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حازم بلوشة

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موضوعات من حازم بلوشة

فلسطينيون يحملون أمتعتهم بعد نزوحهم قسراً مرة أخرى في شمال غزة بسبب الهجوم الأخير الذي شنه الجيش الإسرائيلي

هل تطبق إسرائيل استراتيجية "الاستسلام أو التجويع" في غزة؟

هل تطبق إسرائيل استراتيجية "الاستسلام أو التجويع" في غزة؟

أثار الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا مخاوف من أن إسرائيل تنفذ خطة "الاستسلام أو الموت جوعاً" لطرد حماس من شمال غزة.
نزاعات١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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