حارس ديفيد كاميرون ينسى مسدسه في مرحاض طائرة

"مسدس وبجواره جواز سفر ديفيد كاميرون"، هذا ما عثر عليه راكب في مرحاض طائرة متجهة من نيويورك إلى لندن، لتبدأ حالة من الهلع بين الركاب. الشرطة البريطانية عقبت على الحادث وعاقبت المتسبب فيه بهذه الطريقة.
حالة من الفزع تسبب بها الشرطي المكلف بحماية رئيس الوزراء البريطاني السابقديفيد كاميرون، على متن طائرة متجهة من نيويورك إلى لندن. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطي نسي مسدسه وجواز السفر الخاص بكاميرون، في مرحاض الطائرة، التابعة للخطوط الجوية البريطانية.
ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن أحد ركاب الطائرة قوله: "كنا في انتظار الإقلاع، عندما جاء إلينا شخص بصور التقطها على هاتفه لمسدس واثنين من جوازات السفر وقال إنه وجدها في المرحاض".
من جانبها قالت متحدثة باسم الشرطة البريطانية، إنها على علم بما حدث في رحلة الطيران التي كانت في طريقها إلى بريطانيا، في الثالث من شباط/ فبراير الجاري. وأضافت المتحدثة أن الشرطي المذكور، تم وقفه عن العمل وأن السلطات المعنية بدأت في تحقيق داخلي.
ووفقا لصحيفة "فيلت" الألمانية، فإن رؤساء الوزراء السابقين في بريطانيا، لهم الحق في حراسة على مدار الساعة.
الطريف أن هذه ليست المرة التي يتعرض فيها كاميرون الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا بين عامي 2010 و 2016، لموقف محرج له علاقة بالمراحيض، إذ سبق له أن نسي ابنته نانسي (8 أعوام) في مرحاض إحدى الحانات، بعد أن عاد وزوجته للمنزل وهما يعتقدا أن ابنتهما سبقتهما مع أحد الأصدقاء.
ا.ف/
القط لاري أصبح نجما له عشرات آلاف المعجبين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع صفحة خاصة تحمل اسمه على تويتر، كما ان الصحف تتناقل أخبار بقائه جنبا إلى جنب مع التغيير الحكومي الذي حصا في بريطانيا. (14.07.2016)