حادث سير يتسبب في مقتل مهاجرين بعد عبورهم الحدود في اليونان

لقي أحد عشر مهاجراً حتفهم عندما اصطدمت حافلة تقلهم بسيارة شحن بالقرب من مدينة كافالا الساحلية في اليونان، بحسب ما ذكرته هيئة إذاعة "إى آر إيه" اليوم السبت (13 تشرين الأول/ أكتوبر).



وكانت الحافلة في طريقها من تركيا إلى اليونان، إلا أنها اصطدمت بسيارة شحن، ما أدى اشتعال النار في كل من السيارتين. وقال شرطي للمرور لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إن (جثث) الناس متفحمة".



وشملت قائمة الضحايا ثلاثة قاصرين، كما أصيب سائق الشاحنة بإصابات طفيفة. ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث.

وتفيد التقارير اليونانية بإلقاء القبض على مهربين بصورة شبه يومية أثناء قيامهم بتهريب المهاجرين من الحدود التركية، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى اليونان 12 ألف مهاجر عبر هذا الطريق البري، بحسب الأرقام الرسمية.

ويواجه المهاجرون الذين يريدون الوصول إلى دول وسط وغرب أوروبا عبر اليونان، صعوبات كبيرة بعد إغلاق "طريق البلقان"، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الحدودية.



م.ع.ح/ ع.خ (د ب أ)