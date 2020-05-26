 حادث دهس متعمد في ولاية بافاريا يوقع عدة جرحى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2020

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حادث دهس متعمد في ولاية بافاريا يوقع عدة جرحى

أعلنت الشرطة في ولاية بافاريا عن سقود عدة جرحى مشاة، جراء صدمهم بسيارة، كاشفة عن بعض التفاصيل المتعلقة بالحادث، في انتظار استكمال التحقيقات.

الشرطة قالت إن الوضع الراهن للتحقيقات يسمح باستنتاج أن الواقعة حدثت عن قصد

الشرطة قالت إن "الوضع الراهن للتحقيقات يسمح باستنتاج أن الواقعة حدثت عن قصد"

داهمت سيارة مجموعة من المشاة في منطقة بافاريا العليا في ألمانيا، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص، بينهم شريكة حياة سائق السيارة. وفي أعقاب ساعات قليلة من الحادث، قال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء إن "الوضع الراهن للتحقيقات يسمح باستنتاج أن الواقعة حدثت عن قصد"، وأوضح أنه تم نقل المجني عليهم وبينهم صغير عمره عامان، إلى المستشفى، كما تم نقل سائق السيارة /43 عاما/ إلى المستشفى بعدما اصطدم بسيارته بشجرة أثناء محاولته الهروب.

مختارات

قالت الشرطة في سيدني إن حادث دهس سيارة لمحل ملابس مسلمات قد تسبب في جرح عدد من الأشخاص، لكن "لا توجد مؤشرات" حول عمل إرهابي حتى الآن، فيما يتواصل التحقيق في الحادث. (21.05.2020)

عند إحدى محطات الترام في مدينة إيسن الألمانية أخذ الناس يهبطون من عربات الترام، وفجأة اقتحمت سيدة عجوز بسيارتها المكان، محدثة إصابات بعدد من الأشخاص بعضهم حالاتهم حرجة، حسب الشرطة. (29.02.2020)

وتحقق الشرطة في الواقعة بوصفها شروعا في قتل عدة أشخاص، ويواجه الرجل اتهاما بتعمد دهس مجموعة أشخاص في المحيط السكني لشريكته /23 عاما/، وقال المتحدث باسم الشرطة إن شاهد عيان صور الواقعة على هذا النحو.

وتراوحت إصابات الأشخاص الأربعة البالغين بين إصابة طفيفة إلى خطيرة، وذكر المتحدث أن الصغير "حسب المعلومات الأولية، ليس مصابا جسديا وإنما يعاني صدمة بسبب الأحداث".

وليس من المعروف بعد ما إذا كانت شريكة حياة سائق السيارة هي والدة الصغير وما إذا كان المصابون الأربعة الآخرون أقاربها أو جيرانها.

ولاذ الرجل، وهو ألماني يعيش في ميونخ، بالفرار بعد الحادث الذي وقع بعد ظهر اليوم، لكنه اصطدم بشجرة في طريق ضيق فوقعت له إصابات متوسطة الخطورة. وقال المتحدث إنه كان من الممكن الحديث إلى الرجل في مكان الحادث لكن الاستجواب الشرطي لم يكن ممكنا بعد، وعملت الشرطة على جمع الأدلة وإحضار خبير. ولا تزال سرعة السيارة وقت دهس المجموعة، غير معروفة، وذكر المتحدث أن الشيء الأكيد هو "أنه لحسن الحظ لم يُصَب أحد بإصابات خطيرة أو يمت".

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا)

 

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