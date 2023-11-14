 حافظ على قوة رائحة عطرك بتجنب وضعه في هذه الأماكن | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 14.11.2023

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منوعات

حافظ على قوة رائحة عطرك بتجنب وضعه في هذه الأماكن

في العديد من المنازل، يجد العطر طريقه إلى خزانة الحمام، ليكون بجوار العديد من مستحضرات التجميل الأخرى ومزيل العرق وغيره من مستلزمات العناية الشخصية. بيد أن خبراء لا ينصحون بهذا المكان وذلك للعديد من الأسباب تعرف عليها.

عطور مختلفة

تلعب العديد من العوامل دورا في الحفاظ على جودة العطر وبقاء رائحته

استخدام العطور الصحيح يتطلب شروطا مختلفة، فمن الضروري بعد شرائنا لعطرنا المفضل أن نحافظ على جودته وبقاء رائحته لأطول فترة ممكنة. وبالرغم من أن العديد من محبي العطور يصرفون الوقت والمال من اجل شراءأفضل العطور بيد أن الحفاظ على جودة العطر ورائحته قد لا يهم البعض وقد يكون ذلك بسبب أنهم يجهلون أهمية هذا الأمر.

مختارات

بحسب موقع بيلد دير فراو الألماني فإن تخزين العطر في الحمام ليس الخيار الأفضل لصلاحية عطرك، أحد الأسباب التي تجعل الحمام ليس مكانًا جيدًا لتخزين عطرك بشكل دائم هو الرطوبة. بسبب الاستحمام أو الاستحمام المنتظم، تكون هذه الغرفة دائمًا رطبة ودافئة. إذ أن مركب العطر ذاته له حساسية بتقلبات درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة، ما يجعله يفقد خواصه تدريجيا.

.إذا كنت تسعى للاحتفاظ برائحتك المفضلة لفترة طويلة، يجب عليك أيضًا الانتباه إلى مكان تخزين العطر. حيث تلعب أشعة الشمس كذلك تأثيرا سلبيا على جودة العطر. لذلك لا ينصح بوضعها في أماكن تصل الشمس لها بدرجة قوية. أيضا من المفضل الابتعاد عن أماكن الرطوبة العالية أو التي تتبدل بها درجات حرارة الغرفة باستمرار.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك تقلبات ثابتة في درجات الحرارة. هذه الرطوبة ودرجات الحرارة المتغيرة باستمرار ليست جيدة لتركيبة العطر. يمكن أن تصبح جزيئات الرائحة غير مستقرة بسبب الحرارة والرطوبة والضوء. يمكن أن يتسبب ذلك في تغير الرائحة أو إضعافها أو حتى تحولها إلى رائحة كريهة.

إذا لاحظت أن لون عطرك المفضل قد تغير أو أن رائحة العطر لم تعد كما كانت من قبل أو حتى أن رائحته كريهة، عليك التخلص من الزجاجة على الفور.

يؤكد الخبراء أن أفضل مكان لتخزين العطور والحفاظ على جودتها هي الأمكنة الباردة والمظلمة. عادة ما تكون غرفة النوم هي الخيار الأفضل لتخزين عطرك بشرط عدم التعرض لأشعة الشمس القوية.

إذا كنت تفكر الآن في وضع العطر في الثلاجة لأنه محمي هناك من الشمس والحرارة، فنحن للأسف نخيب ظنك: الثلاجة أيضًا ليست المكان المناسب للسوائل العطرية، حيث ستعمل على الاضرار بتركيبة العطر.

قد يكون من المجدي كذلك إلقاء نظرة على عبوة العطر لمعرفة ما توصي به الشركة المصنعة للتخزين واتباع ذلك وفقًا لذلك.

ع.أ.ج/ع.ج.م

  • Orchideen Blüten Potsdam

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    زهرة الأوركيد وتعرف أيضا بالسحلبية تعد واحدة من أقدم الزهور وأجملها. تنمو خاصة في الجبال وفي الغابات أو على ضفاف الأنهر. تفوح من زهرة الأوركيد رائحة الفانيلا، لهذا أطلق عليها الصينيون القدامى اسم "زهرة عطر الملوك".

  • Bildergalerie Frühling Deutschland

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    تُزهر نبتة "شقار الظل" بكثافة في فصل الربيع، وهي تسمى أيضا "النبتة المشعوذة"، لأن أزهارها سامة، وهي منتشرة في غرب أوروبا ووسطها وفي مناطق متفرقة في آسيا. تتفتح أزهار "شقار الظل" عند بزوغ الشمس وتنكمش عند غروبها.

  • Deutschland Gelbe Blüten einer Sumpfdotterblume

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    زهرة الخرغوس تنبت خاصة في الأماكن الرطبة، كالمستنقعات ومنابع المياه والجداول وفوق القبور. زهرة الخرغوس على غرار أزهار الربيع، تستعمل لدى العديد من الشعوب كوسيلة للحماية من الأرواح الشريرة.

  • Deutschland Wald-Veilchen

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    تتكاثر زهرة البنفسج خاصة في الغابات، وهي تتفتح في وقت مبكر من فصل الربيع. ولأن ذلك لا يكفي لإتمام عملية التركيب الضوئي، تحمل الزهرة في مخزنا تحصل منه على الطاقة.

  • Deutschland Blühendes Scharbockskraut im Park Sanssouci in Potsdam

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    الماميران الربيعي، نبتة تتكاثر في شمال ووسط أوروبا، وهي نبتة غنية بفيتامين سي. لهذا كان الماميران الربيعي قديما لا يفارق الرحالة في رحلاتهم البحرية، إذ أنه غذاء يعوض الخضار والغلال.

  • Moschuskraut

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    "عشب المسك"، نبات رقيق ينبت في الغابات الرطبة بسبب الأرضية والتربة الغنية بالأملاح المعدنية. يحمل أزهارا صفراء وخضراء لها عطر المسك عندما تذبل. قديما، كانت تستعمل النبتة كدواء ضد الحمى، وكمعطر للملابس عند غسلها.

  • Hummel Magdeburg Krokuss

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    زهرة الزعفران المعروفة في إيران بزهرة السعادة، تتفتح في الربيع. يستعمل الزعفران بعد تجفيف أزهاره لأغراض طبية وأيضا لتتبيل الطعام. لزهرة الزعفران رائحة طبية، ما يجعل رحيقها وجبة شهية للنحل.

  • Tausendschönchen Bamberg Blume

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    تتفتح زهرة الأقحوان المعروفة أيضا بزهرة البكرت المعمّر بتلاتها كلّ يوم في الربيع مع شروق الشمس وتغلقها عند المغيب. تفوح من الأزهار عند هرسها رائحة الكافور، وتستعمل في أغراض طبية عديدة كمضاد للجراثيم ومنشط لجهاز المناعة ولها مفعول قوي ضد الجروح.

  • Magnolie Blüten Braunschweig

    زهور ساحرة وعطرة تتفتح في فصل الربيع!

    تُزهر زهور شجرة الماغنوليا في الربيع وتذبل في آخره، أي في آخر شهر أيار/ مايو. تعتبر الأزهار البيضاء والوردية مصدرا هاما لشركات العطور العالمية، إذ يتم تقطيرها لاستخراج العطور.

    الكاتب: كاتارينا ريدانز / س.ع


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