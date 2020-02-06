حارس ديفيد كاميرون ينسى مسدسه في مرحاض طائرة

حالة من الفزع تسبب بها الشرطي المكلف بحماية رئيس الوزراء البريطاني السابقديفيد كاميرون، على متن طائرة متجهة من نيويورك إلى لندن. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطي نسي مسدسه وجواز السفر الخاص بكاميرون، في مرحاض الطائرة، التابعة للخطوط الجوية البريطانية.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن أحد ركاب الطائرة قوله: "كنا في انتظار الإقلاع، عندما جاء إلينا شخص بصور التقطها على هاتفه لمسدس واثنين من جوازات السفر وقال إنه وجدها في المرحاض".

مشاهدة الفيديو 02:52 شارك ديفيد كاميرون يصفي حساباته مع خصومه إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Pp8v ديفيد كاميرون ينشر مذكر اته بعد 3 سنوات من الاستفتاء

من جانبها قالت متحدثة باسم الشرطة البريطانية، إنها على علم بما حدث في رحلة الطيران التي كانت في طريقها إلى بريطانيا، في الثالث من شباط/ فبراير الجاري. وأضافت المتحدثة أن الشرطي المذكور، تم وقفه عن العمل وأن السلطات المعنية بدأت في تحقيق داخلي.

ووفقا لصحيفة "فيلت" الألمانية، فإن رؤساء الوزراء السابقين في بريطانيا، لهم الحق في حراسة على مدار الساعة.

الطريف أن هذه ليست المرة التي يتعرض فيها كاميرون الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا بين عامي 2010 و 2016، لموقف محرج له علاقة بالمراحيض، إذ سبق له أن نسي ابنته نانسي (8 أعوام) في مرحاض إحدى الحانات، بعد أن عاد وزوجته للمنزل وهما يعتقدا أن ابنتهما سبقتهما مع أحد الأصدقاء.

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أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا! "كرنبتي الصغيرة" تجاوز عمر زواج الملكة إليزابيث والأمير جورج، السبعين عاما وهي فترة كافية تجعله يتوقف عن منادتها بـ"الملكة" أو "جلالتك". ولم يكشف عن الاسم المفضل الذي ينادي به الأمير فيليب زوجته إلا العام الماضي فقط وهو cabbage والتي تعني حرفيا "الكرنب". وبعيدا عن الترجمة الحرفية، فإن هذا التعبير بالإنجليزية يعادل جملة "حبيبة قلبي" أو "محبوبتي الصغيرة". آنتيا بندر/ ابتسام فوزي



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