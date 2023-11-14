حافظ على قوة رائحة عطرك بتجنب وضعه في هذه الأماكن

استخدام العطور الصحيح يتطلب شروطا مختلفة، فمن الضروري بعد شرائنا لعطرنا المفضل أن نحافظ على جودته وبقاء رائحته لأطول فترة ممكنة. وبالرغم من أن العديد من محبي العطور يصرفون الوقت والمال من اجل شراءأفضل العطور بيد أن الحفاظ على جودة العطر ورائحته قد لا يهم البعض وقد يكون ذلك بسبب أنهم يجهلون أهمية هذا الأمر.

بحسب موقع بيلد دير فراو الألماني فإن تخزين العطر في الحمام ليس الخيار الأفضل لصلاحية عطرك، أحد الأسباب التي تجعل الحمام ليس مكانًا جيدًا لتخزين عطرك بشكل دائم هو الرطوبة. بسبب الاستحمام أو الاستحمام المنتظم، تكون هذه الغرفة دائمًا رطبة ودافئة. إذ أن مركب العطر ذاته له حساسية بتقلبات درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، ما يجعله يفقد خواصه تدريجيا.

.إذا كنت تسعى للاحتفاظ برائحتك المفضلة لفترة طويلة، يجب عليك أيضًا الانتباه إلى مكان تخزين العطر. حيث تلعب أشعة الشمس كذلك تأثيرا سلبيا على جودة العطر. لذلك لا ينصح بوضعها في أماكن تصل الشمس لها بدرجة قوية. أيضا من المفضل الابتعاد عن أماكن الرطوبة العالية أو التي تتبدل بها درجات حرارة الغرفة باستمرار.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك تقلبات ثابتة في درجات الحرارة. هذه الرطوبة ودرجات الحرارة المتغيرة باستمرار ليست جيدة لتركيبة العطر. يمكن أن تصبح جزيئات الرائحة غير مستقرة بسبب الحرارة والرطوبة والضوء. يمكن أن يتسبب ذلك في تغير الرائحة أو إضعافها أو حتى تحولها إلى رائحة كريهة.

إذا لاحظت أن لون عطرك المفضل قد تغير أو أن رائحة العطر لم تعد كما كانت من قبل أو حتى أن رائحته كريهة، عليك التخلص من الزجاجة على الفور.

يؤكد الخبراء أن أفضل مكان لتخزين العطور والحفاظ على جودتها هي الأمكنة الباردة والمظلمة. عادة ما تكون غرفة النوم هي الخيار الأفضل لتخزين عطرك بشرط عدم التعرض لأشعة الشمس القوية.

إذا كنت تفكر الآن في وضع العطر في الثلاجة لأنه محمي هناك من الشمس والحرارة، فنحن للأسف نخيب ظنك: الثلاجة أيضًا ليست المكان المناسب للسوائل العطرية، حيث ستعمل على الاضرار بتركيبة العطر.

قد يكون من المجدي كذلك إلقاء نظرة على عبوة العطر لمعرفة ما توصي به الشركة المصنعة للتخزين واتباع ذلك وفقًا لذلك.

ع.أ.ج/ع.ج.م