 حادث سير يتسبب في مقتل مهاجرين بعد عبورهم الحدود في اليونان | أخبار | DW | 13.10.2018

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أخبار

حادث سير يتسبب في مقتل مهاجرين بعد عبورهم الحدود في اليونان

لقي أحد عشر مهاجراً بينهم ثلاثة قاصرين حتفهم في اليونان بعد عبورهم الحدود من تركيا، وذلك بعد اصطدام حافلة كانت تقلهم بشاحنة. مصادر شرطية تحدثت عن تعذر التعرف على جثث بعضهم بعد حريق شب في السيارتين.

Griechenland, Grenzgebiet (DW/M.Karakoulaki)

لقي أحد عشر مهاجراً حتفهم عندما اصطدمت حافلة تقلهم بسيارة شحن بالقرب من مدينة كافالا الساحلية في اليونان، بحسب ما ذكرته هيئة إذاعة "إى آر إيه" اليوم السبت (13 تشرين الأول/ أكتوبر).

وكانت الحافلة في طريقها من تركيا إلى اليونان، إلا أنها اصطدمت بسيارة شحن، ما أدى اشتعال النار في كل من السيارتين. وقال شرطي للمرور لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "إن (جثث) الناس متفحمة".

وشملت قائمة الضحايا ثلاثة قاصرين، كما أصيب سائق الشاحنة بإصابات طفيفة. ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث.

وتفيد التقارير اليونانية بإلقاء القبض على مهربين بصورة شبه يومية أثناء قيامهم بتهريب المهاجرين من الحدود التركية، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وصل إلى اليونان 12 ألف مهاجر عبر هذا الطريق البري، بحسب الأرقام الرسمية.

ويواجه المهاجرون الذين يريدون الوصول إلى دول وسط وغرب أوروبا عبر اليونان، صعوبات كبيرة بعد إغلاق "طريق البلقان"، فضلاً عن تعزيز الإجراءات الحدودية.

م.ع.ح/ ع.خ (د ب أ)

  • Bulgarien Grenze Grenzsoldaten (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    قوات خاصة على الحدود البلغارية

    تعتزم بلغاريا نشر قوات خاصة على حدودها مع تركيا لمنع عبور اللاجئين، الأمر الذي تسبب في انتقادات لبلغاريا وجهتها مؤسسة برو أزول المعنية بشؤون اللاجئين.

  • Flüchtlinge im Boot (Picture-alliance/dpa/E. Morenatti/AP)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    ليبيا: بوابة المهاجرين

    تعتبر ليبيا بوابة مئات الآلاف من الراغبين في العبور نحو إيطاليا، التي وافقت حكومتها مؤخرا على مهمة بحرية في المياه الليبية لاعتراض الزوارق المهاجرة وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

  • Rettungsaktion von Ärzte ohne Grenzen Mittelmeer (DW/K. Zurutuza)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    معاناة يومية

    تقرير صدر مؤخرا عن منظمة "أوكسفام" ذكر أن غالبية المهاجرات الأفريقيات يتعرضن للاغتصاب والعمل القسري، مشيرا إلى أن المعاناة هي جزء من الحياة اليومية للكثير من المهاجرين.

  • Griechenland Flüchtlingslager auf Samos (DW/F. Pianka)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    اتفاق تركي أوروبي على إعادة اللاجئين

    من بنود اتفاق اللاجئين بين تركيا والاتحاد الأوروبي أن تعيد أوروبا المهاجرين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الجزر اليونانية بشكل غير شرعي لتركيا مرة أخرى. وكثيراً ما هدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الاتفاقية، بعد كل خلاف سياسي مع الاتحاد الأوروبي.

  • Filmstill Die Balkanroute – Auf der Flucht , (ORF)

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    طريق البلقان: هل يمكن إغلاقه كليا؟

    أقر ساسة أوروبيون بصعوبة إغلاق طريق البلقان بشكل كلي أمام المهاجرين كما أفادت بيانات إحصائية أن طريق البلقان لايزال الأكثر استخداما من قبل المهاجرين الراغبين في الوصول لأوروبا.

  • default

    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    الطريق من المغرب إلى إسبانيا

    أغلقت السلطات الإسبانية معبرا حدوديا مع المغرب، بشكل مؤقت وذلك في أعقاب زيادة حالات دخول المهاجرين خلال المعبر. الإغلاق شمل أيضا التجار، وفقا لبيانات إسبانية. وكثيرا ما يستخدم المهاجرون الأفارقة جيبي سبتة ومليلية إلى الشمال من المغرب كنقطة دخول لأوروبا.

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    محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

    رقابة حدودية مشددة

    شددت النمسا من نهجها تجاه عبور المهاجرين لحدودها، إذ لم يستبعد مسؤولون إمكانية إغلاق الحدود حال قررت إيطاليا السماح للمهاجرين بالعبور في اتجاه الشمال. الحدود الألمانية النمساوية بدورها شهدت تشديدا في إجراءات المراقبة.


مختارات

تركيا: مصرع ثمانية مهاجرين في غرق مركب قبالة أزمير

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لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر غرق زورق مطاطي قبالة السواحل التركية. من بين هؤلاء الغرقى، شاب كان برفقة زوجته الحامل وأخته. مهاجر نيوز أجرى حوارا مع أحد أقارب الشاب لمعرفة الأسباب التي دفعته للمغامرة بحياته وحياة عائلته. (10.10.2018)  

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محاولات أوروبية لإغلاق أبواب مشرعة بوجه اللاجئين

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