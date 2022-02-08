 حافظ على أوعيتك الدموية بجمع 15 نقطة يوميا! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.10.2022

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صحة

حافظ على أوعيتك الدموية بجمع 15 نقطة يوميا!

من يحافظ على الأوعية الدموية بجسمه يحافظ على جسمه سليما. وقد طوّر طبيب القلب والرياضة الألماني مارتين هاله نظام النقاط، الذي يحافظ المرء من خلاله على الخلايا في الأوعية الدموية في أفضل حالة ممكنة.

صورة رمزية للخلايا الدموية

صورة رمزية للخلايا الدموية

تنقل الأوعية في أجسامنا الدم باستمرار وبالتالي الأكسجين والعناصر الغذائية المهمة إلى أعضاء الجسم. وهناك مليارات الخلايا الصغيرة، التي تبطن الأسطح الداخلية للأوعية الدموية. وتسمى هذه الخلايا بـ"الخلايا البطانية" أو "النسيج البطاني" وكذلك بـ"خلايا الأندوثيليوم" (بالانجليزية: Endothelium)، وتعرف اختصارا بـ "خلايا - E".

مختارات

ولكي يعمل نظام الأوعية الدموية بشكل طبيعي وسليم، من المهم الحفاظ على خلايا - E في حالة مثالية حتى سن الشيخوخة. ويمكن تحقيق ذلك بمقدار سليم من التمارين والاسترخاء الكافي والنظام الغذائي الصحيح، بحسب ما ذكر موقع مجلة "فوكوس" الألمانية.

ومن أجل مراعاة ذلك طوّر أستاذ الأوعية الدموية والطب الرياضي مارتين هاله نظام نقاط. ويجب على الشخص أن يجمع 100 نقطة في الأسبوع من أجل الحفاظ على خلايا - E، أي بمعدل يبلغ حوالي 15 نقطة في اليوم الواحد.

وهذه هي الطريقة التي تحمي بها خلايا - E التي تشارك في عمليات مهمة في الجسم. ومن يجمع أكثر من 120 نقطة يمكنه حتى إعادة الخلايا إلى مرحلة الشباب. أما من يجمع أقل من 100 نقطة في الأسبوع، فإنه بذلك يجعل خلايا- E مهددة بالشيخوخة قبل الموعد، بحسب فوكوس. 

طريقة جمع النقاط لحماية بطانة الأوعية

ووفقا لحسابات البروفيسور مارتين هاله، يمكن جمع النقاط الـ15 اليومية من خلال ممارسة الرياضة؛ فتحصل على 10 نقاط وتناول طعام صحي فتحصل على 5 نقاط.

أولا جمع النقاط من خلال الرياضة:

المشي السريع لمدة 10 دقائق وهذا يساوي نقطتين

الركض لمدة 10 دقائق وهذا يساوي 4 نقاط

10 دقائق من تمارين القوة وهذا يساوي 2 نقطتين

10 دقائق من الهرولة وهذا يساوي 3 نقاط

10 دقائق من ركوب الدراجة وهذا يساوي نقطة واحدة

المشي 1000 خطوة (النشاط اليومي) وهذا يعادل نقطة واحدة

ثانيا جمع نقاط عن طريق التَغذِيَة:

عدم الأكل بين الوجبات وهذا يساوي نقطة واحدة في اليوم

عدم تناول مشروبات محلاة وهذا يساوي نقطة واحدة في اليوم

عدم تناول وجبات سريعة أو وجبات جاهزة وهذا يساوي نقطة واحدة في اليوم

تناول الأسماك وهذا يساوي نقطة واحدة لكل وجبة

تناول الفاكهة والخضار وهذا يساوي نقطة واحدة لكل وجبة

الاسترخاء:

30 دقيقة من الاسترخاء يساوي نقطة واحدة في اليوم، بحسب موقع فوكوس. 

ص.ش/أ.ح

أدوات تدريب جديدة لنظام الأوعية الدموية

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