 حاضرة كرتونية كبرى استغرق بناؤها ستة عقود | عالم المنوعات | DW | 08.09.2018

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منوعات

حاضرة كرتونية كبرى استغرق بناؤها ستة عقود

أمضى كارل شبيربر أكثر من ستين عاماً وهو يبني حلمه من الكرتون "مدينة ذات الأربعة آلاف مبنى". تستقر المدينة حالياً في معرض أثاث سابق. لكنّ كل هذا ليس أكثر من هواية كما يقول المتقاعد البالغ من العمر 78 عاماً.

Burgebrach: Der Rentner Karl Sperber steht in seiner Miniaturstadt aus Pappe (picture-alliance/dpa/N. Armer)

هوايات الناس تتنوع بحسب اهتماماتهم، لكنّ الألمان بشكل عام يأخذون هواياتهم بشكل جدي تماماً، وهم يبذلون أموالا طائلة ومتسع من الوقت لممارسة تلك الهوايات. ولا يمثل كارل شبيربر استثناءً هنا، لكنّ هوايته استغرقت اكثر من ستة عقود من عمره، وهذا يجعله متفردا بين أقرانه.

وإذا كان كثير من الألمان يتفاخرون بامتلاكهم شبكات قطارات مجسمة صغيرة متنوعة يحتفظون بها منذ عقود، فإنّ ميزة شبيربر هنا أنّ هوايته من الكرتون، وتتطلب جهداً ومالا في الحفاظ عليها، فهذه المادة تتأثر بعوامل المناخ وتقلبات الطقس بشدة، وتفقد بيرقها وتتساقط بمرور الوقت، وهذا ما يجعل المتقاعد شبيربر يبذل جهدا ومالا كبيرين للحفاظ على المباني الكرتونية التي شيدها.

Burgebrach: Der Rentner Karl Sperber steht in seiner Miniaturstadt aus Pappe (picture-alliance/dpa/N. Armer)

المدينة الحلم تطل على الواجهة الزجاجية للمحل حيث بوسع المارة التفرج عليها

 مساحة المدينة -التي يمكن أظهراها بالوسائل البصرية بأنها مدينة مليونية كبرى- لا تتجاوز 40 مترا مربعا. هنا حقق المتقاعد النشيط حلمه وبهذا يقول كما نقل عنه موقع شبيغل اونلاين: " في الحقيقة كنت بحاجة إلى 100 متر مربع"، وهذا الشح في المساحة أجبره على إلغاء تنفيذ كثير من احلامه الكرتونية الملونة.

في بعض السنين، نفذ شبيربر 100 مبنى كما يقول، أعلاها تطلب 90 قطعة بناء وبلغ ارتفاعه 70 سنتمترا. تماثل المدينة - الحلم في الحقيقة مركزا مدنيا مثل نيويورك أو شيكاغو، كما أنّ فيها ملامح كثيرة من مدينة المال فرانكفورت أم ماين التي ولد فيها كارل شبيربر.

ورغم كبر سنه، لم يفقد المتقاعد الذي اقترب من الثمانين أمله في أن يوسع من حلمه - هوايته ويعلق على كل ذلك ضاحكا "يقول بعض أصدقائي إنني مجنون، لكنّ هذا بالنسبة لي مثل صيد السمك بالسنارة الذي يهواه كثيرون".

م.م/ ع.خ ( DW)

  • Drohne Sommer in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    قد تشبه هذه الصورة وبر الإبل، إلا أنها صورة ملتقطة صيفاً لمناطق في شرق ألمانيا، عندما تشرق الشمس على حقول الذرة في منطقة براندنبورغ، تصبح الصورة هكذا لمن يرى المنظر من الجو.

  • Drohnenbild England Weinernte 2016 (picture-alliance/empics)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    كروم العنب في صفوف، وتظهر الصورة هنا أيضاً العمال الذين يعملون على قطف العنب وذلك لإرساله في الغالب إلى مصانع النبيذ التي تنتظر القطاف. وبالرغم من أن بريطانيا ليست مشهورة بأنها معقل صناعة النبيذ، إلا أنه في جنوب البلاد بمقاطعة هامبشاير، تستخدم حبات العنب هذه لصناعة الشمبانيا.

  • Drohnenbild Recycling von Elektrogeräten wird ausgeweitet (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    في مشهد آخر تظهر لنا عدسة الطائرة بدون طيار كميات مهولة من القمامة المنتشرة على مد البصر. هنا في منطقة غوسلار بولاية هيسن يتم تجميع الخردة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

  • Drohnenbild Foto von Amolofi Beach in Kavala (picture-alliance/NurPhoto)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    من يحب الإجازات المنفردة، قد لا تبدو هذه الصورة جذابة بالنسبة له، إذ تظهر عدسة كاميرا الطائرة بدون طيار جزءاً من شاطئ كافالا في شمال اليونان، ويبدو الازدحام الشديد للمصطافين. كما أن صورة البحر غير ظاهرة.

  • Drohnenbild Eisbären kühlen sich bei Hitze ab (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    الفضول دفع الدبة القطبية لارا (يسار) وبيل في حديقة الحيوان بمدينة غيلزنكيرشن الألمانية للنظر ملياً إلى السماء لمعرفة طبيعة الشيء الطائر الذي يمر من فوقهم.

  • Daily Drone Götzmann am Völkerschlachtdenkmal Leipzig mit seinem Equipment (DW/D. Späth)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    هكذا تبدو الطائرة بدون طيار قبل إطلاقها في الجو. تخضع هذه الطائرات إلى شروط استخدام وقوانين مختلفة في كل بلد. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يحظر على هذا النوع من الطائرات التحليق بالقرب من المطارات أو المستشفيات أو السجون، بالإضافة إلى حظر الطيران والتصوير قرب القواعد العسكرية.

  • Drohnenbild Winter in Niedersachsen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    التصوير يستخدم هنا بعداً جديداً، إذ تظهر الصورة أحد أسطح المنازل الذي تعرض لعاصفة ثلجية. وقد تغني الصورة أحياناً عن تسلق السطح المتجمد تفقده في الأيام الباردة.

  • Drohne Eröffnung des Außenbereiches von Tropical Island (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    يبلغ طول هذه القناة المائية 250 متراً، وهي بالقرب من مدينة كوتبوس في شرق ألمانيا. صورة هذه "الجزيرة الاستوائية" تظهر التناقض في الألوان، ما يعطيها جمالية خاصة.

  • Drohne Deutsch-polnischer Grenzübergang in Küstrin (picture-alliance/ZB/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    الطائرة بدون طيار تخترق هنا الحدود الجوية بين ألمانيا وبولندا، حيث يظهر الجسر الذي يربط بين منطقة "كوتسرين" الألمانية ومنطقة "كوجترين" البولندية، وذلك فوق نهر الأودر في شرق ألمانيا.

  • Drohne Morgenstimmung in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    ليس ببعيد عن الحدود البولندية الألمانية، تم التقاط هذه الصورة، وهي غابة مختلطة الألوان، وتم التقاط الصورة مع إشراقة الصباح الأولى في منطقة براندبورغ.

  • Drohne Schafherde in Niederbayern (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    صورة جميلة تم التقاطها من الأعلى لقطيع من الأغنام في ولاية بافاريا، حيث يظهر القطيع وكأنه دوامة عبر الحقل الأخضر.

  • Drohnenbild Studierende an der Shenyang Agraruniversität (picture-alliance/Photoshot/Z. Wenkui)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    إنها مجرد ابتسامة، إلا أنها تعبر عن فنون تشكيلية جديدة لتحفيز المصور من الأعلى. في هذه اللوحة يشكل طلاب من جامعة شنيانغ الزراعية في الصين وجهاً مبتسماً في الحرم الجامعي. (فريديل تاوبه/ علاء جمعة).


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