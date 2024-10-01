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حازم بلوشة
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موضوعات من حازم بلوشة
هل تطبق إسرائيل استراتيجية "الاستسلام أو التجويع" في غزة؟
هل تطبق إسرائيل استراتيجية "الاستسلام أو التجويع" في غزة؟
أثار الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا مخاوف من أن إسرائيل تنفذ خطة "الاستسلام أو الموت جوعاً" لطرد حماس من شمال غزة.
نزاعات
2024/10/19
١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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