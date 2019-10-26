 حاكم مصرف لبنان لـDW: الوضع صعب لكن المصارف مستمرة في العمل | أخبار | DW | 07.11.2019

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أخبار

حاكم مصرف لبنان لـDW: الوضع صعب لكن المصارف مستمرة في العمل

في حديث حصري مع DW عربية أكد حاكم مصرف لبنان المركزي أن القطاع المصرفي في البلاد يقدم خدماته الاعتيادية للزبائن رغم الصعوبات الأمنية وبعض المشاكل اللوجستية الصعبة بسبب الحراك الشعبي، فيما يبقى حل الأزمة بيد السياسيين.

Libanon, Beirut: Alltag - Banken und Wirtschaft (Getty Images/AFP/J. Barrak)

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في حديث حصري لـ DW عربية إن وضع لبنان صعب للغاية ولكن رغم ذلك يستمر القطاع المصرفي في البلاد في تقديم خدماته للزبائن. واشار المسؤول المالي الرفيع إلى أن الظروف صعبة تمر بها البلاد بسبب الحراك الشعبي المستمر منذ أسابيع، حيث يتم قطع الطرق أحيانا وتنقطع الاتصالات أحيانا أخرى. ولكن المصارف في مختلف انحاء البلاد تبقى مفتوحة وتقدم خدماتها العادية للزبائن.

وتابع رياض سلامة أنه حيثما تكون الظروف ملائمة تكون فروع المصارف مفتوحة مع ترك الخيار أمام المصارف لتحديد طبيعة علمها وفق الظروف الأمنية في مناطقها.

وعن أزمة البلاد الاقتصادية قال رياض سلامة أن حل الأزمة مسؤولية السياسيين والزعامات في البلد مشيرا إلى أن الحلول لا تأتي خلال أيام. لكن المصرفي أكد على ضرورة استعادة الثقة بقدرة البلاد على تجاوز الأزمة عبر تناول واقعي للمشاكل القائمة والسعي لتقديم حلول لها.

ح.ع.ح/ح.ز

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