حارس بن لادن المفترض كان حارس أمن في ألمانيا

كشف تقرير صحفي أن التونسي سامي ع.، الذي رحلته ألمانيا إلى موطنه على نحو مخالف للقانون في منتصف تموز/يوليو الماضي كان يعمل لدى شركة ألمانية للخدمات الأمنية. وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين، استنادا إلى ملفات تحقيق تابعة للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والادعاء العام الألماني أن سامي ع.، المشتبه في أنه كان الحارس الخاص السابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، عمل خلال عامي 2000 و2001 لدى شركة "كلو سيكيورتي" الألمانية للخدمات الأمنية. وحسب ذات التقرير فقد عمل سامي، الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنيا، أيضاً في مجال حصر أعداد الركاب في الحافلات العامة والقطارات بألمانيا.

وتضيف بيانات الصحف بأن شركة "كلو سيكيورتي" التي كان يعمل بها تتولى مهام حماية وحراسة المشاهير والفعاليات الكبيرة وعمليات التأمين في المطارات والبنوك والمستشفيات ومؤسسات تابعة للجيش الألماني. وذكرت الشركة، ردا على استفسار من الصحافة الألمانية أنه لم يعد بالإمكان مراجعة بيانات سامي ع. لديها لأنها "تعود إلى فترة بعيدة للغاية".

كما أن محمد ت. المصنف لدى السلطات الألمانية على أنه إسلاموي خطير أمنيا، حيث كان عضوا قياديا سابقا في تنظيم القاعدة، كان يعمل أيضا بذات الشركة الألمانية. وجاء في التقرير أن الشرطة والسلطات القضائية كانت على علم بأن سامي ع. ومحمد ت. كانا يعملان في المجال الأمني.

وكان سامي يعيش مع زوجته وأبنائه في مدينة بوخوم الألمانية إلى أن تم ترحيله من البلاد. وسافر سامي إلى ألمانيا للدراسة عام 1997. ومنذ عام 2005 ثبت لدى عدد من المحاكم الألمانية أن سامي تلقى تدريبات عسكرية في أحد المعسكرات الأفغانية خلال عامي 1999 و2000، وصار بعد ذلك حارسا شخصيا لبن لادن، الذي قتل على يد قوات أمريكية في باكستان عام 2011.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية أصدرت قراراً بإعادة سامي ع. إلى ألمانيا بسبب ترحيله على نحو مخالف للقانون. وتتوقف عودته إلى ألمانيا على قرار من السلطات التونسية.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" بداية الموجة في 25 آب/ أغسطس 2015، علقت ألمانيا تنفيذ اتفاق دبلن تجاه اللاجئين السوريين. وينص الاتفاق على إعادة اللاجئين إلى بلد دخلوه في الاتحاد الأوروبي. وبعدها بأيام قالت المستشارة ميركل إن التغلب على موجة اللجوء؛ "مهمة وطنية كبيرة"، كما أصرت على أن "ألمانيا ستنجح في هذه المهمة". وخشيةً من مأساة تحل بآلاف اللاجئين، قررت ميركل إلى جانب النمسا استقبال اللاجئين، وكان ذلك في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2015.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" استقبال وترحيب مثلت ""ثقافة الترحيب" عنصراً مهماً في استقبال اللاجئين في خريف 2015. وقد حظي اللاجئون عند وصولهم إلى عدد من المدن الألمانية بترحيب منقطع النظير من جانب المتطوعين من المواطنين الألمان والأجانب المقيمين في ألمانيا. وبادر هؤلاء المتطوعون إلى تقديم المساعدة المعنوية والمادية للعديد منهم. ففي ميونيخ مثلاً، تم إنشاء مطاعم مؤقتة للاجئين المنتظرين تسجيل أسماءهم لدى الشرطة، ونقلهم إلى مراكز الإيواء.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" أزمة السكن عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015. الأرقام المتزايدة للاجئين شكلت تحديا كبيراً للألمان. وبدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء للاجئين، فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في مراكز اللاجئين. ويعتبر هذا المعطى واحداً من المؤشرات الأخرى التي فرضت على ألمانيا دخول تحدٍ جديدٍ، بسبب اللاجئين.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" بداية أحداث قلبت الموازين كانت أحداث كولونيا، التي وقعت في ليلة رأس السنة الجديدة 2016/2015 بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبرى لم تشهدها ألمانيا من قبل. تلقت الشرطة مئات البلاغات من نساء تعرضن للتحرش والسرقة وفتحت الشرطة أكثر من 1500 تحقيق لكن السلطات لم تنجح في التعرف إلا على عدد قليل من المشتبه بهم، الذين كانت ملامحهم شرق أوسطية وشمال إفريقية، طبقا لشهود.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" مطالب بالترحيل أعمال التحرش الجنسي في كولونيا، ليلة رأس السنة، تسببت في موجة استياء واسعة في ألمانيا بداية من عام 2016، وقد دفعت كثيرين للمطالبة بتشديد القوانين لترحيل الجناة وجعلت آخرين يطالبون بتفادي تجريم فئة معينة في المجتمع. وكانت حركة "بغيدا" أهم الأطراف، التي دعت إلى وقف تدفق اللاجئين على ألمانيا. وتعارض هذه الحركة الشعبوية بوجه خاص إيواء لاجئين من دول إسلامية بدعوى أن ثقافتهم لا تنسجم مع القيم الغربية.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" تحديد سقف لعدد اللاجئين على خلفية اعتداءات كولونيا ليلة رأس السنة، وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد على طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلى لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (البافاري) في ميونيخ.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" هجمات متفرقة ينفذها لاجئون وقام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين كُثراً يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب. ومن أبرز هذه الاعتداءات، ما حصل بمدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا. فقد فجَّر طالب لجوء سوري عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدى إلى مقتله وإصابة 12 شخصاً. كما أصاب طالب لجوء آخر (2016) خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين على متن قطار في فورتسبورغ.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" هجمات معادية للاجئين وفي المقابل قام أشخاص بالاعتداء على مجموعة من مراكز إيواء اللاجئين مثل إضرام الحريق في مركز فيرتهايم. كما شهدت بعض المدن الألمانية مظاهرات معادية لاستقبالهم. هذه التصرفات دفعت المستشارة ميركل للقول إنه لا تسامح مع اليمينيين المتطرفين الذين يقومون بهجمات ضد اللاجئين.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" عملية دهس وراءها داعش! في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016 اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة، التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا، فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري، وهو تونسي الجنسية، كان يبلغ حينها 24 عاماً، باختطاف شاحنة بولندية ضخمة، ودهس بها تجمعاً بشرياً بأحد أسواق أعياد الميلاد في قلب برلين، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية. وقد أعلنت "داعش" فيما بعد تبنيها للاعتداء.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" سياسة ميركل في مرمى الانتقادات تصاعد الأزمات، وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة ميركل تقل، فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. وفي سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" هل ستستقبل ألمانيا لاجئين جدد؟ أعلنت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين موافقة الحكومة الألمانية على استقبال 10 آلاف لاجئ ضمن برنامج "إعادة التوطين" التابع للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يحاول وزير الداخلية الألمانية الإسراع بفتح مراكز جديدة للاجئين تتولى استقبال اللاجئ والبت في قراره ثم ترحيله في حالة رفض طلبه. بالإضافة إلى توجهه نحو التشدد حيال لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية. إعداد: مريم مرغيش الكاتب: مريم مرغيش



ع.ع/ف.ي (د ب أ)