم يصل بعد إلى حد الظاهرة، "وحتى تصبح كذلك يجب أن تصل نسبة الانتحار إلى 25% من الشباب في العالم العربي، وهذا لم يحدث".

مسألة التركيز الإعلامي ذهب إليها بعض المغردين:

مختارات

مسلسل تلفزيوني وصل تأثيره إلى درجة التسبب في ارتفاع معدل الانتحار بين المراهقين وتلاميذ المدارس. فما هو هذا المسلسل. وكيف تم التوصل إلى هذه النتيجة؟ (11.05.2019)

قد يقع العديد من المراهقين والمراهقات ضحية التنمر عبر الانترنت، وقد تؤدي هذه الضغوط التي يعيشها الضحية إلى الانتحار. فقد ارتفع معدل الانتحار بنسبة ملحوظة في السنوات الأخيرة. هذه بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها. (09.07.2019)

المرض النفسي وعلاجه.. سبة في المجتمعات العربية؟

حتى اليوم يعاني المريض النفسي في العالم العربي للكثير من الاضطهاد. ففي الكثير من المجتمعات العربية يعتبر البعض المرض النفسي سبة أو أمر مشين للعائلة أن يعرف أن أحد افرادها يتلقى علاجاً نفسياً.

ويقول سمير مرقص  الكاتب والمفكر السياسي المصري إن "المرض النفسي لازال ينظر إليه في مجتمعاتنا العربية على أنه عيب أو فضيحة أو شيء غير مقبول اجتماعياً وهذا جانب من المشكلة وذلك على الرغم من أن الكل معرض في وقت ما لمواجهة مثل هذا الأمر نتيجة الضغوط المجتمعية أو التطورات المتلاحقة".

ويؤكد الدكتور عمار على حسن على الأمر نفسه، مشيراً إلى أنه في السابق كانت حوادث الانتحار تقع لكنها لم تكن تسجل أو تتداول على أنها حوادث انتحار لأسباب دينية أو مجتمعية وإنما تسجل كحوادث طبيعية، "فلا أحد يحب الاعتراف بوجود مثل هذه الحوادث في المجتمع، لكن الأمر الآن اختلف بسبب وسائل التواصل الاجتماعي".

ويشير الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي إلى أن هناك أمراض نفسية تصل بالشخص إلى حافة الانتحار منها الاكتئاب والفصام المصاحب بالهلاوس السمعية وهؤلاء في حاجة ماسة لتلقي العلاج، "لكن ومع وصمة المرض النفسي والعلاج النفسي في العالم العربي يمتنع البعض عن الذهاب للعلاج أو تذهب للدجالين فتكون النهاية أن ينتحر الشاب أو الفتاة".

جهود حكومية ومجتمعية

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمصر، عن تخصيص خط ساخن لتلقي واستقبال المكالمات من قبل الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة. ويقوم الخط باستقبال المكالمات من أي شخص في أي وقت، من خلال أخصائيين نفسيين مدربين في إطار الحملة التي أطلقتها بعنوان "حياتك تستاهل تتعاش” لمكافحة الانتحار*.

كما أطلقت دار الإفتاء المصرية حملة للتوعية بالمرض النفسي، ونشرت هاشتاغ #المرض_النفسي_أشد_من_العضوي:

ويعتقد الكاتب والمفكر المصري سمير مرقص أن مسالة الانتحار لم تدخل بعد في حيز الاهتمام الكبير من جانب بعض الحكومات العربية وذلك لجملة من العوامل "منها أنه حتى الآن ثقافياً ودينياً يعد الانتحار أمراً محرماً وغير مقبول ولا يوجد اعتراف بأنه كاد أن يتحول لظاهرة يمكن أن تمتد حتى إلى المجتمعات المتدينة أو المحافظة".

ويضيف مرقص بأن جزء من المشكلة هو مؤسسات التنشئة التقليدية منها المسجد والكنيسة والأسرة والجامعة والمدرسة والإعلام والتي يتلقى المواطن تنشئته المتنوعة من خلالها، وهذه المؤسسات ليس بها المساحة التي تعطي بعض الإدراك للجانب النفسي والذهني للمواطن وللشباب بالتحديد، بل إن الآباء والأمهات في المنزل أحياناً قد لا يدركون أن الأبناء لديهم مشاكل نفسية، وبعضهم إن علموا يرفضون الاعتراف بوجود تلك المشكلة لدى الابن أو البنت.

كيفية التعامل مع الحالات المستعصية

مع تكرار حوادث الانتحار في مصر مؤخراً، بدأ عدد من النشطاء والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أرقام هواتف لأطباء نفسيين ومصحات ومراكز طبية ومستشفيات لعلاج من يمكن أن يكونوا "ضحايا انتحار محتملين"، وشدد هؤلاء على ضرورة عدم ترك من يتعرض لضغوط حياته وحده، وأن يتم تشجيعه على اللجوء فوراً للحصول على مساعدة طبية.

ويرى الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي أن هذا التحرك من جانب البعض أمر إيجابي للغاية، "فالناس يجب أن تنصح من تراه على شفا الانتحار بالذهاب فوراً لتلقي العلاج ودفعه إلى ذلك وتشجيعه ومساعدته".

لكنه استدرك بالقول أنه "يجب الحذر مما يقال في هذا السياق ممن يشجعون المريض على التحدث إليهم فقط، وكأن هذا نوع من العلاج، في حين أن المريض عندما يصل لحافة الانتحار فلا مجال معه لا للكلام ولا حتى للذهاب لعيادة الطب النفسي، وإنما يدخل إلى مستشفى طب نفسي فوراً تكون مجهزة لمن هم على شفا الإقدام على الانتحار ليقدم لهم العلاج وفق البروتوكول الدولي المتعارف عليه والمقر دولياً".

محمود حسين

*يمكن التواصل مع المتخصصين في الصحة النفسية بمصر عبر أرقام الهاتف التالية "08008880700 – 0220816831”.

  • المغنية داليدا عام 1965 في روما

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    "حياة لا تحتمل "

    قبل أن تقدم على الانتحار تركت المغنية المصرية من أصول إيطالية، دالية رسالة كتبت فيها "سامحوني..الحياة لم تعد تحتمل". وضعت الفنانة عام 1987 حدا لحياتها بتناول بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة. وقد تم صنع تمثال لها على القبر بنفس الحجم الطبيعي لها وهو يعتبر أحد أكثر المنحوتات تميزًا في المقابر الخاصة بالمشاهير.

  • الممثل الكوميدي روبين ويليامز

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    كثرة المشاكل تقتل حب الحياة

    وضع الممثل والكوميدي الأمريكي، روبن ويليامز، عام 2014 حدا لحياته بعد أن قام بقطع شريان يده اليسرى ثم شنق نفسه بحزام، فيما تضاربت الأنباء حول الأسباب التي دفعت النجم السينمائي الحاصل على جائزة الأوسكار إلى الانتحار. من المعروف عن روبن ويليامز أنه كان يعاني من مشاكل مالية ومن الاكتئاب والإدمان على الكحول، فضلا عن معاناته من بداية مرض باركنسون.

  • الروائية فرجينيا وولف

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    لم تنتظر روايتها الأخيرة

    الروائية فرجينيا وولف، أخذت طريقها إلى المياه ووضعت حجراً ثقيلاً في ملابسها، وألقت نفسها في أحد الأنهار ولم تكتشف جثتها إلا بعد ثلاثة أيام. تركت لزوجها رسالة كتبت فيها: "عزيزي، أنا على يقين بأنني سأجن... لذا، سأفعل ما أراه مناسبا"، علما أن الكاتبة الإنجليزية ودعت مسرح الحياة قبل أن يتم نشر آخر أعمالها الروائية.

  • Ernest Hemingway (Keystone/Getty Images)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    لعنة "الانتحار" تطارد أسرة هيمنغواى

    الراوئي الفائز بجائزة نوبل إرنست همنغواي انتحر عام 1961 بطلقة نارية في الرأس. لكنه لم يكن الوحيد في عائلته الذي أقدم على الانتحار. انتحروالده، وكذلك أختاه غير الشقيقتين أورسولا وليستر، ثم حفيدته مارغاوك همنغواي. ويعتقد البعض وجود مرض وراثى في عائلته يسبب زيادة تركيز الحديد في الدم مما يؤدى إلى تلف البنكرياس ويسبب الاكتئاب أو عدم الاستقرار في المخ. ما دفعه إلى الانتحار في النهاية خوفاً من الجنون.

  • جيريت بيترسون

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    إعصار في التزلج..وإنتحار في الـ 29

    انتحر البطل الأولمبي الأمريكي في التزلج جيريت بيترسون بعد ان أطلق النار على نفسه بولاية يوتا الأميركية. بيترسون الذي مات في عامه الـ 29 ، كان ملقب بـ"السريع" وهو معروف بحركة متميزة في التزلج تعرف باسم "الإعصار" يقوم خلالها بـ3 قفزات و5 التفافات. وشارك بيترسون 3 مرات في الألعاب الأولمبية في الـ2002 و2003 و2010.

  • آرون سوارتز

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    الانتحار عوض الحياة في السجن

    ذلك الفتى الصغير الذي عمل على نظام RSS " نظام تغذية الانترنت " وهو في عمر الـ 14. كان آرون سوارتز الذي عاش بين لغة الأرقام و كان أحد أهم نشطاء الإنترنت و شارك في تصميم لغة تشفير جديدة " لغة ماركداون" وهو أحد مؤسسي موقع التواصل الاجتماعي ريديت. انتحر سوارتز قبل شهر من محاكمته بتهمة سرقة ملايين الملفات الإلكترونية والتي كان يواجه فيها حكماً بالسجن يصل إلى 35 عاماً وغرامة مليون دولار.

  • Linkin Park - Sänger Chester Bennington gestorben (Getty Images/iHeartMedia/R. Fury)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    الانتحار لطي صفحة الماضي؟

    وجدت جثة المغني الرئيسي في فرقة الروك الأميركية "لينكن بارك"، تشستر بنينغتون بعد ان انتحر شنقا في عمر ناهز الـ 41 عاما. وكان بينينغتون قد تحدث سابقا عن معاناته مع المخدرات والإدمان على الكحول، كما أنه اعترف بأنه أراد الانتحار أكثر من مرة. بينينغتون لديه عائلة كبيرة حيث تزوج مرتين ولديه 6 أبناء لم يستطع وجودهم حوله أن يمنعه من اتخاذ القرار بإنهاء حياته شنقاً.

  • Marilyn Monroe 1949 (AP)

    رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

    مونرو..انتحار أم لغز ؟

    نجمة الإغراء مارلين مونرو وجدت في غرفتها وتتناثر حولها الحبوب المهدئة. لكن موتها لم يؤكد على أنه انتحار حيث تحوم الشكوك حول مقتلها بدعم من شخص نافذ، فهل انتحرت مونرو بعد كل تلك الشهرة وفي وسط زخم من حب الناس؟ أم أنها قتلت بمكيدة مدبرة كي تظهر على انها إنتحار؟

    الكاتب: وفاء البدري


مختارات

رغم الشهرة والنجاح... مشاهير وضعوا حدا لحياتهم

مشاهير في مجالات عدة. لم تشفع لهم الحياة المليئة بالأضواء والشهرة، و لم ينقذهم حب الناس من الاكتئاب والوصول إلى طريق مسدود، واختيار تلك المنطقة السوداء حيث لا رجعة إلى الحياة. (23.07.2017)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  